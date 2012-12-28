В Липецкой области объявлен жёлтый уровень воздушной опасности

$78,49
€88,94
Новости
Общество
Происшествия
Спорт
Бизнес
Культура
Здоровье
Политика
Ночью в Липецке возможно особенно яркое северное сияние
Общество
Дворовые праздники «Милосердия»: работа на два результата
Общество
Хорошо смеётся из студентов тот, у кого последний выставлен зачёт
Неделя 48
День соседей душевно отметили в микрорайонах МЖК и «Победа»
Общество
Детские площадки, опиловка деревьев, парковки: в двух микрорайонах Липецка выбирают приоритеты развития
Общество
В Усманском районе введен режим чрезвычайной ситуации
Происшествия
В Ельце — угроза атаки БПЛА
Происшествия
Желтый уровень тревоги объявлен в Липецкой области
Происшествия
Видео
Общество
Происшествия
Говорит Липецк
Топ новости
В России
В мире
$78,49
€88,94
Радио дача
(12+)
91.1FM
Радио Дача
91.1FM
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Липецкое «нечто» не попадет в питьевую воду воронежцев
Общество
Липчанам приготовиться: впереди гроза и яростный ветер
Общество
Лесной пожар в Усманском районе тушит самолет
Происшествия
Женщине-дропу из Усмани грозит до 5 лет лишения свободы
Происшествия
В Ельце «ВАЗ» не уступил дорогу не предназначенной для езды по дорогам мототехнике
Общество
Ночью в Липецке возможно особенно яркое северное сияние
Общество
В первый день лета местами прогремят грозы, днем до +27
Погода в Липецке
Вертолеты и самолет сбросили воду на лесной пожар в Усманском районе 39 раз
Происшествия
Тройной триумф «Коли Домкрата»
Спорт
Хорошо смеётся из студентов тот, у кого последний выставлен зачёт
Неделя 48
Читать все
Липчанам приготовиться: впереди гроза и яростный ветер
Общество
Лесной пожар в Усманском районе удалось локализовать
Общество
Тройной триумф «Коли Домкрата»
Спорт
Женщине-дропу из Усмани грозит до 5 лет лишения свободы
Происшествия
Вертолеты и самолет сбросили воду на лесной пожар в Усманском районе 39 раз
Происшествия
Ночью в Липецке возможно особенно яркое северное сияние
Общество
Два «золота» в Кубке мира и повторение рекорда планеты
Спорт
Дождь в помощь: в Усманском районе продолжают бороться с пожаром
Общество
Дворовые праздники «Милосердия»: работа на два результата
Общество
В Липецкой области объявлен жёлтый уровень воздушной опасности
Происшествия
Читать все
Происшествия
757
сегодня, 14:02
В Липецкой области объявлен жёлтый уровень воздушной опасности
Помимо туч в небе летают и угрозы посущественнее.
Оперативные службы сообщили о жёлтом уровне угрозы БПЛА в Липецкой области. Липчан призывают соблюдать осторожность.
Воздушная опосность
БПЛА
0
1
10
0
2
Комментарии
Do not enter anything in this field
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с
правилами
.
Рекомендуем
Общество
За электросамокатчиками и питбайкерами будет следить «большой брат»
Общество
Почему дороги были такими грязными зимой? Зато песка стало меньше!
Общество
Липецкий медвуз возглавит бывший министр здравоохранения Сахалинской области Александр Зубков
Общество
Советская, Первомайская, Горького, Неделина… На этих улицах появятся платные парковки
Спорт
Липецкие стрелки вернулись на международную арену
Общество
Парк Молодежный? А никакого парка нет!
Общество
Из-за боязни отравить малышей в Липецке неохотно истребляют крыс и мышей
Общество
Перевозчики просят увеличить стоимость проезда в Липецке на 3-4 рубля
Общество
В липецкой мэрии заявили, что почти 64% горожан — активные спортсмены
Говорит Липецк
Какая улица в Липецке самая красивая?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.:
(4742) 35-72-96
,
35-72-91
email:
boss@gorod48.ru
Новости
Общество
Происшествия
Спорт
Бизнес
Культура
Здоровье
Политика
Видео
Общество
Происшествия
Говорит Липецк
Топ новости
В России
В мире
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство.
Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с
письменного согласия
и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.:
(4742) 74-08-08,
77-55-88
email:
info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов
cookie
подтвердить
Комментарии