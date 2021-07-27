сегодня, 10:23
Депутаты выделили 14,3 миллиона рублей на содержание аппарата нового департамента мэрии Липецка
Зимой этого года чиновники обещали, что создание департамента развития территорий не потребует увеличения расходов городского бюджета.
Председатель департамента финансов мэрии Татьяна Григорова сообщила депутатам об увеличении доходов и расходов казны на 7,1 млн рублей. Доходы изменяются за счет безвозмездных поступлений из областного бюджета, увеличиваются по отдельным направлениям и сокращаются по другим.
Так, муниципалитет получил дополнительно 8,7 млн рублей субвенций. Эти средства потратят на выплаты на приобретение или строительство жилья по программе «Ипотечное жилищное кредитование», обеспечение жильем ветеранов боевых действий и приобретение квартиры для ветерана Великой Отечественной войны. Дотацию из областного бюджета в сумме 5,2 млн рублей направят на ремонтно-восстановительные работы здания по улице Студеновская, 57, исполнение судебных решений. Также депутаты приняли решение перераспределить имеющиеся 24,3 млн рублей на счетах городской администрации. Так, 14,3 миллиона будет выделено на содержание аппарата нового департамента развития территорий мэрии.
Напомним, что в феврале этого года на презентации нового департамента вице-мэр Липецка Галина Пономарева заявила, что расходы городского бюджета на содержание этого ведомства в целом должны сократиться на 1,2 млн рублей за счет распределения в нем сотрудников, перешедших из других бюджетных учреждений. Однако Счетная палата города в своем резюме к новой структуре мэрии указала, что штат городской администрации со структурными подразделениями возрастет на 17 единиц, а фонд оплаты труда увеличится более чем на 5 млн рублей. Выходит, аудиторы вновь оказались правы.
4,8 миллиона рублей выделят на разработку проекта территории микрорайона, ограниченного улицами Виктора Музыки, Михаила Трунова, Лебедянским шоссе, и строительство в нем сетей. На текущее содержание ФОКа-новостройки в районе Опытной станции, открытого в День города, будет направлено 3 млн рублей. Еще 1,5 миллиона получат энергетики на разработку проекта и выполнение работ по устройству сетей наружного освещения в Желтых Песках.
В результате внесенных изменений бюджет Липецка на 2021 год по доходам составит 13,6 млрд рублей, по расходам – 14,2 миллиарда. Дефицит бюджета составил 633,7 млн рублей.
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депутатов ввели в заблуждение или обманули?