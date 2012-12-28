В Липецке отменили мероприятия в парках ко Дню защиты детей

Мэр сделал заявление.

Мэр Липецка Роман Ченцов заявил об отмене сегодняшних мероприятий в парках города, приуроченных ко Дню защиты детей, в парках города.Это решение он объяснил так: «Безопасность детей – превыше всего». Далее градоначальник добавил, что «запланированные мероприятия обязательно будут проведены, но позже».Ранее губернатор Игорь Артамонов заявил о том, что оперативные службы региона приведены в режим повышенной боевой готовности. Это решение он связал с сегодняшними событиями в Курской и Брянской областях.В данную минуту неспокойно и в липецком небе – действует «желтый уровень» опасности атаки БПЛА.