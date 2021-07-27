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сегодня, 11:51

Чего вам не хватает для комфортной жизни в Липецке?

24 830
#Говорит Липецк
2

GOROD48 спросил у липчан: «Чего вам не хватает для комфортной жизни в Липецке?»

У липчан самые различные претензии к родному городу. Не устраивает состояние экологии. Горожане пожаловались на грязь в Липецке, заметив при этом, что чистота зависит и от них тоже. Для комфортной жизни респондентам не хватает денег, они хотели бы получать более высокие зарплаты (как вариант 70 тысяч «чистыми»). А услуги ЖКХ могли бы быть и подешевле.  

При этом довольно много было тех, кто ответил, что в городе их все устраивает.
24 830
#Говорит Липецк
2

Комментарии (24)

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О

14 минут назад
Ваще ничё не хватает
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Расформирование администрации

18 минут назад
Не хватает
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Огонь

23 минуты назад
Администрация города с главой очень слабые управленцы
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Старый прораб

24 минуты назад
Не хватает во власти людей, имеющих представление о рациональном обустройстве жизненного пространства липчан. Специалистов способных предвидеть, чем обернутся для жителей Липецка "освоения" бюджетных средств, выделяемых на объекты "сделай то, не знаю что".
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Алика

26 минут назад
НЕ ХВАТАЕТ достойных пенсий, индексации пенсий для работающих пенсионеров. Про это все замолчали - видимо всех все устраивает. Отобрали често заработанные пенсии у работающих пенсионеров. А вообще - Липецк не имеет лица , больше депрессивный, только центр на позитиве
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@

28 минут назад
Нехватает, адекватных людей, у нас в городе чуть, что нетак сразу наорут, обзовут и обматерят в добавок, каждый считает себя прямо президентом хотя насамом деле никчемный человечешко, никакие деньги неспасут наш город, его спасут только доброта к людям и адекватность всех остальных людей.
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Красотка

32 минуты назад
В Липецке действительно стало хуже. Новый Мэр ничего не видит:все раскопано, а что закопано, то сделано так похабно и не доделано в большинстве случаев. Ни один проект не доведен до конца. Все прикрываются какими-то отписками. Раньше город был весь в цветах, а сейчас в траве. Убогий городской центр и изуродованными парками. Очень жаль.
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Эх

32 минуты назад
Смысл опроса... Ниче не изменится...
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Бедная страна

34 минуты назад
Зарплат человеческих не хватает, вот и все. Рабочий класс получает 20-30 тысяч, а многие и меньше двадцати.. бедная Россия!
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Манагер

36 минут назад
Не хватает поднятия зарплаты на 40% и не хватает удешевления продуктов , бытовых вещей на 30 %, а бензина на 50% ! Если все это было бы- то жилось полегче бы. А зайцам, которым не хватает деревьев-пускай в лес едут и питаются корой.
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