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Общество
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сегодня, 14:40
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Липецким медикам увеличили социальные выплаты
Их получают более семи тысяч работников системы здравоохранения.
Ежемесячные выплаты варьируются от 4 500 до 50 тысяч рублей в зависимости от категории специалиста и населенного пункта, в котором он работает. Ранее максимальная выплата составляла 18,5 тысячи рублей.
«Как и прежде, работникам сферы здравоохранения самостоятельно обращаться за выплатой не придется. Электронный реестр сотрудников, имеющих право на выплаты, формируют медицинские организации, после чего передают его в ОСФР по Липецкой области. В нем указан размер назначаемой доплаты сотруднику, которая соответствует категории специалиста и данные, по которым она рассчитана», — рассказал управляющий ОСФР по Липецкой области Евгений Павлов.
Напомним, что эта мера поддержки работает Липецкой области с начала 2023 года. После получения сведений от медицинских организаций Отделение СФР по Липецкой области назначает выплату и переводит на карту или банковский счет работника в течение семи рабочих дней.
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