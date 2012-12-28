Оперативные службы региона приведены в состояние повышенной готовности

В регионе отреагировали на события в Брянской и Курской областях.

В середине сегодняшнего дня губернатор Игорь Артамонов объявил в Telegram-канале о том, что все оперативные службы Липецкой области переведены в режим повышенной готовности.- Усилены меры безопасности. Напоминаю, что на время действия желтого или красного уровней в регионе не проводятся массовые мероприятия. Прошу жителей с пониманием отнестись к работе силовых ведомств и сохранять спокойствие, - призвал губернатор.Повышенные меры безопасности связаны с ночными происшествиями в Брянской и Курской областях.