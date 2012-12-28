Ночью в Липецке возможно особенно яркое северное сияние

Причиной называют добравшееся до Земли облако плазмы, которое должно обеспечить красивое природное явление.

Липчане ближайшим вечером могут увидеть нетипичное для наших широт природное явление во всей красе.Северное сияние ближайшими вечером и ночью обещает стать особенно ярким. Причиной называют то, что до Земли дошло выброшенное вчера облако плазмы: сияния в Центральной России возможны благодаря как раз повышенной солнечной активности, сегодня она обещает быть бешеной.- Мы заряжаем аккумуляторы, готовим штативы и ждем темноты и надеемся, что такие шикарные параметры не «сдуются» до ночи, - рассказала GOROD48 ловец северных сияний Светлана Кошкарова.Увидеть красивое свечение на небе можно будет и без специальных приборов. Сияние обещает быть таким ярким, что ему будет хорошо видно невооруженным глазом.Северные сияния, характерные для полярных широт, раньше были редкостью в центральной России. С прошлого года из-за повышенной солнечной активности они всё чаще стали заметными и в Липецкой области, у нас даже образовался стихийный кружок ловцов сияний – людей, которые снимают красивое явление на фото и видео, а затем делятся кадрами в Сети.