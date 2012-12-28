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20 эпизодов, 148 тысяч ущерба: полицейские выяснили, кто полгода обкрадывал липецкие магазины
Происшествия
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52 минуты назад
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Курьер из Люберец приехал за миллионом пожилой липчанки
85-летнюю женщину убедили задекларировать сбережения. Забравший деньги курьер задержан.
Пожилую липчанку мошенники обманули от имени ФСБ: в телефонных звонках её убедили задекларировать сбережения — иначе к ней придут с обыском и изымут деньги. Накопления женщине предложили передать курьеру.
«Пенсионерка положила миллион рублей в пакет и передала его прибывшему «сотруднику правоохранительных органов»», — рассказали в полиции.
По словам задержанного парня, подработку курьером он нашёл в интернете. Теперь молодой мужчина подозревается по делу о групповом мошенничестве в особо крупном размере. На время следствия он заключён под стражу.
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