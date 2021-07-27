31 минуту назад
В Липецке нашли потерявшегося победителя конкурса
Молодого человека искали полгода из-за того, что он отправил свою работу с чужого адреса электронной почты.
Как выяснилось позже, Дмитрий послал конкурсную работу с электронной почты знакомого, с котором перестал общаться, и организаторы долго не могли с ним связаться. Теперь они вышлют в Липецк диплом и подарок.
Чтение стихотворения Высоцкого не случайно покорило организаторов. Дмитрий сделал это профессионально. Он закончил театральное отделение колледжа имени Игумнова. В следующем году мечтает поступить в один из московских театральных институтов. Пока же планирует заработать деньги на поступление, чтобы не зависеть от родителей. Дмитрий трудится грузчиком, платят хорошо, но понимает что это не его.
— Когда работаешь не по профессии, такое чувство, что ты везде не свой. Недавно встретил однокурсника, который служит в театре, нахлынула ностальгия, — рассказал Дмитрий.
Дмитрию с детства нравится творчество Высоцкого, в последнее время он по-другому взглянул на стихи, они показались интереснее и актуальнее.
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