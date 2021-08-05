Общество

44 минуты назад

За шесть бутылок «паленой» водки оштрафовали на 150`000 рублей

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#торговля #алкоголь #штраф
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За шесть бутылок «паленой» водки оштрафовали на 150`000 рублей

Нелегальное спиртное сбывали через ларьки.

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел два иска в адрес предпринимателей — владельцев киосков, расположенных в городе. В двух торговых точках во время проверок обнаружили сомнительную водку. Это стало причиной для привлечения бизнесменов к административной ответственности.

Как указано в материалах суда, в алколарьках нашли одну и ту же сомнительную водку. Покупателям предлагали купить за 100 рублей пол-литры высокоградусного напитка. В ларьке на улице Парковой приторговывали «Русской березой», в киоске на Юношенской - «Русским севером». В каждой из торговых точек нашли по три бутылки сомнительного спиртного. Алкоголь отправили на экспертизу. Она показала, что жидкость в бутылках является спиртосодержащей, объемная доля
этилового спирта составила 35,4%, не является опасной для жизни или здоровья человека по содержанию метилового спирта. Но у предпринимателей не было лицензий на торговлю спиртным.

В итоге, хозяйку ларька на улице Юношеской, которая признала свою вину, оштрафовали на 50 000 рублей, а владельца киоска на Парковой — 100 000 рублей.
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#торговля #алкоголь #штраф
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Комментарии (1)

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Палёнка и пиво

20 минут назад
Сзади дома ул. 8 марта, 30 - когда прикроете киоск вместе с сотрудниками ППС, которые его крышуют? Сколько Вам тут про него уже писали раз, а Вам наплевать- полиции, Сказали и прокуратуре.
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