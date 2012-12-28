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898
41 минуту назад
3

В Липецке отменили мероприятия в парках ко Дню защиты детей

Мэр сделал заявление.

Мэр Липецка Роман Ченцов заявил об отмене сегодняшних мероприятий в парках города, приуроченных ко Дню защиты детей, в парках города.

Это решение он объяснил так: «Безопасность детей – превыше всего». Далее градоначальник добавил, что «запланированные мероприятия обязательно будут проведены, но позже».

Ранее губернатор Игорь Артамонов заявил о том, что оперативные службы региона приведены в режим повышенной боевой готовности. Это решение он связал с сегодняшними событиями в Курской и Брянской областях.

В данную минуту неспокойно и в липецком небе – действует «желтый уровень» опасности атаки БПЛА.
Отмена мероприятий
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Комментарии (3)

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Как гость
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Сначала новые
Очень
27 минут назад
Правильное решение.Обстановка накалена и не надо испытывать судьбу.После Победы будут все праздники.Дай Бог нашим мужчинам Защитникам Родины мужества и чести,чтобы одолеть этот нацизм навсегда.Всех детей и родителей с праздником!
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Обыватель
30 минут назад
А как узнать, что объявили Желтый уровень? Смс не приходило. А отбой как объявят?
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А
31 минуту назад
Люди послушались?
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