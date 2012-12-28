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Сегодня в Липецке: День падающих шкафов, большое отключение воды, шокирующие мечты горожан
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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: День падающих шкафов, большое отключение воды, шокирующие мечты горожан

Всё самое главное про первый рабочий день лета.

Не жарко

Днём будет умеренная температура – 23-25 градусов, преимущественно без осадков.

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Отключение воды

С 9:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду по адресам:

- ул. А.Ладыгина, 33а, 35;
- ул. Асфальтная, 23б, 111, 111а, 113;
- ул. Железногорская, 2а;
- ул. Моршанская, 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 4б, 5, 6, 6а, 7, 7а, 7б, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 16, 18, 20, 22, 22а;
- ул. Писарева, 2а, 4, 4/2, 4а, 6, 8, 8а, 12, 12а, 16, 35, 37;
- ул. Привокзальная, 101;
- ул. Российская, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, вл. 1, 13, 19, 20;
- ул. Светлова, 19, 26, 29, 31;
- ул. Сельскохозяйственная, 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33;
- ул. Таёжная, 12;
- ул. Уральская, 5а;
- ул. Физкультурная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17в;
- ул. Центральная, 6, 7, 8, 8б, 9, 10, 11, 12, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 43, 180;
- ул. Энергостроителей, 1, 2, 3, 3а, 4, 4б, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 17б, 18, 19, 20, 21, 21б, 22, 23, 23а;
- ул. Ярославская, 13, 19;

- пер. Виноградный, 16;

- пос. Дачный;
- пос. Матырский;
- пос. Новая Жизнь;
- пос. Станция Казинка.

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В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц А.Ладыгина, Ануфриева, Артёма, Асфальтной, Барабанщикова, Бахаева, Бригадной, Варшавской, Васильковой, Владимирской, Грушевой, Дачной, Добровской, Дополнительной, Железногорской, Железнодорожной, Ивовой, И.С.Бурлакова, Кавказской, Калужской, Кибальчича, Комсомольской, Липецкой, Лозовой, Локомотивной, Малиновой, Морской, Моршанской, Мурманской, Надежды, Нектарной, Олимпийской, Ореховой, Папанина, Патриотической, Пензенской, Писарева, Постышева, Привокзальной, Радужной, Р.Зорге, Российской, Ромашковой, Саратовской, Сельскохозяйственной, Солнечной, Таёжной, Тихой, Уральской, Фабричной, Фиалковой, Физкультурной, Фруктовой, Центральной, Череповецкой, Черешневой, Шаумяна, Энергостроителей, Ярославской, переулков Виноградного, Жасминового, проезда Каштанового.

С 10:00 и до конца ремонта станут бесполезными водяные краны в домах:

- ул. Астраханская, 1, 1а;
- ул. Боевой пр-д, 13;
- ул. Железнякова, 28а;
- ул. Неделина, 55, 57;
- ул. Саунина , 1, 3;
- ул. Фурсова, 2, 6.

В частном секторе терпеть будут жители улиц Ботанической и Усманской.

Отключение света

С 9:00 до 17:00 обесточат здания на улице Московской, 6, 6в.

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Пробки

С раннего утра на дорогах Липецка начали появляться проблемные места. Но умный в пробку не пойдёт, он её объедет, а помогут в этом «Яндекс-карты» или аналогичные приложения.


Кинофестиваль

Спешим поделиться радостной новостью об открытии кинофестиваля детских фильмов «Радуга» в Областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а). Сегодня в 10:00 показы начнутся с фильма «Царевна-лягушка». Россия, 2025. Семейный фэнтези. Режиссёр Александр Амиров (6+).

В пруду городского парка живёт лягушка, которая очень любит смотреть фильмы в летнем кинотеатре. Однажды она увидела мультфильм, в котором такая же, как она, ловит стрелу и превращается в прекрасную девушку. Это так впечатляет её, что она принимает происходящее за действительность и отправляется на поиски волшебной стрелы. Но вместо неё ловит мячик для гольфа. Рейтинг на «Кинопоиске» - 7,3.

В ролях: Валентина Ляпина, Александр Метёлкин, Никита Кологривый.


Кинофестиваль будет идти весь месяц, следующий показ 7 июня.

Открытие творческой смены

В Городском Дворце культуры (ул. Комменистическая, 20) в 12:00 состоится открытие творческой лагерной смены «Вдохновение» для учащихся школ микрорайона Тракторостроителей (6+).

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400 мальчишек и девчонок станут свидетелями увлекательного шоу, развернувшегося на сцене. Позитивные ведущие, яркие творческие номера, интерактив со зрителями и, конечно же, зажигательный сюрприз от вожатых наполнит зрительный зал радостными эмоциями и детскими улыбками.

Пришкольные лагеря

На летних каникулах в 62 учебных заведениях Липецка открылись пришкольные лагеря.

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Как сообщили в мэрии, за смену в них отдохнут почти 8 тысяч детей. Под присмотром опытных педагогов ребята будут находиться с 8.30 до 14.30. Каждый день в лагере расписан по минутам. Школьников ждут интеллектуальные игры, спортивные мероприятия, просмотр фильмов и спектаклей, концерты.

Летние шашлыки с коллегами

42% липецких работодателей планируют устроить летние корпоративы. Формами таких мероприятий могут стать поездки на шашлыки, туристические походы и т.д. 32%надеются сохранить расходы на эти мероприятия на уровне прошлого года, 10% будут урезать смету.

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Не станут проводить корпоративы летом 47% работодателей, ещё 12% пока не определились с выбором.

При этом SuperJob провёл опрос и выяснил, что липчане не так охотно ходят на увеселительные мероприятия с участием коллег. Только 51% опрошенных заявил, что посещал последний корпоратив в своей компании, 33% заявили, что отсутстсовали по уважительной причине, а 16% сознались, что просто прогуляли.

День падающих шкафов

2 июня в России отмечают День здорового питания и отказа от излишеств в еде. В этот день принято напоминать друг другу о правильном питании и по возможности следить за рационом.

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А ещё сегодня международный День запуска бумажных змеев и самолётиков – смело можете подбодрить коллег свежим взлётом на работе. И День падающих шкафов – напоминание о том, что нужно быть внимательным при сборке мебели.

Мечты о высоком

26% липчан в опросе SuperJob заявили, что мечтают полететь на Марс. Мужчин среди таких романтиков оказалось больше, чем женщин – 32% против 20%.

Мечтать о Марсе, но ходить в «Пятерочку» (покупать «Сникерс») – это, конечно, крутой разрыв между амбициями и реальностью.

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Кадр из кинофильма "Миссия на Марс". США, 2000. 

76% опрошенных заявили, что ни к чему не стремятся и дома лучше.

Дорогие липчане! Первый рабочий день недели обычно насыщен событиями и наверняка сегодня будет много новостей. Следить за событиями жителям нашего региона просто: достаточно время от времени заходить в информационную ленту GOROD48 и читать сообщения. С нами вы точно не пропустите ничего важного и интересного! Ждём вас на сайте 24/7 снова и снова.
Сегодня в Липецке
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Электорат
13 минут назад
Доброго у тра нашим сладеньким депутатам!
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Да уж
38 минут назад
Полный бардак.
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