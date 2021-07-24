Культура
14 минут назад
В Екатеринбурге ищут липчанина, победившего в конкурсе
Он не выходит на связь уже около полугода.
Музей Высоцкого в Екатеринбурге ежегодно проводит конкурс, посвященный поэту. В этом году он проходил онлан и в нем была новая номинация «За смелость». В ней и победил Дмитрий Лазутин из Липецка, прислав свое видео, в котором прочитал стихотворение «Мне скулы от досады сводит».
Но вот незадача, конкурс состоялся еще полгода назад, а организаторы до сих пор не могут связаться с победителем.
— Дмитрий отправил видеозапись, получил победу в номинации «За смелость» от Дома Открыток, но к сожалению не выходит на связь по адресу электронной почты. Соцсетями, видимо, не пользуется. Пожалуйста, помогите найти победителя. Необходимо вручить ему памятный подарок и сказать спасибо за любовь к творчеству любимого поэта и музыканта, — написали в редакцию организаторы.
Дмитрия хотят наградить диплом и термосом с гравировкой. Организаторы также готовы вручить диплом и оператору, который снимал видео, победившее в конкурсе. Подарки организаторы готовы отправить любой удобной доставкой.
Но вот незадача, конкурс состоялся еще полгода назад, а организаторы до сих пор не могут связаться с победителем.
— Дмитрий отправил видеозапись, получил победу в номинации «За смелость» от Дома Открыток, но к сожалению не выходит на связь по адресу электронной почты. Соцсетями, видимо, не пользуется. Пожалуйста, помогите найти победителя. Необходимо вручить ему памятный подарок и сказать спасибо за любовь к творчеству любимого поэта и музыканта, — написали в редакцию организаторы.
Дмитрия хотят наградить диплом и термосом с гравировкой. Организаторы также готовы вручить диплом и оператору, который снимал видео, победившее в конкурсе. Подарки организаторы готовы отправить любой удобной доставкой.