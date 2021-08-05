Общество
44 минуты назад
За шесть бутылок «паленой» водки оштрафовали на 150`000 рублей
Нелегальное спиртное сбывали через ларьки.
Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел два иска в адрес предпринимателей — владельцев киосков, расположенных в городе. В двух торговых точках во время проверок обнаружили сомнительную водку. Это стало причиной для привлечения бизнесменов к административной ответственности.
Как указано в материалах суда, в алколарьках нашли одну и ту же сомнительную водку. Покупателям предлагали купить за 100 рублей пол-литры высокоградусного напитка. В ларьке на улице Парковой приторговывали «Русской березой», в киоске на Юношенской - «Русским севером». В каждой из торговых точек нашли по три бутылки сомнительного спиртного. Алкоголь отправили на экспертизу. Она показала, что жидкость в бутылках является спиртосодержащей, объемная доля
этилового спирта составила 35,4%, не является опасной для жизни или здоровья человека по содержанию метилового спирта. Но у предпринимателей не было лицензий на торговлю спиртным.
В итоге, хозяйку ларька на улице Юношеской, которая признала свою вину, оштрафовали на 50 000 рублей, а владельца киоска на Парковой — 100 000 рублей.
Как указано в материалах суда, в алколарьках нашли одну и ту же сомнительную водку. Покупателям предлагали купить за 100 рублей пол-литры высокоградусного напитка. В ларьке на улице Парковой приторговывали «Русской березой», в киоске на Юношенской - «Русским севером». В каждой из торговых точек нашли по три бутылки сомнительного спиртного. Алкоголь отправили на экспертизу. Она показала, что жидкость в бутылках является спиртосодержащей, объемная доля
этилового спирта составила 35,4%, не является опасной для жизни или здоровья человека по содержанию метилового спирта. Но у предпринимателей не было лицензий на торговлю спиртным.
В итоге, хозяйку ларька на улице Юношеской, которая признала свою вину, оштрафовали на 50 000 рублей, а владельца киоска на Парковой — 100 000 рублей.
Палёнка и пиво