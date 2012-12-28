Сегодня в Липецке: День падающих шкафов, большое отключение воды, шокирующие мечты горожан

Всё самое главное про первый рабочий день лета.

Днём будет умеренная температура – 23-25 градусов, преимущественно без осадков.















- пос. Станция Казинка.















С 9:00 до 17:00 обесточат здания на улице Московской, 6, 6в.















В ролях: Валентина Ляпина, Александр Метёлкин, Никита Кологривый.





В Городском Дворце культуры (ул. Комменистическая, 20) в 12:00 состоится открытие творческой лагерной смены «Вдохновение» для учащихся школ микрорайона Тракторостроителей (6+).















400 мальчишек и девчонок станут свидетелями увлекательного шоу, развернувшегося на сцене. Позитивные ведущие, яркие творческие номера, интерактив со зрителями и, конечно же, зажигательный сюрприз от вожатых наполнит зрительный зал радостными эмоциями и детскими улыбками.





Пришкольные лагеря

На летних каникулах в 62 учебных заведениях Липецка открылись пришкольные лагеря.















42% липецких работодателей планируют устроить летние корпоративы. Формами таких мероприятий могут стать поездки на шашлыки, туристические походы и т.д. 32%надеются сохранить расходы на эти мероприятия на уровне прошлого года, 10% будут урезать смету.





2 июня в России отмечают День здорового питания и отказа от излишеств в еде. В этот день принято напоминать друг другу о правильном питании и по возможности следить за рационом.















Мечтать о Марсе, но ходить в «Пятерочку» (покупать «Сникерс») – это, конечно, крутой разрыв между амбициями и реальностью.











Кадр из кинофильма "Миссия на Марс". США, 2000.





С 9:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду по адресам:- ул. А.Ладыгина, 33а, 35;- ул. Асфальтная, 23б, 111, 111а, 113;- ул. Железногорская, 2а;- ул. Моршанская, 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 4б, 5, 6, 6а, 7, 7а, 7б, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 16, 18, 20, 22, 22а;- ул. Писарева, 2а, 4, 4/2, 4а, 6, 8, 8а, 12, 12а, 16, 35, 37;- ул. Привокзальная, 101;- ул. Российская, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, вл. 1, 13, 19, 20;- ул. Светлова, 19, 26, 29, 31;- ул. Сельскохозяйственная, 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33;- ул. Таёжная, 12;- ул. Уральская, 5а;- ул. Физкультурная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17в;- ул. Центральная, 6, 7, 8, 8б, 9, 10, 11, 12, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 43, 180;- ул. Энергостроителей, 1, 2, 3, 3а, 4, 4б, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 17б, 18, 19, 20, 21, 21б, 22, 23, 23а;- ул. Ярославская, 13, 19;- пер. Виноградный, 16;- пос. Дачный;- пос. Матырский;- пос. Новая Жизнь;В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц А.Ладыгина, Ануфриева, Артёма, Асфальтной, Барабанщикова, Бахаева, Бригадной, Варшавской, Васильковой, Владимирской, Грушевой, Дачной, Добровской, Дополнительной, Железногорской, Железнодорожной, Ивовой, И.С.Бурлакова, Кавказской, Калужской, Кибальчича, Комсомольской, Липецкой, Лозовой, Локомотивной, Малиновой, Морской, Моршанской, Мурманской, Надежды, Нектарной, Олимпийской, Ореховой, Папанина, Патриотической, Пензенской, Писарева, Постышева, Привокзальной, Радужной, Р.Зорге, Российской, Ромашковой, Саратовской, Сельскохозяйственной, Солнечной, Таёжной, Тихой, Уральской, Фабричной, Фиалковой, Физкультурной, Фруктовой, Центральной, Череповецкой, Черешневой, Шаумяна, Энергостроителей, Ярославской, переулков Виноградного, Жасминового, проезда Каштанового.С 10:00 и до конца ремонта станут бесполезными водяные краны в домах:- ул. Астраханская, 1, 1а;- ул. Боевой пр-д, 13;- ул. Железнякова, 28а;- ул. Неделина, 55, 57;- ул. Саунина , 1, 3;- ул. Фурсова, 2, 6.В частном секторе терпеть будут жители улиц Ботанической и Усманской.С раннего утра на дорогах Липецка начали появляться проблемные места. Но умный в пробку не пойдёт, он её объедет, а помогут в этом «Яндекс-карты» или аналогичные приложения.Спешим поделиться радостной новостью об открытии кинофестиваля детских фильмов «Радуга» в Областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а). Сегодня в 10:00 показы начнутся с фильма «Царевна-лягушка». Россия, 2025. Семейный фэнтези. Режиссёр Александр АмировВ пруду городского парка живёт лягушка, которая очень любит смотреть фильмы в летнем кинотеатре. Однажды она увидела мультфильм, в котором такая же, как она, ловит стрелу и превращается в прекрасную девушку. Это так впечатляет её, что она принимает происходящее за действительность и отправляется на поиски волшебной стрелы. Но вместо неё ловит мячик для гольфа. Рейтинг на «Кинопоиске» - 7,3.Кинофестиваль будет идти весь месяц, следующий показ 7 июня.Как сообщили в мэрии, за смену в них отдохнут почти 8 тысяч детей. Под присмотром опытных педагогов ребята будут находиться с 8.30 до 14.30. Каждый день в лагере расписан по минутам. Школьников ждут интеллектуальные игры, спортивные мероприятия, просмотр фильмов и спектаклей, концерты.Не станут проводить корпоративы летом 47% работодателей, ещё 12% пока не определились с выбором.При этом SuperJob провёл опрос и выяснил, что липчане не так охотно ходят на увеселительные мероприятия с участием коллег. Только 51% опрошенных заявил, что посещал последний корпоратив в своей компании, 33% заявили, что отсутстсовали по уважительной причине, а 16% сознались, что просто прогуляли.А ещё сегодня международный День запуска бумажных змеев и самолётиков – смело можете подбодрить коллег свежим взлётом на работе. И День падающих шкафов – напоминание о том, что нужно быть внимательным при сборке мебели.26% липчан в опросе SuperJob заявили, что мечтают полететь на Марс. Мужчин среди таких романтиков оказалось больше, чем женщин – 32% против 20%.76% опрошенных заявили, что ни к чему не стремятся и дома лучше.