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На улице Зегеля поставят остановки за 2,3 млн рублей

26 925
#ремонт #дороги #тендер
3
На улице Зегеля поставят остановки за 2,3 млн рублей

За эту сумму планируют смонтировать три павильона для ожидания транспорта.

Управление главного смотрителя объявило электронный аукцион на поставку и монтаж остановочных павильонов, которые хотят установить на улице Зегеля в рамках ее реконструкции. Три остановки оценили в 2 306 038 рублей.

Прописаны требования к остановкам, которые должны занять свои места на улице Зегеля и у площади Героев. Внешний вид павильонов должен соответствовать внешнему виду и эскизу, согласованному главным архитектором Липецка. Он мало отличается от тех остановок, что были там раньше.

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Кроме того, известны и другие технические характеристики. Так, каждый павильон должен представлять собой антрацитово-серый каркас с прозрачными стенками и блоками для рекламных баннеров. Для ожидающих транспорт липчан предусмотрены металлические скамейки со спинкой из деревянного бруса. Остановочные павильоны должны быть новыми, ранее не использовавшимися, не ранее 2020 года выпуска.

Определение победителя электронного аукциона запланировано на 13 августа. Услуги подрядчика оплатят из средств городского бюджета. Остановочные павильоны должны установить до начала сентября.

Напомним, ремонт улицы начался 27 апреля 2021. Тут заменят 15 тысяч кв.м. асфальта на проезжей части, дождеприемные решетки и дорожные знаки, переложат плитку на тротуарах. На улице Зегеля появятся островки нового озеленения, велодорожки. Все эти работы обойдутся городскому бюджету более чем в 70 млн рублей.



26 925
#ремонт #дороги #тендер
3

Комментарии (26)

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Доброе

4 минуты назад
Как всегда, не откроют они осенью... Никак
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Мимоходом

12 минут назад
Остановки то поставят, а карманов для автобусов нет. Будут собирать за собой пробку.
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Как всегда

18 минут назад
Улицу откроют осенью, а остановок нет. Жди под дождём.
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Игорь

22 минуты назад
Был на пляже жесть. Один песок и ангар стыдобища. Был в Тамбове там остановки как в Москве с информационным табло но здесь караул
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$€$€

29 минут назад
70 Лямов вся улица Зегеля. Казнокрады и ворье. А потом декларации о доходах заполняют сколько они заработали хвалятся. Работяги тошнотные
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Илья Истомин

31 минуту назад
Молодоженку купил на 8 микр 19 метров ванна туалет пластиковые окна за 800 тыс а тут остановка столько же и в лоте даже не слова про камеры эти ост изуродуют за пару месяцев.
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Наталья

34 минуты назад
Да,,красиво жить не запретишь!!!
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+++]]

39 минут назад
возмущенная, так они ещё и зарплаты с несколькими нулями сами себе рисуют. Работнички . На деньги налогоплательщиков вбухали в пляж 26 Лямов. Пляж все видели? Деньги сами догадайтесь где .
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Шок

39 минут назад
Почьти 800 тыр останвочный павильон. Администрация, вы вообще людей считаете скотам? Мы вообще дебилы?
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Почему так ДЁШЕВО????

45 минут назад
Пишите 2 млрд
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