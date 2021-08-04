Общество
49 минут назад
В Липецке стали гнездиться самые быстрые птицы в мире
Ранее сокол-сапсан обосновался в Москве
В одном из подъездов домов в Липецке местные жители обнаружили молодого сапсана, доедавшего добычу – голубя. Как сообщают в липецком отделении Союза охраны птиц, испугавшись вошедшего человека, сапсан не нашёл выхода из здания. Вылететь на волю ему помогли люди.
Это был молодой сапсан. «А значит, что как минимум одна пара птиц выбрала в этом году местом для выведения потомства Липецк», - делают вывод орнитологи.
«В последние несколько лет сапсаны стали гнездиться в Москве и в ряде других городов. В столице птицы селятся на высотных зданиях, в частности, на шпилях МГУ и МИД. И, похоже, у липчан тоже появились новые соседи - редкие, занесённые в Красную книгу России, соколы.
Сапсан - самая быстрая птица на Земле, при пикировании на добычу он развивает скорость до 300 км/ч. В городской черте преимущественная пища сапсанов – голуби», - говорится в сообщении орнитологов, в своем сообществе в соцсети «ВКонтакте».
Это был молодой сапсан. «А значит, что как минимум одна пара птиц выбрала в этом году местом для выведения потомства Липецк», - делают вывод орнитологи.
«В последние несколько лет сапсаны стали гнездиться в Москве и в ряде других городов. В столице птицы селятся на высотных зданиях, в частности, на шпилях МГУ и МИД. И, похоже, у липчан тоже появились новые соседи - редкие, занесённые в Красную книгу России, соколы.
Сапсан - самая быстрая птица на Земле, при пикировании на добычу он развивает скорость до 300 км/ч. В городской черте преимущественная пища сапсанов – голуби», - говорится в сообщении орнитологов, в своем сообществе в соцсети «ВКонтакте».
мк
Артурчик