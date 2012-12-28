Почти две тысячи человек пострадали в Липецкой области от укусов клещей

В том числе 836 детей.

По поводу присасывания клещей в медицинские организации области обратились уже 1912 человек, из них 836 детей (43,7%).По данным Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, поражённость доставленных в лаборатории и снятых с людей клещей иксодовым клещевым боррелиозом составила 16,5%, гранулоцитарным анаплазмозом человека – 4,6%, моноцитарным эрлихиозом человека – 0,2%. Напомним, в Липецкой области исследование клещей проводится на базе лабораторий Центра гигиены и эпидемиологии в Липецкой области, Липецкой областной клинической инфекционной больницы и Липецкого областного кожно-венерологического диспансера.Чаще всего клещи нападали на людей на территории домов и приусадебных участков – в 71,5% случаев. В 13% случаев люди столкнулись с клещами на природе. Также нападения происходили в садоводческих товариществах (4,4%), в парках (3,2 %) и на кладбищах (2,5%).Для снижения риска возникновения случаев присасывания клещей необходимо следить за благоустройством территорий, личных приусадебных участков в радиусе не менее 100 метров и производить там выкос травы, освобождение от прошлогодней листвы, прореживание густого кустарника, убирать мусор. Также можно провести акарицидную обработку.