Липецкий магазин обокрали дважды за три дня

Воры облюбовали магазин по улице Авиационной.

В суд направлены уголовные дела о кражах из одного и того же магазина по улице Авиационной, совершённых с разницей в два дня (по части первой статьи 158 УК РФ «Кража»).«11 февраля этого года 49-летний обвиняемый украл из магазина алкоголя почти на 7 тысяч рублей. Похищенное изъято. А спустя два дня, 13 февраля, в том же магазине 32-летний мужчина украл с прилавка кассовой зоны сотовый телефон более чем на 9 тысяч рублей. Похищенное он сдал в ломбард за 4 тысячи рублей, а деньги потратил», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.32-летнему мужчине грозит до двух лет лишения свободы. 49-летний липчанин уже выслушал приговор: он отделался выплатой судебного штрафа в 10 тысяч рублей в доход государства.