Общество

22 минуты назад

В Нижнем парке разгуливают лисы

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#лиса #парк

Дикие животные совсем не боятся людей.

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Вчера вечером некоторые посетители Нижнего парка заметили в зоне отдыха редких гостей: в парк зашли лисы. Дикие животные сразу же попали в Instagram тех, кто их заметил. Животные не проявляли агрессии, но и не боялись людей.

Напомним, ранее лис замечали в Верхнем парке. Они выходили к людям прошлой осенью. Как сообщили тогда специалисты липецкого зоопарка, встретить лису в городе не удивительно. Лисица могла искать пропитание и из-за голода выйти к людям. Вообще, в районе Верхнего парка, возле санатория, лисы раньше жили. Они могли вернуться в привычный ареал обитания.

Людям не стоит близко подходить к лисе и пугать ее. Животное, если оно не больно, не представляет угрозы ни для липчан, ни для собак. Бешенство у лисы можно распознать по внешнему признаку – обильному слюноотделению. Впрочем, сотрудники зоопарка не припомнят, чтобы в последние годы в черте города встречались бешеные лисы. В любом случае, липчанам рекомендуют не тревожить дикое животное.

Видео: https://www.instagram.com/ninastrukova9/, https://www.instagram.com/dimdigital/
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#лиса #парк

Комментарии (1)

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Animal planet.

4 минуты назад
Город 48,зачем это публиковать? Сами же знаете сколько живодерни пишут в комментах. Появились лисы и пусть живут. Лучше бы написали про людишек,кто кого ночью изувечил или прибил по пьяни.
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