Запрет для госорганов общаться через иностранные мессенджеры, новые правила для смены пароля на Госуслугах
Общество
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сегодня, 16:01
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Оперативные службы региона приведены в состояние повышенной готовности
В регионе отреагировали на события в Брянской и Курской областях.
- Усилены меры безопасности. Напоминаю, что на время действия желтого или красного уровней в регионе не проводятся массовые мероприятия. Прошу жителей с пониманием отнестись к работе силовых ведомств и сохранять спокойствие, - призвал губернатор.
Повышенные меры безопасности связаны с ночными происшествиями в Брянской и Курской областях.
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