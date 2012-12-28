20 эпизодов, 148 тысяч ущерба: полицейские выяснили, кто полгода обкрадывал липецкие магазины
На глазах мэра Липецка житель Карьера перешел железную дорогу в районе демонтируемого моста
Общество
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30 минут назад
Липецкая вечёрка: упавшая из окна девушка, рельсы — в музей и дело о гигантской уточке
Сегодня, 13 августа, из многоэтажки на улице Бунина выпала 16-летняя девушка, краевед Александр Клоков предложил отправить в музей части старого моста, и прокуратура направила в суд дело о краже огромной надувной утки.
Ее состояние врачи оценивают как тяжелое. У пациентки тяжёлая сочетанная травма тела, множественные переломы. Ей сделали операцию, нейрохирурги пытаются восстанавливают девушке позвоночник.
Почему она выпала из окна, теперь выясняют полицейские.
Стоит добавить, что с начала года в Липецкой области из окон выпали уже семь несовершеннолетних.
Почетный гражданин Липецка Александр Клоков предложил отправить в музей часть моста, который сейчас демонтируют на Карьере. Оказалось, что его опоры были сделаны из рельсов конца XIX века. Краевед нашёл на них клейма 1892 года.
Железная дорога, над которой в 1960-м году построен пешеходный мост, — одна из старейших в Центральной России. Ее проложили в конце 60-х годов XIX века и соединяла города Орёл и Козлов (ныне Мичуринск).
Мэр Липецка Михаил Щербаков, посмотревший сегодня, как идут работы на виадуке, краеведу не отказал.
Добавим, что на время работ для местных жителей сделали безопасные пути обхода, которые некоторые из них игнорируют и продолжают ходить по путям, что небезопасно.
«Надёжные рельсы выливал Царский режим. Вся советская власть на них держалась. И на бывших доходных домах», — заметил Мда уж.
Курьезное уголовное дело о краже гигантской резиновой утки направил в суд прокурор Липецкого района.
Из пруда села Ленино надувную игрушку украл 18-летний молодой человек. Зачем он это сделал, даже сам ответить не смог. Утка ему была не нужна. В итоге он сдал ее полиции и признался в краже. Пострадавшей стороне был причинен ущерб в размере 40 тысяч рублей.
Теперь обвиняемому грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.
«Докрякался до уголовки. А все эта жадность виновата», — написал Милый.
«Очень не хорошо, когда голова не в курсе, чем занимаются руки». — заметил Домашний козлик.
«Да отпустите пацана, ведь сам признался! Не наркотой же занимается. Что только по молодости не чудили! Два года за утку. Жесть», — попросил Гость.
«Это мой пациент. Не разглядел сразу, думал — резиновая женщина», — съязвил Офтальмолог.
Среди сегодняшних новостей были кражи посерьезнее. Полицейские арестовали 35-летнюю женщину, причастную к 20 кражам из магазинов.
Дама выносила из супермаркетов масло, шоколад и спиртное. Общий ущерб превысил 148 тысяч рублей.
«Цены растут скоро таких как она будет много», — считает Гость.
«А что ж ей на панель идти с голодухи», — встала на защиту обвиняемой Зина.
«Зачем идти на панель, можно выйти удачно замуж за богатого. Если не хочется работать. В крайнем случае, самой устроится на работу. Вот и не будет голодухи», — ответил Зине комментатор.
Завтра в Липецке будет также прохладно, как и сегодня. Днем, по прогнозам синоптиков, температура составит от +18 до +20 градусов.
И обратите внимание, санитарные врачи закрыли для купания Центральный пляж — последний где до сегодняшнего дня было разрешено плавать. Врачи обнаружили, что вода там не соответствует нормам.
«Смешно, что он был открыт для купания, так как Сокольский (он выше по течению), Новолипецкий и Тракторный (ниже по течению) были закрыты. Каким-то волшебным образом вода посередине очищалась. Видимо, молитвами администрации города и триатлонистов», — написала Лена.
С 4 по 6 сентября Елец будет отмечать 880-летие. Программу можно посмотреть здесь.
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