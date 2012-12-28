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сегодня, 14:40
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Липецким медикам увеличили социальные выплаты

Их получают более семи тысяч работников системы здравоохранения.

С апреля увеличены специальные социальные выплаты медикам, работающим в небольших насаленных пунктах. В Липецкой области такие выплаты получают больше семи тысяч работников системы здравоохранения.

Ежемесячные выплаты варьируются от 4 500 до 50 тысяч рублей в зависимости от категории специалиста и населенного пункта, в котором он работает. Ранее максимальная выплата составляла 18,5 тысячи рублей.

«Как и прежде, работникам сферы здравоохранения самостоятельно обращаться за выплатой не придется. Электронный реестр сотрудников, имеющих право на выплаты, формируют медицинские организации, после чего передают его в ОСФР по Липецкой области. В нем указан размер назначаемой доплаты сотруднику, которая соответствует категории специалиста и данные, по которым она рассчитана», — рассказал управляющий ОСФР по Липецкой области Евгений Павлов.

Напомним, что эта мера поддержки работает Липецкой области с начала 2023 года. После получения сведений от медицинских организаций Отделение СФР по Липецкой области назначает выплату и переводит на карту или банковский счет работника в течение семи рабочих дней.
выплаты
медицина
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Комментарии (7)

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Как гость
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Сначала новые
Гость
2 минуты назад
За что им доплачивать, за то что они лечат по интернету, не смотря на пациента? Может хватит кормить их. Ни врачей, ни учителей на сегодня нет! Народ занимается самолечением и самообразованием, школьники сидят с репетиторами. Всё загубили!
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Светочка
25 минут назад
А, все равно всех направляют в областную больницу из районов. За, что приплачивают????
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Я
41 минуту назад
Поддерживаю Ларису
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Лариса
56 минут назад
Всё врачам да учителям, озолотели уже, а учить и лечить не хотят((
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Ну
сегодня, 15:00
И че? Лечить будут лучше иль все во врачи побегут? Из платных клиник.
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Иван
сегодня, 14:42
Когда ж хоть что то начнут учителям выплачивать. Совсем про них забыли.
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