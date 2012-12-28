16-летняя девушка выпала из окна четвёртого этажа на улице Бунина

Девушку доставили в больницу. Полицейские выясняют обстоятельства, при которых она упала.



13 августа в Липецке на улице Бунина из окна четвёртого этажа выпала 16-летняя девушка. Её доставили в больницу. Обстоятельства, при которых упала девушка, выясняют полицейские.С начала года в Липецкой области из окон выпали уже семь несовершеннолетних, рассказали в региональном управлении МВД.