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В Липецке срочно расселяют аварийную пятиэтажку: введен режим повышенной готовности сил МЧС
До 8 августа мэрия срочно расселит третий подъезд аварийной пятиэтажки на Осеннем проезде, 2. 9 августа в нем будут обрезаны все коммунальные коммуникации.
Напомним, что этот 60-квартирный дом был построен в 1962 году. В 2019 году в квартирах третьего подъезда было выявлено смещение несущих конструкций и плит перекрытия. 1 ноября исполняющий обязанности главы Липецка Михаил Щербаков подписал постановление «О введении режима чрезвычайной ситуации» в пределах границы жилого дома №2 по проезду Осенний. Причиной стал сверхнормативный прогиб перекрытий, обнаруженный при проведении экспертизы.
В мэрии потратились на аварийно-восстановительные работы, но тщетно: в некоторые квартиры строители так и не зашли из-за отказа их собственников. За полтора года был проведен ряд дополнительных независимых экспертиз. По словам представителя экспертной компании «Ведущий инженер» Михаила Кислякова, в строительных конструкциях МКД выявлены критические отклонения параметров от нормативных требований. Состояние межэтажных перекрытий квартир №№ 41-57 в третьем подъезде оценивается как аварийное. На основании этих выводов дом признали подлежащим расселению по причине обнаружения критических отклонений в состоянии его стен и перекрытий.
4 августа мэрия объявила режим повышенной готовности для органов МЧС: третий подъезд может рухнуть в любую минуту. В администрации Липецка принято решение до 8 августа организовать эвакуацию жильцов аварийного подъезда в маневренный фонд муниципалитета — общежитие на улице 50 лет НЛМК, 15. А уже 9 августа в этот подъезд будет прекращена подача всех ресурсов — электроэнергии, воды, газа.
Выделенные из резервного фонда администрации области средства пойдут на срочное приобретение жилья для вынужденных переселенцев. Жители более благополучных первого и второго подъездов дома №2 будут переселены в следующем году.
евген
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