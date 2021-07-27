Общество

сегодня, 13:33

Жильцы 41 аварийного дома получат новые квартиры в Липецке

3 1583
#расселение #аварийный фонд #тендер
1
Жильцы 41 аварийного дома получат новые квартиры в Липецке

Расселение будут проводить в новый жилой фонд.

Управление муниципального заказа администрации Липецка объявило тендер на покупку квартир для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. На приобретение 10 квартир готовы потратить до 40 298 400 рублей.

- Всего в течение 2021 года планируется выдать новые квартиры жильцам 41 дома, которые ранее были признаны аварийными. По инвестиционной программе администрация Липецка принимает участие в строительстве двух новых домов. Квартиры там получат 182 семьи. Еще 168 квартир будет приобретено в результате серии торгов, - сообщили GOROD48 в администрации Липецка.

Новые квартиры получат жильцы аварийных домов, которые расположены на улицах Осипенко, Ударников, Молодежной, Ударников, Ильича, Студёновской, Шаталовой, Солидарности, Авиационной, Космодемьянской, Хмельницкого, Северный Рудник, Трубной, Прокатной, Волгоградской, Пестеля, Астраханской, Волгоградской, 40 лет Октября, Фурманова, Ленинградской, МПС, Луначарского, Радиаторной, Газина, Силикатной, Расковой, Архангельской, Коммунистической и на проспекте Мира. Все эти здания были признаны аварийными в 2012-2014 годах.

В ходе тендера на 40 298 400 рублей городские власти планируют купить 10 двух- и трехкомнатных квартир. Новостройка, где будут квартиры для жильцов аварийного фонда, должна быть введена в эксплуатацию до 1 ноября 2021 года. Заказчик должен получить ключи от квартир до 13 декабря. Подрядчика планируют определить в начале августа.
3 1583
#расселение #аварийный фонд #тендер
1

Комментарии (3)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Акула Додсон

17 минут назад
Надо чаще выборы проводить, хоть мизерная, но всё - таки активность властей появляется.
ответить

Не понятно...

44 минуты назад
10 квартир на всех? А как жребий будут тянут?Ну, главное отчитаться.
ответить

????

51 минуту назад
Пришвина 19 общежитие не считается аварийным. После капитального ремонта всё разбили и ни чего не сделали. Акт выполненных работ закрыли. Куда смотрят власти.
ответить

Еще в рубрике

Директора «управляшки» оштрафовали на 50`000 рублей за игнорирование жалобы жильца
#жалоба #ЖКХ #штраф
3
Директора «управляшки» оштрафовали на 50`000 рублей за игнорирование жалобы жильца

сегодня, 12:39

Общество
В Липецкую область прибудет крестный ход с мощами Александра Невского
#крестный ход #800-летие Александра Невского
7
В Липецкую область прибудет крестный ход с мощами Александра Невского

сегодня, 12:19

Общество
С понедельника, 2 августа, изменится место остановки садоводческих маршрутов №43 и №64
#транспорт
С понедельника, 2 августа, изменится место остановки садоводческих маршрутов №43 и №64

сегодня, 12:15

Общество
Кольцо трубного завода хотят сделать удобнее для движения
#проект #благоустройство
36
Кольцо трубного завода хотят сделать удобнее для движения

сегодня, 11:35

Общество
Центр повышения профмастерства педагогов откроется в Липецке
#педагогика
5
Центр повышения профмастерства педагогов откроется в Липецке

сегодня, 11:35

Общество
Федеральные монополисты потянулись к активам ЛГЭКа
#АО "ЛГЭК"
11
Федеральные монополисты потянулись к активам ЛГЭКа

сегодня, 11:24

Общество