Липчанам приготовиться: впереди гроза и яростный ветер

Спасатели прогнозируют ненастье на много часов.

ГУ МЧС России по Липецкой области предупреждает, что в ближайшие 2-3 часа ожидается гроза, порывы ветра будут достигать до 17 м/с.Стихия настроена бушевать долго – по прогнозам до 19-21 часа.Спасатели напоминают, что во время грозы лучше отключить дома все бытовые электроприборы, не стоять у окон и дверей, не касаться водопроводных кранов.Если непогода застигла на улице, то безопасным укрытием может стать автомобиль – но только от грозы. Как показывает практика, во время усиления ветра авто и люди в Липецке не застрахованы от падения деревьев. Поэтому и машины лучше парковать в специальных местах – на стоянках или в гаражах.При встрече с шаровой молнией следует сохранять спокойствие и прекратить движение. Не следует убегать от шаровой молнии, потому что возникающий поток воздуха потянет её за собой.Если ударила молния, то потерпевшего необходимо раздеть, облить голову холодной водой и, по возможности, обернуть тело мокрым холодным покрывалом. Если человек еще не пришел в себя, необходимо сделать искусственное дыхание «рот в рот» и как можно быстрее вызвать медицинскую помощь.