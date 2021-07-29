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сегодня, 14:20

В России в августе вступят в силу новые законы

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#законы #изменения #Госдума

В Госдуме рассказали, какие изменения ждут россиян в августе.

"В последнем месяце лета вступает в силу ряд важных для наших граждан законов. О новых правилах оформления ОСАГО, которые облегчат жизнь водителей, налоговом вычете за фитнес, втором дальневосточном гектаре и других нововведениях", рассказал в своем Телеграм-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В своем канале в Telegram он отдельно отметил одно из нововведений месяца, касающееся возможности получения "спортивного" вычета. Об этом и других нововведениях он рассказал традиционно в карточках, - сообщается на сайте Кремля.

"Отдельно отмечу поправки о "спортивном" вычете. Его можно будет получить не только на себя, но и на детей. Уже существуют налоговые вычеты на лечение, обучение, благотворительность, на покупку недвижимости, есть вычеты для предпринимателей. Все они стимулируют развитие экономики, положительно влияют на качество жизни", — написал Володин.

Он будет применяться к налогоплательщикам с 1 января 2022 года. Его сумма вместе с другими социальными вычетами не может составлять больше 120 тысяч рублей в год.
"Новый налоговый вычет на физкультурно-оздоровительные услуги - это расходы на здоровье наших граждан. Его появление говорит о том, что государство приравнивает такие расходы к социально значимым", - отметил чиновник.

В силу также вступят новые правила оформления ОСАГО —водителям не нужно будет предоставлять документ о прохождении техосмотра, когда они заключают договор об обязательном страховании.

С 1 августа те, кто участвовал в программе "Дальневосточный гектар" и успешно освоил землю, которую оформил в аренду или купил, смогут взять дополнительный участок. Кроме того, от выплаты части налогов будут освобождены физические лица, которые не являются налоговыми резидентами России.

Также сдвинутся сроки уплаты налога на прибыль для организаций культуры. Они также не обязаны выплачивать авансовые платежи по налогу на прибыль за 2020-2021 годы.

 Кроме того в силу вступят законы об ограничении звуковой рекламы, о расширении обязанностей нотариусов и об упрощении выдачи виз иностранцам. Будут внесены изменения в законы об охоте и животном мире.
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#законы #изменения #Госдума

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