Происшествия

сегодня, 12:00

Продавцы гаражного «Courvoisier» и «Hennessy X.O» с неизвестным веществом в составе отделались условными сороками

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#Hennessy #бутлегеры
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Продавцы гаражного «Courvoisier» и «Hennessy X.O» с неизвестным веществом в составе отделались условными сороками

Дело сокольских бутлегеров рассмотрел Правобережный суд.

В Правобережном суде Липецка вынесен приговор по делу 56-летнего Александра Боровских и 46-летниго Армена Гукасяна.

Органами предварительного следствия они обвинялись в нескольких эпизодах приобретения и хранение с целью продажи немаркированного алкоголя в крупном и в особо крупном размере («а», «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ). Также им вменялось незаконное использование чужого товарного знака с причинением крупного ущерба, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а точнее марки «Hennessy» (ч. 3 ст. 180 УК РФ). https://gorod48.ru/news/1911939/

По версии следствия, Александр Боровских  и Армен Гукасян купили в неустановленном месте крупную партию алкоголя, среди которых были бутылки с наклейками популярных и дорогих марок коньяка и виски: «Courvoisier», «Hennessy X.O» «Johnnie Walker». Большая часть спиртного хранилась в гараже на улице Ковалева, кроме того, у предпринимателей были склады в подобном помещении на улице Циолковского, а также в арендуемом частном доме на улице Семенова-Тянь-Шанского. Кстати, в этом доме они разливали водку самостоятельно.

За незаконной деятельностью Боровских и Гукосяна долгое время следили полицейские: велось наружное наблюдение, прослушивались телефонные переговоры. Поэтому задерживали их с подготовленной доказательной базой. Именно благодаря предварительной работе полицейским стало известно, что для транспортировки алкоголя привлекались сторонние перевозчики. А доставкой продукции, стоимость которой начиналась от смешных 60 рублей, занимался, в том числе, Боровских на своем минивэне с номерами Республики Армения. География продаж выходила за пределы Липецка.

Следственное управление МВД провело экспертизу алкоголя. Оказалось, что обещанными 40 градусами не смогла похвастаться ни одна жидкость. А вот водка «Русский север» содержала ядовитое вещество. Но самое интересное что в «дорогих» бутылках было найдено вещество, влияние которого на организм человека не описано в существующей специализированной литературе.

На стадии предварительного следствия оба подозреваемых отказались свидетельствовать против себя и друг друга, ссылаясь на 51-ю статью конституции. Расследование проводили сотрудники СУ УМВД России по Липецкой области.

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Сегодня судья Правобережного суда Светлана Грабовская приговорила Армена Гукасяна к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года, а Александра Боровских - к четырем с половиной годам лишения свободы условно и с испытательным сроком в пять лет. Разница в наказании связана с тем, что по двум из четырёх преступлений, связанных с производством, приобретением и хранением алкоголя Гукасян был оправдан.

Иск от представителя торговой марки «Хеннеси» о возмещении ущерба, принесенного незаконным использованием торговой марки, на сумму более трех миллионов рублей будет рассматриваться отдельно в рамках гражданского судопроизводства.
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#Hennessy #бутлегеры
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Комментарии (7)

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Слив

8 минут назад
По цене с крышей не договорились, вот их и слили.
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Варавва

9 минут назад
столько работы проделано ради условного срока??))) вы серьезно?? и прокуратура протест не будет заявлять? нужно бастрыкину скинуть информацию, тогда только быстро найдется решала.
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вася

11 минут назад
Лучше закончить литфак и писать мемуары, кончайте бодягу мутить, бесстрашные вы наши.
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Армен

37 минут назад
На циолковского в гараже как то брал что то, вино по моему
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Дворник

сегодня, 12:31
Да что вы несете? Сенсация, каждый липчанин может с ходу до 10 точек таких назвать, не проплатили видимо, вот им и пригрозили условняком, чтобы впредь вовремя пожертвования высылали..
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Серж

сегодня, 12:17
Странно, что орден не дали за "в особо крупном размере". А потом удивляемся разгулу преступности.
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судья Дредд

сегодня, 12:14
Условно?! Да их надо было в тюрьме згноить!!
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