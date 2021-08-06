Навели суету у мэрии: странный маневр иномарки записала камера уличного наблюдения

Вчера вечером синий автомобиль заехал на лестницу у пересечения улицы Советской и площади Театральной.

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Камера наблюдения зафиксировала вечером 5 августа странный маневр водителя иномарки напротив администрации Липецка – автомобиль резко сдал назад и заехал на ступени небольшой лестницы.



Оказавшись на ступеньках, автомобиль остановился, из него выбежал пассажир и бросился к водителю.



В УМВД России по Липецкой области ничего о случившемся неизвестно, происшествий связанных с этим автомобилем не зафиксировано. Возможно, водителю стало плохо.



