Происшествия

25 минут назад

Навели суету у мэрии: странный маневр иномарки записала камера уличного наблюдения

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#маневр #
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Вчера вечером синий автомобиль заехал на лестницу у пересечения улицы Советской и площади Театральной.

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Камера наблюдения зафиксировала вечером 5 августа странный маневр водителя иномарки напротив администрации Липецка – автомобиль резко сдал назад и заехал на ступени небольшой лестницы.

Оказавшись на ступеньках, автомобиль остановился, из него выбежал пассажир и бросился к водителю. 

В УМВД России по Липецкой области ничего о случившемся неизвестно, происшествий связанных с этим автомобилем не зафиксировано. Возможно, водителю стало плохо. 

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#маневр #
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Комментарии (2)

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Не

5 минут назад
возможно водитель перебухал. Тот, кому плохо становится, задом не ездят
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товарищ Поддорожный

5 минут назад
Ну, конечно, ему стало плохо! Самая популярная отмазка, у таких "ездунов"!!
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