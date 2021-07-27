Федеральные монополисты потянулись к активам ЛГЭКа

На сессии Липецкого горсовета было заявлено, что электросетевой комплекс городской энергетической компании уже в августе покупает ПАО «Россети», последние котельные мэрия желает продать ПАО «Квадра», а комплекс водоснабжения и водоотведения городской энергетической компании может попасть в концессию ГК «Росводоканал».





Руководитель компании оперировал данными за первый квартал этого года. Из них следовало, что объем денежных обязательств ЛГЭКа к апрелю превысил 2 млрд рублей. Из этой суммы 399 миллионов рублей – кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, 357 миллионов – долги перед отцами-основателями компании в лице трех МУПов («Горэлектросеть», «Липецктеплосеть» и «Липецкводоканал»), а также перед МУП «ЛиСА», 709 миллионов – задолженность по банковским кредитам, 602 миллиона – сумма претензий со стороны ООО «НовитЭн» (ранее – ЛЭСК).











На дно ЛГЭК тянут хронически убыточный комплекс теплоснабжения и ставший убыточным в прошлом году электросетевой комплекс. По факту на плаву предприятие держится за счет комплекса водоснабжения и водоотведения. Ситуацию усугубляют ежедневные порывы на сетях, изношенные на 80-90%. До потребителей по причине изношенности основных фондов не доходит каждый третий литр воды и каждый пятый киловатт-час электроэнергии! Ежегодная инвестиционная программа компании составляет только по воде и водоотведению 69 миллионов рублей, которую в ЛГЭКе не выполняют из-за отсутствия средств. А в обновление сетей нужно вкладывать не менее 400 миллионов рублей в год.



Андрей Сорокин сообщил депутатам, что ведет переговоры с таким концессионером как ГК «Росводоканал», крупнейшим российским частным оператором в сфере водоснабжения и водоотведения. Концессионер может инвестировать в компанию 37 млрд рублей за 49 лет (к слову, это равно трем годовым бюджетам Липецка!). Причем первые 10 миллиардов «Росводоканал» должен вложить в первые 10 лет после подписания соглашения. Эти суммы позволят переложить водопроводные сети и канализационные коллекторы, большая часть которых по состоянию на сегодня изношена на 100%, снизив количество утечек вдвое от существующих.



Но если сдача в концессию муниципальных водопроводов и канализации – дело будущего, то такой федеральный сетевой монополист как ПАО «Россети» в лице своей «дочки» ПАО «МРСК Центра» намерен купить электросетевой комплекс ЛГЭКа уже в августе. Планируемое к продаже имущество – 12 тысяч объектов остаточной стоимостью в 2,5 млрд рублей. Правда, по данным такого оценщика как ООО «ЛАИР», цена объектов не превышает 1 миллиард 785 миллионов рублей. То есть они стоят ровно столько, за сколько их собираются купить «Россети».



Также ПАО «МРСК Центра» пожелало купить и МУП «Горэлектросеть», объекты которого являются, по сути, частью единого электросетевого комплекса города. МУП, как и его дитя ЛГЭК, также убыточное предприятие: расходы «Горэлектросети» на 6,8 млн рублей превышают его доходы. Остаточная стоимость МУП «Горэлекторсеть» – 506,2 млн рублей, оценочная – 420 миллионов (Счетная палата Липецка обратила внимание на то, что 1762 единиц своего движимого и недвижимого имущества МУП оценил в… 1 рубль, хотя некоторые из них по бухгалтерскому учету стоят больше, так, только трансформаторная подстанция №163А оценивается в 89,5 тысяч рублей). ПАО «МРСК Центра» готово приобрести 2644 объектов МУПа за 400 миллионов рублей.







По словам Андрея Сорокина, ЛГЭК получит от сделки 2 миллиарда 142 миллиона рублей. Этих денег, как считает гендиректор компании, достаточно, чтобы компания полностью рассчиталась с подрядчиками, поставщиками, МУПами, «НовитЭном» и частично – с банками-кредиторами.







Председатель Счетной палаты Липецка Марина Зиборова отметила, что все делается по закону – правительство РФ консолидирует все сетевые активы страны. Во-вторых, ЛГЭК сейчас – подрядчик ПАО «МРСК Центра», по сути, посредническая организация. В-третьих, целью сделки купли-продажи является «создание экономических методов стимулирования сетевых организаций, а также привлечение нового капитала в электросетевой комплекс в объеме, достаточном для модернизации и реконструкции электрических сетей для обеспечения надежности качественного электроснабжения потребителей».



– Эта сделка не повредит ни сетям, ни потребителям услуг. Сделка экономически целесообразна, – резюмировала услышанное Марина Зиборова, которая два года назад в горсовете бросила фразу:



Действительно, беды ЛГЭКа носят хронический характер. Они усугублялись с момента создания организации в 2004 году из трех отдельных муниципальных предприятий: «Липецкводоканал», «Липецктеплосеть» и «Горэлектросеть». Потеря компанией в 2014 году комплекса теплоснабжения (из-за накопленного перед ПАО «Квадра» 500-миллионного долга) привела к получению большой финансовой пробоины - на балансе ЛГЭКа остались убыточные котельные «Сокольская» и «Центролит» (на их модернизацию требуется 900 млн рублей). Сейчас в мэрии мечтают продать остатки комплекса теплоснабжения «Квадре». Перекрестное субсидирование по сферам деятельности, чем в компании занимались годами и что ее держало на плаву, недавно было законодательно запрещено, что мгновенно сделало финансовое положение компании критической.



– Сделка позволит обеспечить устойчивое финансовое положение ЛГЭКа, закрыть долги перед подрядчиками, закрыть задолженности перед МУПами, – завершила дебаты по приобретению «Россетями» электросетевого комплекса ЛГЭКа и «Горэлектросети» глава Липецка Евгения Уваркина.



– Мы принимаем прозвучавшую информацию к сведению. Администрация Липецка приняла правильное решение: донести до горсовета и населения то, что происходит с АО «ЛГЭК». Мы хотим, чтобы нам как можно скорее доложили о том, что будет дальше, после осуществления сделки купли-продажи, чего ждать горожанам. Также я попрошу гендиректора ЛГЭКа предоставить нам видение будущего МУПов, – резюмировал спикер горсовета Александр Афанасьев.



Кстати, с соответствие с федеральным законодательством МУПы подлежат ликвидации или реорганизации по решению учредителя к 1 января 2025 года. Сегодня на сессии Липецкого горсовета гендиректор АО «ЛГЭК» Андрей Сорокин сообщил парламентариям то, о чем говорил членам профильной комиссии горсовета по бюджету и муниципальной собственности неделей ранее. А именно о том, что организация, обеспечивающей горожан холодной водой, электроэнергией и теплом находится в шаге от банкротства Руководитель компании оперировал данными за первый квартал этого года. Из них следовало, что объем денежных обязательств ЛГЭКа к апрелю превысил 2 млрд рублей. Из этой суммы 399 миллионов рублей – кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, 357 миллионов – долги перед отцами-основателями компании в лице трех МУПов («Горэлектросеть», «Липецктеплосеть» и «Липецкводоканал»), а также перед МУП «ЛиСА», 709 миллионов – задолженность по банковским кредитам, 602 миллиона – сумма претензий со стороны ООО «НовитЭн» (ранее – ЛЭСК).На дно ЛГЭК тянут хронически убыточный комплекс теплоснабжения и ставший убыточным в прошлом году электросетевой комплекс. По факту на плаву предприятие держится за счет комплекса водоснабжения и водоотведения. Ситуацию усугубляют ежедневные порывы на сетях, изношенные на 80-90%. До потребителей по причине изношенности основных фондов не доходит каждый третий литр воды и каждый пятый киловатт-час электроэнергии! Ежегодная инвестиционная программа компании составляет только по воде и водоотведению 69 миллионов рублей, которую в ЛГЭКе не выполняют из-за отсутствия средств. А в обновление сетей нужно вкладывать не менее 400 миллионов рублей в год.Андрей Сорокин сообщил депутатам, что ведет переговоры с таким концессионером как ГК «Росводоканал», крупнейшим российским частным оператором в сфере водоснабжения и водоотведения. Концессионер может инвестировать в компанию 37 млрд рублей за 49 лет (к слову, это равно трем годовым бюджетам Липецка!). Причем первые 10 миллиардов «Росводоканал» должен вложить в первые 10 лет после подписания соглашения. Эти суммы позволят переложить водопроводные сети и канализационные коллекторы, большая часть которых по состоянию на сегодня изношена на 100%, снизив количество утечек вдвое от существующих.Но если сдача в концессию муниципальных водопроводов и канализации – дело будущего, то такой федеральный сетевой монополист как ПАО «Россети» в лице своей «дочки» ПАО «МРСК Центра» намерен купить электросетевой комплекс ЛГЭКа уже в августе. Планируемое к продаже имущество – 12 тысяч объектов остаточной стоимостью в 2,5 млрд рублей. Правда, по данным такого оценщика как ООО «ЛАИР», цена объектов не превышает 1 миллиард 785 миллионов рублей. То есть они стоят ровно столько, за сколько их собираются купить «Россети».Также ПАО «МРСК Центра» пожелало купить и МУП «Горэлектросеть», объекты которого являются, по сути, частью единого электросетевого комплекса города. МУП, как и его дитя ЛГЭК, также убыточное предприятие: расходы «Горэлектросети» на 6,8 млн рублей превышают его доходы. Остаточная стоимость МУП «Горэлекторсеть» – 506,2 млн рублей, оценочная – 420 миллионов (Счетная палата Липецка обратила внимание на то, что 1762 единиц своего движимого и недвижимого имущества МУП оценил в… 1 рубль, хотя некоторые из них по бухгалтерскому учету стоят больше, так, только трансформаторная подстанция №163А оценивается в 89,5 тысяч рублей). ПАО «МРСК Центра» готово приобрести 2644 объектов МУПа за 400 миллионов рублей.По словам Андрея Сорокина, ЛГЭК получит от сделки 2 миллиарда 142 миллиона рублей. Этих денег, как считает гендиректор компании, достаточно, чтобы компания полностью рассчиталась с подрядчиками, поставщиками, МУПами, «НовитЭном» и частично – с банками-кредиторами.Председатель Счетной палаты Липецка Марина Зиборова отметила, что все делается по закону – правительство РФ консолидирует все сетевые активы страны. Во-вторых, ЛГЭК сейчас – подрядчик ПАО «МРСК Центра», по сути, посредническая организация. В-третьих, целью сделки купли-продажи является «создание экономических методов стимулирования сетевых организаций, а также привлечение нового капитала в электросетевой комплекс в объеме, достаточном для модернизации и реконструкции электрических сетей для обеспечения надежности качественного электроснабжения потребителей».– Эта сделка не повредит ни сетям, ни потребителям услуг. Сделка экономически целесообразна, – резюмировала услышанное Марина Зиборова, которая два года назад в горсовете бросила фразу: «Мы создали ЛГЭК на свою беду!» Действительно, беды ЛГЭКа носят хронический характер. Они усугублялись с момента создания организации в 2004 году из трех отдельных муниципальных предприятий: «Липецкводоканал», «Липецктеплосеть» и «Горэлектросеть». Потеря компанией в 2014 году комплекса теплоснабжения (из-за накопленного перед ПАО «Квадра» 500-миллионного долга) привела к получению большой финансовой пробоины - на балансе ЛГЭКа остались убыточные котельные «Сокольская» и «Центролит» (на их модернизацию требуется 900 млн рублей). Сейчас в мэрии мечтают продать остатки комплекса теплоснабжения «Квадре». Перекрестное субсидирование по сферам деятельности, чем в компании занимались годами и что ее держало на плаву, недавно было законодательно запрещено, что мгновенно сделало финансовое положение компании критической.– Сделка позволит обеспечить устойчивое финансовое положение ЛГЭКа, закрыть долги перед подрядчиками, закрыть задолженности перед МУПами, – завершила дебаты по приобретению «Россетями» электросетевого комплекса ЛГЭКа и «Горэлектросети» глава Липецка Евгения Уваркина.– Мы принимаем прозвучавшую информацию к сведению. Администрация Липецка приняла правильное решение: донести до горсовета и населения то, что происходит с АО «ЛГЭК». Мы хотим, чтобы нам как можно скорее доложили о том, что будет дальше, после осуществления сделки купли-продажи, чего ждать горожанам. Также я попрошу гендиректора ЛГЭКа предоставить нам видение будущего МУПов, – резюмировал спикер горсовета Александр Афанасьев.Кстати, с соответствие с федеральным законодательством МУПы подлежат ликвидации или реорганизации по решению учредителя к 1 января 2025 года.