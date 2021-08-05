Общество
22 минуты назад
В Нижнем парке разгуливают лисы
Дикие животные совсем не боятся людей.
Загрузка плеера
Вчера вечером некоторые посетители Нижнего парка заметили в зоне отдыха редких гостей: в парк зашли лисы. Дикие животные сразу же попали в Instagram тех, кто их заметил. Животные не проявляли агрессии, но и не боялись людей.
Напомним, ранее лис замечали в Верхнем парке. Они выходили к людям прошлой осенью. Как сообщили тогда специалисты липецкого зоопарка, встретить лису в городе не удивительно. Лисица могла искать пропитание и из-за голода выйти к людям. Вообще, в районе Верхнего парка, возле санатория, лисы раньше жили. Они могли вернуться в привычный ареал обитания.
Людям не стоит близко подходить к лисе и пугать ее. Животное, если оно не больно, не представляет угрозы ни для липчан, ни для собак. Бешенство у лисы можно распознать по внешнему признаку – обильному слюноотделению. Впрочем, сотрудники зоопарка не припомнят, чтобы в последние годы в черте города встречались бешеные лисы. В любом случае, липчанам рекомендуют не тревожить дикое животное.
Видео: https://www.instagram.com/ninastrukova9/, https://www.instagram.com/dimdigital/
Напомним, ранее лис замечали в Верхнем парке. Они выходили к людям прошлой осенью. Как сообщили тогда специалисты липецкого зоопарка, встретить лису в городе не удивительно. Лисица могла искать пропитание и из-за голода выйти к людям. Вообще, в районе Верхнего парка, возле санатория, лисы раньше жили. Они могли вернуться в привычный ареал обитания.
Людям не стоит близко подходить к лисе и пугать ее. Животное, если оно не больно, не представляет угрозы ни для липчан, ни для собак. Бешенство у лисы можно распознать по внешнему признаку – обильному слюноотделению. Впрочем, сотрудники зоопарка не припомнят, чтобы в последние годы в черте города встречались бешеные лисы. В любом случае, липчанам рекомендуют не тревожить дикое животное.
Видео: https://www.instagram.com/ninastrukova9/, https://www.instagram.com/dimdigital/
Animal planet.