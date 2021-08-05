Общество
51 минуту назад
Депутаты поддержали желание мэрии расселить аварийный дом
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Изменения в бюджете позволят власти в экстренном порядке купить квартиры для переселения людей.
Депутаты Липецкого городского совета поддержали предложенные мэрией изменения в бюджет города.
На внеочередную сессию собрались 23 народных избранника депутатов из 35. Городские власти вынесли на обсуждение единственный вопрос: об увеличении доходов и расходов муниципального бюджета на 217 млн рублей. Эти деньги мэрия получила из резервного фонда администрации области для срочного расселения трехподъездного пятиэтажного жилого дома на Осеннем проезде, 2.
Такую срочность глава Липецка Евгения Уваркина объяснила тем, что последняя экспертиза показала недопустимость проживания людей в доме.
- Параметры дома даже после укрепления конструкций продолжились ухудшаться. Эксперт пришел к мнению о незамедлительном расселении. Так как дом признан аварийным в 2019 году, в федеральную программу для домов, получивших такой же статус до 2017 года, он естественно, не попал. Поэтому единственный источник финансирования – областной бюджет. В прошлую пятницу мы провели КЧС, после этого из регионального резервного фонда выделены дополнительные средства. Все жильцы уже уведомлены. Им предложен маневренный фонд. Но, так как ситуация экстренная, областной бюджет готов выделить компенсацию на аренду жилья по определенным нормативным документам - 9 августа квартиры уже должны отключить от коммуникаций, - рассказала глава Липецка Евгения Уваркина.
Мэр также дополнила, что сегодня в 18.00 состоится очередная встреча с жильцами дома № 3 по проезду Осеннему.
Депутаты единогласно поддержали предложение администрации Липецка и поблагодарили друг друга за оперативное решение проблемы.
На внеочередную сессию собрались 23 народных избранника депутатов из 35. Городские власти вынесли на обсуждение единственный вопрос: об увеличении доходов и расходов муниципального бюджета на 217 млн рублей. Эти деньги мэрия получила из резервного фонда администрации области для срочного расселения трехподъездного пятиэтажного жилого дома на Осеннем проезде, 2.
Такую срочность глава Липецка Евгения Уваркина объяснила тем, что последняя экспертиза показала недопустимость проживания людей в доме.
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- Параметры дома даже после укрепления конструкций продолжились ухудшаться. Эксперт пришел к мнению о незамедлительном расселении. Так как дом признан аварийным в 2019 году, в федеральную программу для домов, получивших такой же статус до 2017 года, он естественно, не попал. Поэтому единственный источник финансирования – областной бюджет. В прошлую пятницу мы провели КЧС, после этого из регионального резервного фонда выделены дополнительные средства. Все жильцы уже уведомлены. Им предложен маневренный фонд. Но, так как ситуация экстренная, областной бюджет готов выделить компенсацию на аренду жилья по определенным нормативным документам - 9 августа квартиры уже должны отключить от коммуникаций, - рассказала глава Липецка Евгения Уваркина.
Мэр также дополнила, что сегодня в 18.00 состоится очередная встреча с жильцами дома № 3 по проезду Осеннему.
Депутаты единогласно поддержали предложение администрации Липецка и поблагодарили друг друга за оперативное решение проблемы.
7 643
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