На улице Зегеля поставят остановки за 2,3 млн рублей

За эту сумму планируют смонтировать три павильона для ожидания транспорта.

Управление главного смотрителя объявило электронный аукцион на поставку и монтаж остановочных павильонов, которые хотят установить на улице Зегеля в рамках ее реконструкции. Три остановки оценили в 2 306 038 рублей.Прописаны требования к остановкам, которые должны занять свои места на улице Зегеля и у площади Героев. Внешний вид павильонов должен соответствовать внешнему виду и эскизу, согласованному главным архитектором Липецка. Он мало отличается от тех остановок, что были там раньше.Кроме того, известны и другие технические характеристики. Так, каждый павильон должен представлять собой антрацитово-серый каркас с прозрачными стенками и блоками для рекламных баннеров. Для ожидающих транспорт липчан предусмотрены металлические скамейки со спинкой из деревянного бруса. Остановочные павильоны должны быть новыми, ранее не использовавшимися, не ранее 2020 года выпуска.Определение победителя электронного аукциона запланировано на 13 августа. Услуги подрядчика оплатят из средств городского бюджета. Остановочные павильоны должны установить до начала сентября.

Напомним, ремонт улицы начался 27 апреля 2021. Тут заменят 15 тысяч кв.м. асфальта на проезжей части, дождеприемные решетки и дорожные знаки, переложат плитку на тротуарах. На улице Зегеля появятся островки нового озеленения, велодорожки. Все эти работы обойдутся городскому бюджету более чем в 70 млн рублей.