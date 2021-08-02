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В России может появиться 20 новых федеральных проектов
Власти запустят новый раунд корректировок госпрограмм и нацпроектов — в них добавят 42 стратегические инициативы, представленные президенту. Об этом говорится в предложениях по изменениям этих документов, разработанных Минэкономразвития. Так, планируется создать 20 новых федпроектов и внести ряд изменений в уже существующие.
Изменения коснутся и нацпроектов. Для четырех из них — «Цифровой экономики», «Культуры», «Жилья и городской среды» и «Науки и университетов» — определили пять новых федпроектов: «Цифровое государственное управление» и «Информационная инфраструктура», «Придумано в России», «Новый ритм строительства» и «Передовые инженерные школы» соответственно.
Остальные инициативы не потребуют отдельных федпроектов и станут дополнением к уже существующим, следует из документа.
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