Общество

51 минуту назад

Депутаты поддержали желание мэрии расселить аварийный дом

7 643
Депутаты поддержали желание мэрии расселить аварийный дом

Изменения в бюджете позволят власти в экстренном порядке купить квартиры для переселения людей.

Депутаты Липецкого городского совета поддержали предложенные мэрией изменения в бюджет города. 

На внеочередную сессию собрались 23 народных избранника  депутатов из 35. Городские власти вынесли на обсуждение единственный вопрос: об увеличении доходов и расходов муниципального бюджета на 217 млн рублей. Эти деньги мэрия  получила из резервного фонда администрации области для срочного расселения трехподъездного пятиэтажного жилого дома на Осеннем проезде, 2.

Такую срочность глава Липецка Евгения Уваркина объяснила тем, что последняя экспертиза показала недопустимость проживания людей в доме.
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- Параметры дома даже после укрепления конструкций продолжились ухудшаться. Эксперт пришел к мнению о незамедлительном расселении. Так как дом признан аварийным в 2019 году, в федеральную программу для домов, получивших такой же статус до 2017 года, он естественно, не попал. Поэтому единственный источник финансирования – областной бюджет. В прошлую пятницу мы провели КЧС, после этого из регионального резервного фонда выделены дополнительные средства. Все жильцы уже уведомлены. Им предложен маневренный фонд. Но, так как ситуация экстренная, областной бюджет готов выделить компенсацию на аренду жилья по определенным нормативным документам -  9 августа квартиры уже должны отключить от коммуникаций, - рассказала глава Липецка Евгения Уваркина.

Мэр также дополнила, что сегодня в 18.00 состоится очередная встреча с жильцами дома № 3 по проезду Осеннему.

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Депутаты единогласно поддержали предложение администрации Липецка и поблагодарили друг друга за оперативное решение проблемы.
7 643

Комментарии (7)

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Варавва

16 минут назад
желание или ОБЯЗАННОСТЬ? чинуши уже хрен с трамвайной ручкой путают, может еще и спасибо сказать нужно за то что вообще ходите на работу трутни??
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С

19 минут назад
Не надо выдавать происходящее за желаемое. Как же любят нам пускать пыль в глаза. Эта ситуация требует незамедлительных действий, а не решений. Читаешь, а перед глазами сцена из к/ф ,,Собачье сердце", осталось только спеть ,,Суровые годы".
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Ольга

30 минут назад
Выборы пройдут, а далее другие планы...Ну на манеже не хуже, чем на НЛМК, так что неплохо.
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СУ-11

30 минут назад
Пусть живут там! Рано ещё расселять!!
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вова

33 минуты назад
А как быть с другими домами? В Липецке много панельных домов которым по 60 лет и больше. Их кто-то проверяет?
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Фома Неверующий

35 минут назад
Ну почему она такая страшная?
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Житель Сокола

42 минуты назад
Клоуны
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