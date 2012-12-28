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1160
сегодня, 16:01
7

Оперативные службы региона приведены в состояние повышенной готовности

В регионе отреагировали на события в Брянской и Курской областях.

В середине сегодняшнего дня губернатор Игорь Артамонов объявил в Telegram-канале о том, что все оперативные службы Липецкой области переведены в режим повышенной готовности.

- Усилены меры безопасности. Напоминаю, что на время действия желтого или красного уровней в регионе не проводятся массовые мероприятия. Прошу жителей с пониманием отнестись к работе силовых ведомств и сохранять спокойствие, - призвал губернатор.

Повышенные меры безопасности связаны с ночными происшествиями в Брянской и Курской областях.
Повышенная готовность
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Комментарии (7)

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Как гость
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Сначала новые
Для бабки первой
31 минуту назад
И прям все так и ушли домой с улицы, ага... Чушь не неси
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И каким
47 минут назад
Образом вы все отмените, если на улице лето, каникулы, парки заполнены семьями с детьми и не только сегодня?!
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Идиотизм
52 минуты назад
В нынешних реалиях создать из-за велопарадв километровые автомобильные пробки, превратить находящихся в них в мишень
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Чем тебе
39 минут назад
Вело парад не угодил. Автопробег на 9 мая и ты сам участвовал. А тут зациклился
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Липа
сегодня, 16:04
В парках гуляния идут. Для кого запрет?
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Бабка Первая
51 минуту назад
Постановление опубликовано в 15-37. Так что сейчас мероприятия свернут.
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Ага
41 минуту назад
Постановление опубликовано в 15-37. Так что сейчас мероприятия свернут. И всем прям по домам разбегутся, конечно!! Чушь не пиши
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