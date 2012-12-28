20 эпизодов, 148 тысяч ущерба: полицейские выяснили, кто полгода обкрадывал липецкие магазины

Оказалось, что продукты из супермаркетов выносила опытная воровка.



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Начиная с марта в разные отделы полиции Липецка приходили представители сетевых магазинов с одинаковыми историями: украдены товары, на записях камер наблюдения их похищает молодая женщина.«Участковыми уполномоченными полиции установлена причастность к кражам 35-летней липчанки. Ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений», — сообщили о результатах розыска в областном управлении МВД.Полицейские установили причастность липчанки к 20 кражам. Преимущественно она выносила из супермаркетов продукты питания: масло, шоколад и спиртное. Общий ущерб превысил 148 тысяч рублей.В отношении женщины возбуждены уголовные дела о кражах. Она арестована на время следствия.