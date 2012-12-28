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Происшествия
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сегодня, 09:05
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34-летний курьер телефонных мошенников забрал деньги у двух пенсионерок
Потерпевших обманывали по распространённой схеме: «Ваш родственник попал в беду».
«Работу курьером мужчина нашел в мессенджере. В переписке он получил задание приезжать по указанным адресам, забирать наличные и переводить их на счета мошенников, оставляя себе небольшой процент. Жертвы отдавали деньги, спасая родственников от уголовной ответственности по совету звонивших от имени сотрудников правоохранительных органов», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
87-летняя пенсионерка отдала подозреваемому 100 тысяч рублей. Аферисты сообщили старушке, что по вине ее дочери в ДТП серьезно пострадали люди.
Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Максимальная санкция этой статьи — 5 лет лишения свободы. Подозреваемый ранее уже был судим за имущественное преступление, а также преступления против личности.
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