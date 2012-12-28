Запрет для госорганов общаться через иностранные мессенджеры, новые правила для смены пароля на Госуслугах
Общество
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41 минуту назад
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В Липецке отменили мероприятия в парках ко Дню защиты детей
Мэр сделал заявление.
Это решение он объяснил так: «Безопасность детей – превыше всего». Далее градоначальник добавил, что «запланированные мероприятия обязательно будут проведены, но позже».
Ранее губернатор Игорь Артамонов заявил о том, что оперативные службы региона приведены в режим повышенной боевой готовности. Это решение он связал с сегодняшними событиями в Курской и Брянской областях.
В данную минуту неспокойно и в липецком небе – действует «желтый уровень» опасности атаки БПЛА.
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