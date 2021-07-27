24 минуты назад
Липецкая вечЁрка: расселение аварийных домов, кресло для экс-прокурора и найденный победитель конкурса
Сегодня, 27 июля, стало известно, что в Липецке расселят 41 дом, экс-прокурор Игорь Гречуха назначен начальником управления административных органов, а GOROD48 отыскал победителя конкурса, организованного музеем Высоцкого в Екатеринбурге.
GOROD48 сегодня поинтересовался, чего липчанам не хватает для комфортной жизни? Горожане жаловались на плохую экологию, грязь, маленькие зарплаты и высокие цены на услуги ЖКХ.
Кстати, по поводу ЖКХ, федеральные монополисты потянулись к активам ЛГЭКа. На сессии Липецкого горсовета сегодня стало известно, что электросетевой комплекс городской энергетической компании уже в августе покупает ПАО «Россети», последние котельные предлагают ПАО «Квадра», а комплекс водоснабжения и водоотведения городской энергетической компании может попасть в концессию ГК «Росводоканал».
— А кто будет нести ответственность за аварии? Кто будет нести ответственность за качество? Если раньше можно было писать мэру и губернатору, то теперь кому, в Москву? Признайтесь, что вы не справляетесь и не умеете решать проблемы!!! Стыд и позор, — возмущенно написала Яма.
Сегодня на содержание аппарата нового городского департамента развития территорий депутаты выделили 14,3 миллиона рублей. Неприятно то, что еще в феврале 2021 года вице-мэр Галина Пономарева заявляла, что расходы городского бюджета при создании новой структуры наоборот, будут сэкономлены . Аудиторы Счетной палаты тогда с ней не согласились. Но сейчас спросить уже не с кого, Галина Пономарева из мэрии уволилась.
Как часто за год вы меняете работу? Экс-прокурор Игорь Гречуха сменил уже третью! Сначала советник юстиции трудился в региональном управлении ЖКХ, потом стал заместителем руководителя Госжилинспекции по области (там он не проработал и двух недель), а теперь занял должность начальника областного управления административных органов. На этом посту он будет обеспечивать взаимодействие местных органов власти с федеральными.
— Летят перелетные птицы… Скоро рекорд пребывания в должности будут измерять не в днях, а в часах! — позлословил Артурчик.
И еще про одного «новичка». Недавно назначенный вице-губернатором экономист Сергей Курбатов дал интервью GOROD48. «Наша задача, чтобы зарплаты росли быстрее, чем цены», — заявил чиновник. Очень хочется, чтобы эта цель оказалась достигнута.
GOROD48 нашел победителя конкурса, который организовал музей Владимира Высоцкого в Екатеринбурге. Организаторы конкурса не могли связаться с жителем Липецка Дмитрием Лазукиным потому, что он отправил файл с видео, на котором читает стихи Высоцкого, с почты знакомого. Дмитрий закончил колледж искусств имени Игумнова и мечтает поступить в московский театральный вуз.
— Браво! Дмитрий, удачи! Пусть Фортуна будет тебе спутницей по дороге к мечте! Ждем на экранах! — пожелал Гость.