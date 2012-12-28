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Здоровье
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сегодня, 10:10
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Почти две тысячи человек пострадали в Липецкой области от укусов клещей

В том числе 836 детей.

По поводу присасывания клещей в медицинские организации области обратились уже 1912 человек, из них 836 детей (43,7%).

По данным Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, поражённость доставленных в лаборатории и  снятых с людей клещей иксодовым клещевым боррелиозом составила 16,5%, гранулоцитарным анаплазмозом человека – 4,6%, моноцитарным эрлихиозом человека – 0,2%. Напомним, в Липецкой области исследование клещей проводится на базе лабораторий Центра гигиены и эпидемиологии в Липецкой области, Липецкой областной клинической инфекционной больницы и Липецкого областного кожно-венерологического диспансера.

Чаще всего клещи нападали на людей на территории домов и приусадебных участков – в 71,5% случаев. В 13% случаев люди столкнулись с клещами на природе. Также нападения происходили в садоводческих товариществах (4,4%), в парках (3,2 %) и на кладбищах (2,5%).

Для снижения риска возникновения случаев присасывания клещей необходимо следить за благоустройством территорий, личных приусадебных участков в радиусе не менее 100 метров и производить там выкос травы, освобождение от прошлогодней листвы, прореживание густого кустарника, убирать мусор. Также можно провести акарицидную обработку.


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Комментарии (2)

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сегодня, 10:23
Что платно,то и круглосуточно.Если есть угроза тяжёлого заболевания,помощь должна быть бесплатной.Однозначно.На это должен обратить министр здравоохранения Липецка.Где взять тысячи простым людям?
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Елена
39 минут назад
Хотя бы прививки ставили желающим. В поликлинику обращалась, даже платно не делают.
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