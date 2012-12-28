Липецким медикам увеличили социальные выплаты

Их получают более семи тысяч работников системы здравоохранения.

С апреля увеличены специальные социальные выплаты медикам, работающим в небольших насаленных пунктах. В Липецкой области такие выплаты получают больше семи тысяч работников системы здравоохранения.Ежемесячные выплаты варьируются от 4 500 до 50 тысяч рублей в зависимости от категории специалиста и населенного пункта, в котором он работает. Ранее максимальная выплата составляла 18,5 тысячи рублей.«Как и прежде, работникам сферы здравоохранения самостоятельно обращаться за выплатой не придется. Электронный реестр сотрудников, имеющих право на выплаты, формируют медицинские организации, после чего передают его в ОСФР по Липецкой области. В нем указан размер назначаемой доплаты сотруднику, которая соответствует категории специалиста и данные, по которым она рассчитана», — рассказал управляющий ОСФР по Липецкой области Евгений Павлов.Напомним, что эта мера поддержки работает Липецкой области с начала 2023 года. После получения сведений от медицинских организаций Отделение СФР по Липецкой области назначает выплату и переводит на карту или банковский счет работника в течение семи рабочих дней.