Культура

14 минут назад

В Екатеринбурге ищут липчанина, победившего в конкурсе

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#конкурс #Высоцкий
В Екатеринбурге ищут липчанина, победившего в конкурсе

Он не выходит на связь уже около полугода.

Музей Высоцкого в Екатеринбурге ежегодно проводит конкурс, посвященный поэту. В этом году он проходил онлан и в нем была новая номинация «За смелость». В ней и победил Дмитрий Лазутин из Липецка, прислав свое видео, в котором прочитал стихотворение «Мне скулы от досады сводит».

 


Но вот незадача, конкурс состоялся еще полгода назад, а организаторы до сих пор не могут связаться с победителем.

— Дмитрий отправил видеозапись, получил победу в номинации «За смелость» от Дома Открыток, но к сожалению не выходит на связь по адресу электронной почты. Соцсетями, видимо, не пользуется. Пожалуйста, помогите найти победителя. Необходимо вручить ему памятный подарок и сказать спасибо за любовь к творчеству любимого поэта и музыканта, — написали в редакцию организаторы.

Дмитрия хотят наградить диплом и термосом с гравировкой. Организаторы также готовы вручить диплом и оператору, который снимал видео, победившее в конкурсе. Подарки организаторы готовы отправить любой удобной доставкой.
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#конкурс #Высоцкий

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