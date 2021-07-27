Общество

24 минуты назад

Липецкая вечЁрка: расселение аварийных домов, кресло для экс-прокурора и найденный победитель конкурса

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#вечЁрка #новоселье #кадры #конкурс
Липецкая вечЁрка: расселение аварийных домов, кресло для экс-прокурора и найденный победитель конкурса

Сегодня, 27 июля, стало известно, что в Липецке расселят 41 дом, экс-прокурор Игорь Гречуха назначен начальником управления административных органов, а GOROD48 отыскал победителя конкурса, организованного музеем Высоцкого в Екатеринбурге.

В этом году жители 41-го аварийного дома получат новые квартиры. Тендер на продажу первых десяти уже объявлен. Новоселье должны справить жильцы развалюх, которые находятся на улицах Осипенко, Ударников, Молодежной, Ильича, Студёновской, Шаталовой, Солидарности, Авиационной, Космодемьянской, Хмельницкого, Северный Рудник, Трубной, Прокатной, Волгоградской, Пестеля, Астраханской, 40 лет Октября, Фурманова, Ленинградской, МПС, Луначарского, Радиаторной, Газина, Силикатной, Расковой, Архангельской, Коммунистической и на проспекте Мира. Дома признаны аварийными в 2012–2014 годах.

GOROD48 сегодня поинтересовался, чего липчанам не хватает для комфортной жизни? Горожане жаловались на плохую экологию, грязь, маленькие зарплаты и высокие цены на услуги ЖКХ.

Кстати, по поводу ЖКХ, федеральные монополисты потянулись к активам ЛГЭКа. На сессии Липецкого горсовета сегодня стало известно, что электросетевой комплекс городской энергетической компании уже в августе покупает ПАО «Россети», последние котельные предлагают ПАО «Квадра», а комплекс водоснабжения и водоотведения городской энергетической компании может попасть в концессию ГК «Росводоканал».

— А кто будет нести ответственность за аварии? Кто будет нести ответственность за качество? Если раньше можно было писать мэру и губернатору, то теперь кому, в Москву? Признайтесь, что вы не справляетесь и не умеете решать проблемы!!! Стыд и позор, — возмущенно написала Яма.

Сегодня  на содержание аппарата нового городского департамента развития территорий депутаты выделили 14,3 миллиона рублей. Неприятно то, что еще в феврале 2021 года вице-мэр Галина Пономарева заявляла, что расходы городского бюджета при создании новой структуры наоборот, будут сэкономлены . Аудиторы Счетной палаты тогда с ней не согласились. Но сейчас спросить уже не с кого, Галина Пономарева из мэрии уволилась.

Как часто за год вы меняете работу? Экс-прокурор Игорь Гречуха сменил уже третью! Сначала советник юстиции трудился в региональном управлении ЖКХ, потом стал заместителем руководителя Госжилинспекции по области (там он не проработал и двух недель), а теперь занял должность начальника областного управления административных органов. На этом посту он будет обеспечивать взаимодействие местных органов власти с федеральными.

— Летят перелетные птицы… Скоро рекорд пребывания в должности будут измерять не в днях, а в часах! — позлословил Артурчик.

И еще про одного «новичка». Недавно назначенный вице-губернатором экономист Сергей Курбатов дал интервью GOROD48. «Наша задача, чтобы зарплаты росли быстрее, чем цены», — заявил чиновник. Очень хочется, чтобы эта цель оказалась достигнута.

GOROD48 нашел победителя конкурса, который организовал музей Владимира Высоцкого в Екатеринбурге. Организаторы конкурса  не могли связаться с жителем Липецка Дмитрием Лазукиным потому, что он отправил файл с видео, на котором читает стихи Высоцкого, с почты знакомого. Дмитрий закончил колледж искусств имени Игумнова и мечтает поступить в московский театральный вуз.

— Браво! Дмитрий, удачи! Пусть Фортуна будет тебе спутницей по дороге к мечте! Ждем на экранах! — пожелал Гость.
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#вечЁрка #новоселье #кадры #конкурс

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