20 эпизодов, 148 тысяч ущерба: полицейские выяснили, кто полгода обкрадывал липецкие магазины
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Происшествия
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сегодня, 14:46
16-летняя девушка выпала из окна четвёртого этажа на улице Бунина
Девушку доставили в больницу. Полицейские выясняют обстоятельства, при которых она упала.
С начала года в Липецкой области из окон выпали уже семь несовершеннолетних, рассказали в региональном управлении МВД.
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