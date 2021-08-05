В Липецке срочно расселяют аварийную пятиэтажку: введен режим повышенной готовности сил МЧС

До 8 августа мэрия срочно расселит третий подъезд аварийной пятиэтажки на Осеннем проезде, 2. 9 августа в нем будут обрезаны все коммунальные коммуникации.

Сегодня на внеочередной сессии Липецкого горсовета рассмотрели всего один вопрос: об увеличении доходов и расходов муниципального бюджета на 217 млн рублей. Эти деньги городская администрация получила из резервного фонда администрации области для срочного расселения жителей третьего подъезда пятиэтажного жилого дома на Осеннем проезде, 2.Напомним, что этот 60-квартирный дом был построен в 1962 году. В 2019 году в квартирах третьего подъезда было выявлено смещение несущих конструкций и плит перекрытия. 1 ноября исполняющий обязанности главы Липецка Михаил Щербаков подписал постановление «О введении режима чрезвычайной ситуации» в пределах границы жилого дома №2 по проезду Осенний. Причиной стал сверхнормативный прогиб перекрытий, обнаруженный при проведении экспертизы.В мэрии потратились на аварийно-восстановительные работы, но тщетно: в некоторые квартиры строители так и не зашли из-за отказа их собственников. За полтора года был проведен ряд дополнительных независимых экспертиз. По словам представителя экспертной компании «Ведущий инженер» Михаила Кислякова, в строительных конструкциях МКД выявлены критические отклонения параметров от нормативных требований. Состояние межэтажных перекрытий квартир №№ 41-57 в третьем подъезде оценивается как аварийное. На основании этих выводов дом признали подлежащим расселению по причине обнаружения критических отклонений в состоянии его стен и перекрытий.4 августа мэрия объявила режим повышенной готовности для органов МЧС: третий подъезд может рухнуть в любую минуту. В администрации Липецка принято решение до 8 августа организовать эвакуацию жильцов аварийного подъезда в маневренный фонд муниципалитета — общежитие на улице 50 лет НЛМК, 15. А уже 9 августа в этот подъезд будет прекращена подача всех ресурсов — электроэнергии, воды, газа.Выделенные из резервного фонда администрации области средства пойдут на срочное приобретение жилья для вынужденных переселенцев. Жители более благополучных первого и второго подъездов дома №2 будут переселены в следующем году.