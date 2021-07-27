GOROD48 спросил у липчан: «Чего вам не хватает для комфортной жизни в Липецке?»

У липчан самые различные претензии к родному городу. Не устраивает состояние экологии. Горожане пожаловались на грязь в Липецке, заметив при этом, что чистота зависит и от них тоже. Для комфортной жизни респондентам не хватает денег, они хотели бы получать более высокие зарплаты (как вариант 70 тысяч «чистыми»). А услуги ЖКХ могли бы быть и подешевле.



При этом довольно много было тех, кто ответил, что в городе их все устраивает.