«Наша задача, чтобы зарплаты росли быстрее, чем цены»

GOROD48 встретился с вице-губернатором Сергеем Курбатовым, которого назначили на эту должность 1 июля. 39-летний чиновник в новом кабинете почти ничего менять не стал, только повесил карту ОЭЗ «Липецк», чтобы активнее погружаться в работу с инвесторами. Сергей Курбатов курирует вопросы экономики, инвестиций, торговли, внешне-экономических связей, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка, имущественных и земельных отношений.





— Вы чем в свободное время увлекаетесь?



— Своей семьей. Мы любим проводить время вместе, любим горные лыжи, ролики настольные игры. Мне нравится кататься вечером на велосипеде по городу. Я с большим удовольствием это делаю.





— Как велосипедиста вас устраивает городская инфраструктура, или чего-то не хватает?



— Конечно, всегда чего-то не хватает, но за последние два года инфраструктура города стала на голову выше. Я не так давно ездил с детьми на дачу, которая находится на другом конце города. Мы практически не двигались по проезжей части, нашли безопасный маршрут по велодорожкам, паркам, оборудованным тротуарам.

— У меня нет задачи запомниться (смеется). Задача, как бы пафосно это ни звучало, — сделать регион лучшим местом для жизни людей. Не лучшим на земле, а лучше чем вчера. Чтобы здесь хотела остаться молодежь, ваши и мои дети. А для этого должна быть хорошая работа, комфортная среда и интересный досуг.— Я не отвечаю за финансовую политику региона. Это прерогатива другого заместителя главы. А по поводу того, что лучше — изобилие или дефицит — скажу так: лучше стабильность. Не так важно получить подарок в этом году, как важно спрогнозировать доходы на среднесрочном интервале. А еще очень важно сначала зарабатывать, а потом тратить. Как и в семейном бюджете: не в кредит, а накопить и отложить. С бюджетом региона также. Есть лишние деньги — направить в развитие, чтобы увеличить на долгие годы вперед налоговую базу. Или по примеру правительства создать что-то вроде Стабилизационного фонда. В тучные годы его пополнять, в менее удачные — забирать из него деньги, чтобы исполнять свои обязательства перед жителями.— Здесь важно понимать, что расходы бюджета это не про доходы жителей, это про новые школы, детские сады, парки, дороги и так далее. Так, например, только за 2020 год в Липецке построили 5 новых детских садов. Это крайне высокие темпы строительства, которые позволили практически ликвидировать очередь в целом по Липецку (в некоторых районах очередь может сохраниться, но в целом по городу количество желающих соответствует количеству мест). А доходы наших жителей напрямую зависят от количества новых предприятий и новых рабочих мест.— У нас уже было что-то подобное. Я напомню о различных выплатах семьям с детьми. За 2020 год жители региона получили более 4,7 млрд. руб. Как показывает мировой опыт, раздача денег не самая плохая идея. Во-первых, в результате той же программы «Oportunidades» в Мексике, существенно улучшились показатели детского здоровья, выросли параметры успеваемости в школах, многие семьи вышли из бедности. Похожие эффекты демонстрируют и другие подобные программы. Во-вторых, вертолетные деньги формируют платежеспособный спрос. Одна из основных проблем бизнеса сейчас в том, что недостаточно высокими темпами растут доходы, падает спрос на некоторые категории товаров. Если осуществляется поддержка в виде вертолетных денег, значительную часть средств люди направляют на увеличение спроса. И тем самым дается вторичный импульс для развития экономики. Здесь важно найти правильный баланс между пресловутыми удочкой и рыбой. Все это будем обсуждать как с населением, так и с бизнесом в рамках Стратегии развития региона до 2030 года.— Во-первых, потому что у этих продуктов разная структура себестоимости и разная сезонность. Морковь сейчас находится на пике цены. Во-вторых, та морковь которая сейчас на прилавках магазинов также импортируется, как и бананы. Сейчас начала подходить отечественная морковь. По поручению главы администрации Липецкой области в регионе проводятся ярмарки отечественных овощей. Цена на морковь на таких ярмарках сегодня около 30 рублей. По мере уборки нового урожая цена на овощи будет дополнительно снижаться.— Есть нормальный уровень инфляции. Цены в экономике должны постоянно расти на 2-4% в год. Если роста цен не происходит совсем — это может говорить о серьезных проблемах. И основная наша задача в том, чтобы зарплата росла быстрее, чем цены. Например, в 2020 году рост реальных зарплат составил 2,2%, в 2019 — более 4%. И в этой части также очень важна стабильность. Нужно чтобы такой рост был каждый год.— Официальная инфляция включает в себя очень широкий набор продуктов питания. Она также учитывает различные акции и специальные предложения. Если говорить о росте цен на так называемые социально значимые продукты — вы правы, там во многих категориях мы видим опережающий рост. Высокая инфляция на продукты питания — общемировая тенденция. С ценами можно работать, например, через механизм экспортных пошлин (что делается на федеральном уровне). На региональном уровне важно сфокусироваться на том, чтобы доходы росли быстрее чем цены.— Для этого есть единственный способ — создавать больше рабочих мест. Чем больше в нашем регионе будет рабочих мест, тем больше конкуренция за трудовые ресурсы, тем большими темпами будет расти зарплата. Поэтому первое, что мы должны сделать — привлекать в регион как можно больше инвесторов и развивать проекты с высокой производительностью труда.— Вы правы, не каждый инвестор хорош для региона. На сегодняшний момент на уровне главы региона продекларирована так называемая ESG — повестка. (Environmental, Social, and Corporate Governance— экология, социальная ответственность, качество управления). Когда мы смотрим на наших инвесторов, мы рассчитываем, что они будут экологичны, будут нести социальную ответственность и будут очень хорошо управляться, то есть там не будет внутренней коррупции, там не будет каких-то непрозрачных процедур и т. д. Эти принципы мы очень ценим, разделяем и внимательно смотрим на всех новых инвесторов. Например, все соглашения, которые подписывались на Петербургском форуме — это зеленые проекты.Всегда есть выбор между новыми рабочими местами и определенным дискомфортом от производства. Как найти баланс — разговаривать с жителями, слышать их и обеспечивать соблюдение экологических стандартов.— Мы постоянно контактируем более чем с 600 предприятий планирующими инвестиции. В высокой степени проработки находятся около десяти инвестпроектов из самых разных отраслей от пищевой промышленности до машиностроения. Планируемый объем инвестиций измеряется десятками миллиардов рублей. Более подробную информация смогу дать только после подписания соответствующих соглашений с инвесторами.