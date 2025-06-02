83-летний мужчина пострадал во время пожара на улице Космонавтов

Пять человек были эвакуированы.



Ночью 31 мая из-за возгорания в квартире пятиэтажки на улице Космонавтов, 82/2 в Липецке пострадал 83-летний мужчина, пять жильцов дома были эвакуированы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.В результате возгорания повреждены вещи и отделка на одном квадратном метре. Судя по фотографиям, причиной пожара мог стать импровизированный удлинитель.Утром 31 мая 25 человек были эвакуированы из пятиэтажки на улице 50 лет НЛМК. Там горела квартира на шести квадратных метрах. Огонь повредил отделку квартиры, вещи и мебель.Надворная постройка сгорела вечером 1 июня в селе Троицкое Измалковского округа. Ночью 2 июня в селе Подгорное Липецкого округа сгорел жилой дом, а в расселенном доме на улице 6 Гвардейской Дивизии в Липецке пожарные тушили мусор.Из 21-го пожара за минувшие выходные семь были палами сухой травы, в шести — горел мусор на открытых пространствах. Трижды пожарные реагировали на короткие замыкания без последующего горения.