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сегодня, 10:01
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Липецкий магазин обокрали дважды за три дня

Воры облюбовали магазин по улице Авиационной. 

В суд направлены уголовные дела о кражах из одного и того же магазина по улице Авиационной, совершённых с разницей в два дня (по части первой статьи 158 УК РФ «Кража»).

«11 февраля этого года 49-летний обвиняемый украл из магазина алкоголя почти на 7 тысяч рублей. Похищенное изъято. А спустя два дня, 13 февраля, в том же магазине 32-летний мужчина украл с прилавка кассовой зоны сотовый телефон более чем на 9 тысяч рублей. Похищенное он сдал в ломбард за 4 тысячи рублей, а деньги потратил», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

32-летнему мужчине грозит до двух лет лишения свободы. 49-летний липчанин уже выслушал приговор: он отделался выплатой судебного штрафа в 10 тысяч рублей в доход государства.
кража
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Комментарии (4)

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Гость
38 минут назад
Там гопота живёт на 8 мк
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Уборщица
55 минут назад
В 5-чке, что на 15 мкр, у торгового центра, работницы тащат по- черном., якобы , просрочку. Схема простая, набивают тележки и когда подъезжает машина к эстакаде в условленный срок- выгружают туда колбасы, сыр, овощи, фрукты. И хоть бы поделились
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Гость
33 минуты назад
Просрочку сдают фермерам. Для кормления животных. Они за это платят деньги. А вы кто собираетесь и ждёте, когда в мусорку кинут и быстрее набрать, а ещё и дерётесь из-за протухшего товара. Не пробовали работать?
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26-й
12 минут назад
Просрочку сдают фермерам. Для кормления животных. Они за это платят деньги. А вы кто собираетесь и ждёте, когда в мусорку кинут и быстрее набрать, а ещё и дерётесь из-за протухшего товара. Не пробовали работать? Вся просроченная продукция из сетевых магазинов идет на возврат, потом утилизируется и не сочиняйте сказки.
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