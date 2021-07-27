сегодня, 11:24
Федеральные монополисты потянулись к активам ЛГЭКа
На сессии Липецкого горсовета было заявлено, что электросетевой комплекс городской энергетической компании уже в августе покупает ПАО «Россети», последние котельные мэрия желает продать ПАО «Квадра», а комплекс водоснабжения и водоотведения городской энергетической компании может попасть в концессию ГК «Росводоканал».
Руководитель компании оперировал данными за первый квартал этого года. Из них следовало, что объем денежных обязательств ЛГЭКа к апрелю превысил 2 млрд рублей. Из этой суммы 399 миллионов рублей – кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, 357 миллионов – долги перед отцами-основателями компании в лице трех МУПов («Горэлектросеть», «Липецктеплосеть» и «Липецкводоканал»), а также перед МУП «ЛиСА», 709 миллионов – задолженность по банковским кредитам, 602 миллиона – сумма претензий со стороны ООО «НовитЭн» (ранее – ЛЭСК).
На дно ЛГЭК тянут хронически убыточный комплекс теплоснабжения и ставший убыточным в прошлом году электросетевой комплекс. По факту на плаву предприятие держится за счет комплекса водоснабжения и водоотведения. Ситуацию усугубляют ежедневные порывы на сетях, изношенные на 80-90%. До потребителей по причине изношенности основных фондов не доходит каждый третий литр воды и каждый пятый киловатт-час электроэнергии! Ежегодная инвестиционная программа компании составляет только по воде и водоотведению 69 миллионов рублей, которую в ЛГЭКе не выполняют из-за отсутствия средств. А в обновление сетей нужно вкладывать не менее 400 миллионов рублей в год.
Андрей Сорокин сообщил депутатам, что ведет переговоры с таким концессионером как ГК «Росводоканал», крупнейшим российским частным оператором в сфере водоснабжения и водоотведения. Концессионер может инвестировать в компанию 37 млрд рублей за 49 лет (к слову, это равно трем годовым бюджетам Липецка!). Причем первые 10 миллиардов «Росводоканал» должен вложить в первые 10 лет после подписания соглашения. Эти суммы позволят переложить водопроводные сети и канализационные коллекторы, большая часть которых по состоянию на сегодня изношена на 100%, снизив количество утечек вдвое от существующих.
Но если сдача в концессию муниципальных водопроводов и канализации – дело будущего, то такой федеральный сетевой монополист как ПАО «Россети» в лице своей «дочки» ПАО «МРСК Центра» намерен купить электросетевой комплекс ЛГЭКа уже в августе. Планируемое к продаже имущество – 12 тысяч объектов остаточной стоимостью в 2,5 млрд рублей. Правда, по данным такого оценщика как ООО «ЛАИР», цена объектов не превышает 1 миллиард 785 миллионов рублей. То есть они стоят ровно столько, за сколько их собираются купить «Россети».
Также ПАО «МРСК Центра» пожелало купить и МУП «Горэлектросеть», объекты которого являются, по сути, частью единого электросетевого комплекса города. МУП, как и его дитя ЛГЭК, также убыточное предприятие: расходы «Горэлектросети» на 6,8 млн рублей превышают его доходы. Остаточная стоимость МУП «Горэлекторсеть» – 506,2 млн рублей, оценочная – 420 миллионов (Счетная палата Липецка обратила внимание на то, что 1762 единиц своего движимого и недвижимого имущества МУП оценил в… 1 рубль, хотя некоторые из них по бухгалтерскому учету стоят больше, так, только трансформаторная подстанция №163А оценивается в 89,5 тысяч рублей). ПАО «МРСК Центра» готово приобрести 2644 объектов МУПа за 400 миллионов рублей.
По словам Андрея Сорокина, ЛГЭК получит от сделки 2 миллиарда 142 миллиона рублей. Этих денег, как считает гендиректор компании, достаточно, чтобы компания полностью рассчиталась с подрядчиками, поставщиками, МУПами, «НовитЭном» и частично – с банками-кредиторами.
Председатель Счетной палаты Липецка Марина Зиборова отметила, что все делается по закону – правительство РФ консолидирует все сетевые активы страны. Во-вторых, ЛГЭК сейчас – подрядчик ПАО «МРСК Центра», по сути, посредническая организация. В-третьих, целью сделки купли-продажи является «создание экономических методов стимулирования сетевых организаций, а также привлечение нового капитала в электросетевой комплекс в объеме, достаточном для модернизации и реконструкции электрических сетей для обеспечения надежности качественного электроснабжения потребителей».
– Эта сделка не повредит ни сетям, ни потребителям услуг. Сделка экономически целесообразна, – резюмировала услышанное Марина Зиборова, которая два года назад в горсовете бросила фразу: «Мы создали ЛГЭК на свою беду!»
Действительно, беды ЛГЭКа носят хронический характер. Они усугублялись с момента создания организации в 2004 году из трех отдельных муниципальных предприятий: «Липецкводоканал», «Липецктеплосеть» и «Горэлектросеть». Потеря компанией в 2014 году комплекса теплоснабжения (из-за накопленного перед ПАО «Квадра» 500-миллионного долга) привела к получению большой финансовой пробоины - на балансе ЛГЭКа остались убыточные котельные «Сокольская» и «Центролит» (на их модернизацию требуется 900 млн рублей). Сейчас в мэрии мечтают продать остатки комплекса теплоснабжения «Квадре». Перекрестное субсидирование по сферам деятельности, чем в компании занимались годами и что ее держало на плаву, недавно было законодательно запрещено, что мгновенно сделало финансовое положение компании критической.
– Сделка позволит обеспечить устойчивое финансовое положение ЛГЭКа, закрыть долги перед подрядчиками, закрыть задолженности перед МУПами, – завершила дебаты по приобретению «Россетями» электросетевого комплекса ЛГЭКа и «Горэлектросети» глава Липецка Евгения Уваркина.
– Мы принимаем прозвучавшую информацию к сведению. Администрация Липецка приняла правильное решение: донести до горсовета и населения то, что происходит с АО «ЛГЭК». Мы хотим, чтобы нам как можно скорее доложили о том, что будет дальше, после осуществления сделки купли-продажи, чего ждать горожанам. Также я попрошу гендиректора ЛГЭКа предоставить нам видение будущего МУПов, – резюмировал спикер горсовета Александр Афанасьев.
Кстати, с соответствие с федеральным законодательством МУПы подлежат ликвидации или реорганизации по решению учредителя к 1 января 2025 года.
Землянин
гость
Гость
Игорь
Всё просто
н-дя
Сами разволили
что нас ждет