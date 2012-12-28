Детские площадки, опиловка деревьев, парковки: в двух микрорайонах Липецка выбирают приоритеты развития

Четвёртую стратегическую сессию с жителями 22-го и 26-го микрорайонов провёл депутат горсовета Михаил Русаков. Она, как и предыдущие, получилась насыщенной — липчане спорили, рассказывали о проблемах своих дворов и улиц, выбирая те, что требуют приоритетного решения.



— Рад видеть знакомые лица, а ещё больше — незнакомые, — традиционно начал сессию Михаил Русаков, а затем задал тон встрече:— Сейчас на первом месте у нас, думаю, благоустройство территорий, прилегающих к многоквартирным домам, и улучшения в школах и детских садах. Пять лет назад картина была такой: нужны детские и спортивные площадки, было много проблем с внутриквартальными дорогами, были и остаются проблемы с освещением и с контейнерными площадками. Многое уже сделано, и теперь нужно определить нынешние актуальные приоритеты.В микрорайонах действительно сделано немало:отремонтирован проспект 60 лет СССР и обустроены съезды с него;благоустроена аллея на улице Бунина;на округе установлено 537 камер системы «Безопасный город»;отремонтирован Дом творчества «Октябрьский»;смонтировано освещение на улице Катукова, рядом с гимназией № 69, и на участке от улицы Белана до школы № 20;отремонтирована значительная часть внутриквартальных дорог;комплексно благоустроены пять дворов.В этом году завершится благоустройство пешеходного бульвара от улицы Бунина до школы № 20, а также будет проложена пешеходная дорожка рядом со школой № 69. Запланировано комплексное обустройство пяти контейнерных площадок.— Расскажите мне то, что важно именно для вас, — предложил Михаил Русаков.О чем говорили участники стратегической сессии?— Нам нужна детская площадка на проспекте 60 лет СССР, 27. Качели там управляющая компания подремонтировала, но этого мало, — тут же сказала липчанка Ирина Повод.— И парковку расширить, — добавил её сосед.— На проспекте 60 лет СССР, 33, бульваре Есенина, 14 и 10 нужен ремонт дорог, установка детского и спортивного оборудования. В доме № 14 забора нет, дети выбегают на проезжую часть. Нужны освещение и лавочки, — рассказала Ангелина Немцова.Русаков посоветовал подготовить заявку для участия в проекте «Мой двор», пояснив, что готов оказать всю необходимую консультационную помощь.— На проспекте 60 лет СССР, 31, требуется опиловка деревьев. Пилили, но не допилили, — сказал Роман Дружинин.— Опиловку делают, а новое озеленение будет? — поддержал его другой участник сессии.— Постараемся помочь с саженцами, а с вас — их высадка во время субботника. И сразу выбирайте для этого места, где люди не паркуются, — предложил Русаков.Прозвучало предложение открыть больше спортивных кружков в школах.— Полностью согласен, идеи для этого есть, — поддержал инициативу депутат.Список дел ширился. Жители говорили о бродячих животных, бесхозных голубятнях и гаражах, а также других волнующих их проблемах. Но в итоге перешли от частных проблем к общим и проголосовали за обустройство детских площадок, опиловку деревьев и устройство парковок в домах микрорайонов.— Спасибо вам, теперь будем анализировать все озвученные моменты и формировать программу благоустройства на ближайшие годы, — подвёл итог сессии Михаил Русаков.