За шесть бутылок «паленой» водки оштрафовали на 150`000 рублей

Нелегальное спиртное сбывали через ларьки.

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел два иска в адрес предпринимателей — владельцев киосков, расположенных в городе. В двух торговых точках во время проверок обнаружили сомнительную водку. Это стало причиной для привлечения бизнесменов к административной ответственности.



Как указано в материалах суда, в алколарьках нашли одну и ту же сомнительную водку. Покупателям предлагали купить за 100 рублей пол-литры высокоградусного напитка. В ларьке на улице Парковой приторговывали «Русской березой», в киоске на Юношенской - «Русским севером». В каждой из торговых точек нашли по три бутылки сомнительного спиртного. Алкоголь отправили на экспертизу. Она показала, что жидкость в бутылках является спиртосодержащей, объемная доля

этилового спирта составила 35,4%, не является опасной для жизни или здоровья человека по содержанию метилового спирта. Но у предпринимателей не было лицензий на торговлю спиртным.



В итоге, хозяйку ларька на улице Юношеской, которая признала свою вину, оштрафовали на 50 000 рублей, а владельца киоска на Парковой — 100 000 рублей.