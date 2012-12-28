Бензин снова начал дорожать в Липецкой области

Стоимость топлива начала расти в Липецкой области после короткого недельного падения.



Цены на бензин выросли менее, чем на один процент, однако их рост пока не останавливается. Липецкстат представил итоги очередного мониторинга цен на бензин и дизтопливо с 4 по 10 августа.Цена на бензин за последнюю отчетную неделю в среднем выросла на 0,29%, или на 21 копейку и составила 74,90 рубля за литр (неделей ранее — 74,69 рубля за литр). Бензин АИ-92 подорожал на 0,3%, с 70,94 рубля до 71,16 рубля, или на 22 копейки. Бензин марки АИ-95 стал дороже на 0,28%, или на 21 копейку, его цена составила 77,67 рубля (неделей ранее 77,46 рубля). Стоимость бензина марки АИ-98 выросла на 0,2% или 20 копеек: она составила 97,91 рубля против 97,71 рубля за литр неделей ранее. Дизельное топливо на прошлой неделе подорожало заметнее всего, на 0,95% — с 81,70 до 82,49 рубля, стоимость повысилась на 79 копеек.