Происшествия
сегодня, 12:00
Продавцы гаражного «Courvoisier» и «Hennessy X.O» с неизвестным веществом в составе отделались условными сороками
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Дело сокольских бутлегеров рассмотрел Правобережный суд.
В Правобережном суде Липецка вынесен приговор по делу 56-летнего Александра Боровских и 46-летниго Армена Гукасяна.
Органами предварительного следствия они обвинялись в нескольких эпизодах приобретения и хранение с целью продажи немаркированного алкоголя в крупном и в особо крупном размере («а», «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ). Также им вменялось незаконное использование чужого товарного знака с причинением крупного ущерба, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а точнее марки «Hennessy» (ч. 3 ст. 180 УК РФ). https://gorod48.ru/news/1911939/
По версии следствия, Александр Боровских и Армен Гукасян купили в неустановленном месте крупную партию алкоголя, среди которых были бутылки с наклейками популярных и дорогих марок коньяка и виски: «Courvoisier», «Hennessy X.O» «Johnnie Walker». Большая часть спиртного хранилась в гараже на улице Ковалева, кроме того, у предпринимателей были склады в подобном помещении на улице Циолковского, а также в арендуемом частном доме на улице Семенова-Тянь-Шанского. Кстати, в этом доме они разливали водку самостоятельно.
За незаконной деятельностью Боровских и Гукосяна долгое время следили полицейские: велось наружное наблюдение, прослушивались телефонные переговоры. Поэтому задерживали их с подготовленной доказательной базой. Именно благодаря предварительной работе полицейским стало известно, что для транспортировки алкоголя привлекались сторонние перевозчики. А доставкой продукции, стоимость которой начиналась от смешных 60 рублей, занимался, в том числе, Боровских на своем минивэне с номерами Республики Армения. География продаж выходила за пределы Липецка.
Следственное управление МВД провело экспертизу алкоголя. Оказалось, что обещанными 40 градусами не смогла похвастаться ни одна жидкость. А вот водка «Русский север» содержала ядовитое вещество. Но самое интересное что в «дорогих» бутылках было найдено вещество, влияние которого на организм человека не описано в существующей специализированной литературе.
На стадии предварительного следствия оба подозреваемых отказались свидетельствовать против себя и друг друга, ссылаясь на 51-ю статью конституции. Расследование проводили сотрудники СУ УМВД России по Липецкой области.
Сегодня судья Правобережного суда Светлана Грабовская приговорила Армена Гукасяна к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года, а Александра Боровских - к четырем с половиной годам лишения свободы условно и с испытательным сроком в пять лет. Разница в наказании связана с тем, что по двум из четырёх преступлений, связанных с производством, приобретением и хранением алкоголя Гукасян был оправдан.
Иск от представителя торговой марки «Хеннеси» о возмещении ущерба, принесенного незаконным использованием торговой марки, на сумму более трех миллионов рублей будет рассматриваться отдельно в рамках гражданского судопроизводства.
Органами предварительного следствия они обвинялись в нескольких эпизодах приобретения и хранение с целью продажи немаркированного алкоголя в крупном и в особо крупном размере («а», «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ). Также им вменялось незаконное использование чужого товарного знака с причинением крупного ущерба, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а точнее марки «Hennessy» (ч. 3 ст. 180 УК РФ). https://gorod48.ru/news/1911939/
По версии следствия, Александр Боровских и Армен Гукасян купили в неустановленном месте крупную партию алкоголя, среди которых были бутылки с наклейками популярных и дорогих марок коньяка и виски: «Courvoisier», «Hennessy X.O» «Johnnie Walker». Большая часть спиртного хранилась в гараже на улице Ковалева, кроме того, у предпринимателей были склады в подобном помещении на улице Циолковского, а также в арендуемом частном доме на улице Семенова-Тянь-Шанского. Кстати, в этом доме они разливали водку самостоятельно.
За незаконной деятельностью Боровских и Гукосяна долгое время следили полицейские: велось наружное наблюдение, прослушивались телефонные переговоры. Поэтому задерживали их с подготовленной доказательной базой. Именно благодаря предварительной работе полицейским стало известно, что для транспортировки алкоголя привлекались сторонние перевозчики. А доставкой продукции, стоимость которой начиналась от смешных 60 рублей, занимался, в том числе, Боровских на своем минивэне с номерами Республики Армения. География продаж выходила за пределы Липецка.
Следственное управление МВД провело экспертизу алкоголя. Оказалось, что обещанными 40 градусами не смогла похвастаться ни одна жидкость. А вот водка «Русский север» содержала ядовитое вещество. Но самое интересное что в «дорогих» бутылках было найдено вещество, влияние которого на организм человека не описано в существующей специализированной литературе.
На стадии предварительного следствия оба подозреваемых отказались свидетельствовать против себя и друг друга, ссылаясь на 51-ю статью конституции. Расследование проводили сотрудники СУ УМВД России по Липецкой области.
Сегодня судья Правобережного суда Светлана Грабовская приговорила Армена Гукасяна к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года, а Александра Боровских - к четырем с половиной годам лишения свободы условно и с испытательным сроком в пять лет. Разница в наказании связана с тем, что по двум из четырёх преступлений, связанных с производством, приобретением и хранением алкоголя Гукасян был оправдан.
Иск от представителя торговой марки «Хеннеси» о возмещении ущерба, принесенного незаконным использованием торговой марки, на сумму более трех миллионов рублей будет рассматриваться отдельно в рамках гражданского судопроизводства.
7 1066
Слив
Варавва
вася
Армен
Дворник
Серж
судья Дредд