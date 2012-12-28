Курьер из Люберец приехал за миллионом пожилой липчанки

85-летнюю женщину убедили задекларировать сбережения. Забравший деньги курьер задержан.





Оперативники липецкого отдела полиции № 3 задержали 21-летнего жителя Московской области, подозреваемого в пособничестве мошенникам, обманувшим 85-летнюю женщину.Пожилую липчанку мошенники обманули от имени ФСБ: в телефонных звонках её убедили задекларировать сбережения — иначе к ней придут с обыском и изымут деньги. Накопления женщине предложили передать курьеру.«Пенсионерка положила миллион рублей в пакет и передала его прибывшему «сотруднику правоохранительных органов»», — рассказали в полиции.По словам задержанного парня, подработку курьером он нашёл в интернете. Теперь молодой мужчина подозревается по делу о групповом мошенничестве в особо крупном размере. На время следствия он заключён под стражу.