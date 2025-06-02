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21 минуту назад

83-летний мужчина пострадал во время пожара на улице Космонавтов

Пять человек были эвакуированы.

Ночью 31 мая из-за возгорания в квартире пятиэтажки на улице Космонавтов, 82/2 в Липецке пострадал 83-летний мужчина, пять жильцов дома были эвакуированы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

В результате возгорания повреждены вещи и отделка на одном квадратном метре. Судя по фотографиям, причиной  пожара мог стать импровизированный удлинитель.

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Утром 31 мая 25 человек были эвакуированы из пятиэтажки на улице 50 лет НЛМК. Там горела квартира на шести квадратных метрах. Огонь повредил отделку квартиры, вещи и мебель.

Надворная постройка сгорела вечером 1 июня в селе Троицкое Измалковского округа. Ночью 2 июня в селе Подгорное Липецкого округа сгорел жилой дом, а в расселенном доме на улице 6 Гвардейской Дивизии в Липецке пожарные тушили мусор.

Из 21-го пожара за минувшие выходные семь были палами сухой травы, в шести — горел мусор на открытых пространствах. Трижды пожарные реагировали на короткие замыкания без последующего горения.
МЧС
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