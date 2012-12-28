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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: День космонавтики, «сухой закон» и работодатели пытаются вернуть уволенных

Рассказываем всё необходимое про последний рабочий день недели.

Сегодня без рекорда

Вчера был установлен температурный рекорд, уже 4-й в текущем месяце – воздух прогрелся до 27,4 градусов. Сегодня немного похолодает - от +19 до +21 градусов, но по-прежнему будет без осадков.

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Отключение воды

Холодную воду начали перекрывать сегодня уже в 5 утра – на улице Энергостроителей, 18, 19, 20 её подачу возобновят после окончания ремонтных работ.

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С 10:00 и о конца ремонта расстанутся с комфортом потребители на улицах Водопьянова, 1, 3, 5, 7, 9, 9а, 11, 13; Калинина, 1, 1в, 38, 65, 65б; Меркулова, 3, 5, 7, 7/1, 9, 11, 11а, 13, 15, 17, 19, 23, 23/2, 29, 29а, 31, 31 ст1, 33, 35; на проспектах 60 лет СССР, 2, 2а, 2б, 2в, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16а, 18, 18а, 18б, 18в, 18г, 20, 20а, 22; Победы, 106, 108, 108а, 110, 110/1, 110а, 112, 112б, 114, 114/1 и Сиреневом, 1, 2, 2а, 2б, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 7а, 7б, 7в, 9, 10, 11; а также на площади Петра Великого, 4а. В это же время перестанет течь вода из кранов и в частном секторе на улицах Калинина и Радиаторной.

Отключение света

С 9:00 до 17:00 из-за ремонтных работ погрузятся во мрак улицы Академика В.М. Бехтерева, Ангарская, Бескрайняя, Гвардейская, Детская, Днепровская, Донецкая, Космонавтов, Яна Фабрициуса, переулок Рудный.

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В промежутке с 9:00 до 17:00 в связи с монтажом приборов учёта возможно отключение на срок до 3-х часов на улицах Бурлакова, Варшавской, Добровской, Дорожной, Заречной, Земной, Инженерной, Кленовой, Нектарной, Олимпийской, Патриотической, Писарева, П.П.Постышева, Р. Зорге, Фиалковой, Фурманова, в садоводчестве «Дачный-3».

Пробки

В пятницу в Липецке особенно большие заторы. Поэтому сегодня как никогда могут выручить «Яндекс-карты» или аналогичные приложения, с помощью которых можно следить за дорожной обстановкой в городе.



День космонавтики

Липецк – не чужой сегодняшнему космическому празднику. 28 будущих и уже побывавших на орбите космонавтов в своё время проходили обучение в липецком авиацентре. В том числе – советский «космонавт №2» Герман Титов.

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На фото Титов (в центре) в Липецке, слева Аронович, справа – борт-инженер Виктор Габа.

В Липецке по случаю годовщины первого полёта человека в космос в 10:00 пройдёт часовой митинг в Гагаринском сквере (в районе железнодорожного вокзала), который завершится возложением венков к памятнику Юрию Гагарину.

Для справки: Гагарин полетел в космос 12 апреля 1961 года, опередив на три недели американского астронавта Алана Шепарда, который летал к звёздам 5 мая 1961 года. Вряд ли 23 дня – это много по меркам галактической вечности, но в СССР полёт Гагарина стал началом мощного пропагандистского культа «Мы – впереди всех в космосе».

«Сухой закон»

Из-за митинга в районе вокзала ограничат продажу спиртного. Купить его нельзя будет с самого утра. По закону, торговать крепкими напитками нельзя и в течение 2-х часов после мероприятия т.е. до 13 часов. Мужики с улицы Гагарина, держитесь!

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Свадебный переполох (16+)

В Липецком государственном академическом театра драмы им. Л.Н. Толстого (пл.Театральная, 2) в 19:00 пройдёт спектакль «В день свадьбы» по пьесе В. Розова (16+).

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Подготовка к свадьбе. Все в праздничном настроении, составляют меню, невеста Нюра покупает наряд, близкие готовят подарки. Вся деревня только и говорит о свадьбе Нюры и Михаила. И всё было бы хорошо, но в деревню приезжает первая любовь Михаила - Клавдия...

Спектакль длится 2 часа 30 минут с антрактом.

«Мужской стриптиз» (16+)

В липецком драматическом театре в (пл. Константиновой, 3) в 18:30 покажут полюбившийся публике комедийный спектакль «Мужской стриптиз» по пьесе липецкого автора Б. Бужора (Медведева).

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Пятеро сталеваров теряют работу и чтобы хоть как-то прожить, решают открыть собственное стрип-шоу.

Выставка (12+)

В областном выставочном зале (ул. Ленина, 7) начинает работу выставка Вчера. Сегодня. Завтра».

На ней представлены работы воспитанников «Центра образования, реабилитации и оздоровления» (ЦОРИО). Дети, страдающие недугами, создавали произведения, учились ставить задачи, идти к цели и радоваться. Отсюда и название выставки, символизирующее путь преображения и безграничных возможностей. В экспозицию вошли работы учеников и наставников Центра.

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Работать выставка будет до 28 апреля в среду-пятницу с 10:00 до 18:00, по выходным – с 10:00 до 19:00.

Конкурс читателей

Школьники, студенты, работающая молодёжь от 14 до 24 лет может принять участие в областном конкурсе «Юность читающая-2024».

Он приурочен к Году семьи. Проявить свои творческие способности и продемонстрировать таланты конкурсантам предлагается в одной из трех номинаций: «Семья, согретая любовью», «Сильна семья традициями», «Любимая книга моей семьи». Познакомиться с Положением конкурса и заполнить электронную форму заявки можно на сайте библиотеки https://lib48.ru.

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Имена победителей будут объявлены на итоговом празднике «Да здравствует человек читающий!».

Конкурс проводят Липецкая областная универсальная научная библиотека и областное управление культуры и искусства.

Уволиться с работы, чтобы вернуться

48% липчан хотя бы однажды получали предложение вернуться в компанию, из которой ранее уволились, выяснили в SuperJob.

Правда, большинство отвечали отказом. «Войти в одну реку дважды» согласился лишь каждый третий опрошенный. Среди тех, кого пытались вернуть работодатели преобладают специалисты по работе с клиентами (о подобных ситуациях рассказали 63% из них), медицинские сестры и водители - по 59%. Причем водители чаще представителей других профессий соглашаются вернуться, а клиентские менеджеры и медсестры — отказываются.

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Главная причина вернуться или отклонить предложение работодателя, конечно, — деньги. Но нередко решению вернуться способствуют хорошие отношения в коллективе, новая должность и улучшение условий труда.

Дорогие липчане! Рабочая неделя подошла к концу, а событий ещё много-много. Узнавать о самом главном жители региона давно привыкли на GOROD48, снискавшем себе репутацию электронного имени Липецка. Чаще заходите на сайт и будьте уверены, что с нами вы не пропустите ничего важного, интересного и полезного. Ждём вас снова и снова!
Сегодня в Липецке
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Комментарии (7)

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Как гость
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Гостья1
2 минуты назад
Верните работавших ранее, ,пенсионеров работников полиции,всех кто может охранять мирную жизнь и спокойствие населения.. Таксовать идут,охранниками,а их навыки о опыт очень нужен сейчас обществу. Медицинские профессии востребованы,водители.
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Ветеран
31 минуту назад
Всех с днем космонавтики! И особенно весенним 1981 призыву прослуживших на БАЙКОНУРЕ.
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Думаю
сегодня, 07:43
Надо возвращать в строй милиционеров,годных нести службу.А то полный пипец будет.Молодёжь с курилась и спилась.
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Гость
24 минуты назад
Абсолютно правильно! Увеличивать Штаты полиции, вернуть ППС на улицы города сегодня очень актуально. Даже в центре города бродят агрессивно настроенные группы подростков, дерутся публично, матерятся. Причём не только старшеклассники. Наглые и глупые, они представляют опасность и для других, и для себя.
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Ентот пэтриот
49 минут назад
Да и гусаров надо тоже вернуть, дать им по коню вороному, пускай скачут.
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Позитив
12 минут назад
Да и гусаров надо тоже вернуть, дать им по коню вороному, пускай скачут. И народную дружину!!!
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Электорат
сегодня, 07:35
Доброго утра нашим сладеньким депутатам!
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