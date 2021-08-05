Липецкая вечЁрка: расселение дома, дело бутлегеров и лисы в Нижнем парке

Сегодня, 5 августа, стало известно, что депутаты горсовета выделили 217 миллионов рублей на срочное переселение жителей дома № 2 по Осеннему проезду, в суде рассмотрели дело бутлегеров, а в Нижнем парке обнаружили лис.





Напомним, в 2019 году в квартирах третьего подъезда было выявлено смещение несущих конструкций и плит перекрытия. Здание пытались укрепить, но судя по всему, это не получилось. И ситуация только ухудшилась.



Выехать люди должны до конца недели. А 9 августа в доме отключат все коммуникации.



Так всегда бывает, где-то убудет, а где-то прибавится. На улице Зегеля, которую сейчас ремонтируют планируют



Сегодня в Правобережном суде осудили бутлегеров из гаражного кооператива. По версии следствия, Александр Боровских и Армен Гукасян



Полицейские долго следили за продавцами «элитного» алкоголя и смогли довести дело до суда. Однако подсудимые остались на свободе. Армена Гукасяна приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года, а Александра Боровских — к четырем с половиной годам лишения свободы условно и с испытательным сроком в пять лет.



Но впереди у них еще иск от представителя торговой марки «Хеннеси» о возмещении ущерба на сумму более трех миллионов рублей.



— Столько усилий спецслужб и условка. Удивительно. Наводит на разные размышления, — удивился комментатор.



— Очень смешно!!! Через неделю всё также будет работать. Как на 7 мкр в гаражах. Приехали в конце года, пару ящиков забрали, протокол написали, а через день опять всё работает, — добавил Боцман.



А двух предпринимателей, торговавших алкоголем в киосках



В Нижнем парке гуляют не только липчане, но и лисы. Причем животные ведут себя спокойно. Воспользовавшись этим, горожане тут же стали



Несмотря на привлекательный вид, к этим зверям лучше близко не подходить. Лисы могут быть бешеными. Это можно заметить по обильному слюноотделению. Хотя работники зоопарка не припомнят, чтобы в черте города в последние годы встречались больные лисы.



— А ещё на болоте у парка Победы несколько лет назад жили ондатра и камышница, да ещё и караси откуда-то взялись. Люди приходили смотреть. Вот бы отгородили его тогда от очистных сооружений и обеспечили хорошее водоснабжение. А сейчас уже всё обмелело, высохло и превратилось в лужу. Скоро и уток не станет, — написал Вова.



— Это Уваркина превращается в лису и проверяет свою деятельность в парках! — пошутила Липа. В Липецке впервые в срочном порядке расселяют пятиэтажку . На покупку 60-ти квартир выделили 217 миллионов рублей из резервного фонда администрации Липецкой области. Пока же жителям дома по Осеннему проезду предложили пожить в резервном фонде.Напомним, в 2019 году в квартирах третьего подъезда было выявлено смещение несущих конструкций и плит перекрытия. Здание пытались укрепить, но судя по всему, это не получилось. И ситуация только ухудшилась.Выехать люди должны до конца недели. А 9 августа в доме отключат все коммуникации.Так всегда бывает, где-то убудет, а где-то прибавится. На улице Зегеля, которую сейчас ремонтируют планируют установить три новеньких павильона . Аукцион стоимостью в 2,3 млн рублей объявило управление главного смотрителя. Новые остановки мало чем будут визуально отличаться от старых.Сегодня в Правобережном суде осудили бутлегеров из гаражного кооператива. По версии следствия, Александр Боровских и Армен Гукасян купили где-то крупную партию алкоголя , среди которых были бутылки с наклейками популярных и дорогих марок коньяка и виски: «Courvoisier», «Hennessy X.O» «Johnnie Walker».Полицейские долго следили за продавцами «элитного» алкоголя и смогли довести дело до суда. Однако подсудимые остались на свободе. Армена Гукасяна приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года, а Александра Боровских — к четырем с половиной годам лишения свободы условно и с испытательным сроком в пять лет.Но впереди у них еще иск от представителя торговой марки «Хеннеси» о возмещении ущерба на сумму более трех миллионов рублей.— Столько усилий спецслужб и условка. Удивительно. Наводит на разные размышления, — удивился комментатор.— Очень смешно!!! Через неделю всё также будет работать. Как на 7 мкр в гаражах. Приехали в конце года, пару ящиков забрали, протокол написали, а через день опять всё работает, — добавил Боцман.А двух предпринимателей, торговавших алкоголем в киосках за шесть бутылок «паленой» водки оштрафовали на 150 000 рублей. Бутылку желающим продавали всего по 100 рублей.В Нижнем парке гуляют не только липчане, но и лисы. Причем животные ведут себя спокойно. Воспользовавшись этим, горожане тут же стали выкладывать их фотографии в Instagram Несмотря на привлекательный вид, к этим зверям лучше близко не подходить. Лисы могут быть бешеными. Это можно заметить по обильному слюноотделению. Хотя работники зоопарка не припомнят, чтобы в черте города в последние годы встречались больные лисы.— А ещё на болоте у парка Победы несколько лет назад жили ондатра и камышница, да ещё и караси откуда-то взялись. Люди приходили смотреть. Вот бы отгородили его тогда от очистных сооружений и обеспечили хорошее водоснабжение. А сейчас уже всё обмелело, высохло и превратилось в лужу. Скоро и уток не станет, — написал Вова.— Это Уваркина превращается в лису и проверяет свою деятельность в парках! — пошутила Липа.