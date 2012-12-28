Общество
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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: День падающих шкафов, большое отключение воды, шокирующие мечты горожан
Всё самое главное про первый рабочий день лета.
Днём будет умеренная температура – 23-25 градусов, преимущественно без осадков.
С 9:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду по адресам:
- ул. А.Ладыгина, 33а, 35;
- ул. Асфальтная, 23б, 111, 111а, 113;
- ул. Железногорская, 2а;
- ул. Моршанская, 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 4б, 5, 6, 6а, 7, 7а, 7б, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 16, 18, 20, 22, 22а;
- ул. Писарева, 2а, 4, 4/2, 4а, 6, 8, 8а, 12, 12а, 16, 35, 37;
- ул. Привокзальная, 101;
- ул. Российская, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, вл. 1, 13, 19, 20;
- ул. Светлова, 19, 26, 29, 31;
- ул. Сельскохозяйственная, 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33;
- ул. Таёжная, 12;
- ул. Уральская, 5а;
- ул. Физкультурная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17в;
- ул. Центральная, 6, 7, 8, 8б, 9, 10, 11, 12, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 43, 180;
- ул. Энергостроителей, 1, 2, 3, 3а, 4, 4б, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 17б, 18, 19, 20, 21, 21б, 22, 23, 23а;
- ул. Ярославская, 13, 19;
- пер. Виноградный, 16;
- пос. Дачный;
- пос. Матырский;
- пос. Новая Жизнь;
- пос. Станция Казинка.
С 10:00 и до конца ремонта станут бесполезными водяные краны в домах:
- ул. Астраханская, 1, 1а;
- ул. Боевой пр-д, 13;
- ул. Железнякова, 28а;
- ул. Неделина, 55, 57;
- ул. Саунина , 1, 3;
- ул. Фурсова, 2, 6.
В частном секторе терпеть будут жители улиц Ботанической и Усманской.
Отключение света
С 9:00 до 17:00 обесточат здания на улице Московской, 6, 6в.
С раннего утра на дорогах Липецка начали появляться проблемные места. Но умный в пробку не пойдёт, он её объедет, а помогут в этом «Яндекс-карты» или аналогичные приложения.
Кинофестиваль
Спешим поделиться радостной новостью об открытии кинофестиваля детских фильмов «Радуга» в Областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а). Сегодня в 10:00 показы начнутся с фильма «Царевна-лягушка». Россия, 2025. Семейный фэнтези. Режиссёр Александр Амиров (6+).
В пруду городского парка живёт лягушка, которая очень любит смотреть фильмы в летнем кинотеатре. Однажды она увидела мультфильм, в котором такая же, как она, ловит стрелу и превращается в прекрасную девушку. Это так впечатляет её, что она принимает происходящее за действительность и отправляется на поиски волшебной стрелы. Но вместо неё ловит мячик для гольфа. Рейтинг на «Кинопоиске» - 7,3.
В ролях: Валентина Ляпина, Александр Метёлкин, Никита Кологривый.
Кинофестиваль будет идти весь месяц, следующий показ 7 июня.
Открытие творческой смены
В Городском Дворце культуры (ул. Комменистическая, 20) в 12:00 состоится открытие творческой лагерной смены «Вдохновение» для учащихся школ микрорайона Тракторостроителей (6+).
400 мальчишек и девчонок станут свидетелями увлекательного шоу, развернувшегося на сцене. Позитивные ведущие, яркие творческие номера, интерактив со зрителями и, конечно же, зажигательный сюрприз от вожатых наполнит зрительный зал радостными эмоциями и детскими улыбками.
Пришкольные лагеря
На летних каникулах в 62 учебных заведениях Липецка открылись пришкольные лагеря.
Летние шашлыки с коллегами
42% липецких работодателей планируют устроить летние корпоративы. Формами таких мероприятий могут стать поездки на шашлыки, туристические походы и т.д. 32%надеются сохранить расходы на эти мероприятия на уровне прошлого года, 10% будут урезать смету.
Не станут проводить корпоративы летом 47% работодателей, ещё 12% пока не определились с выбором.
При этом SuperJob провёл опрос и выяснил, что липчане не так охотно ходят на увеселительные мероприятия с участием коллег. Только 51% опрошенных заявил, что посещал последний корпоратив в своей компании, 33% заявили, что отсутстсовали по уважительной причине, а 16% сознались, что просто прогуляли.
День падающих шкафов
2 июня в России отмечают День здорового питания и отказа от излишеств в еде. В этот день принято напоминать друг другу о правильном питании и по возможности следить за рационом.
Мечты о высоком
26% липчан в опросе SuperJob заявили, что мечтают полететь на Марс. Мужчин среди таких романтиков оказалось больше, чем женщин – 32% против 20%.
Мечтать о Марсе, но ходить в «Пятерочку» (покупать «Сникерс») – это, конечно, крутой разрыв между амбициями и реальностью.
Кадр из кинофильма "Миссия на Марс". США, 2000.
Дорогие липчане! Первый рабочий день недели обычно насыщен событиями и наверняка сегодня будет много новостей. Следить за событиями жителям нашего региона просто: достаточно время от времени заходить в информационную ленту GOROD48 и читать сообщения. С нами вы точно не пропустите ничего важного и интересного! Ждём вас на сайте 24/7 снова и снова.
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