Липецкая вечёрка: упавшая из окна девушка, рельсы — в музей и дело о гигантской уточке

Сегодня, 13 августа, из многоэтажки на улице Бунина выпала 16-летняя девушка, краевед Александр Клоков предложил отправить в музей части старого моста, и прокуратура направила в суд дело о краже огромной надувной утки.