Мошенники выманили у 16-летнего подростка 6666 рублей

За трое суток десять жителей региона стали жертвами мошенников. В общей сложности потерпевшие перевели мошенникам более двух миллионов рублей.



Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, самой распространенной мошеннической схемой стала комбинация звонков от сотрудников службы безопасности банков и представителей правоохранительных органов (полиции, прокуратуры и т.д.)



Например, 54-летней липчанке мошенники от имени сотрудников банка сообщили, что от ее имени кто-то пытается оформить кредит. Для отмены этой операции женщине посоветовали ей взять займ и перевести средства на «специальный счет». При этом, в течение целого дня женщину 11 раз переключали от одного «специалиста» к другому. Руководствуясь рекомендациям «консультантов», липчанка оформила кредит в 310 тысяч рублей. Затем все средства женщина сняла и перевела через банкомат на 11 телефонных номеров.



По аналогичной схеме лжесотрудники банка 15 раз звонили 66-летней пенсионерке. В результате настойчивые мошенники получили от потерпевшей 200 тысяч рублей ее собственных накоплений.



В другом случае, 22-летней липчанке сотрудники банка сообщили о том, что на нее пытаются оформить кредит. Для пресечения операции девушка, под руководством злоумышленников, взяла встречный займ в 1 миллион 45 тысяч рублей и перевела все средства через банкомат на два адреса электронных кошельков.



В похожей ситуации оказалась и 65-летняя жительница Липецка. Женщина оформила кредит в 325 тыс. рублей и перевела через банкомат на девять телефонных номеров.



В свою очередь, 23-летнего жителя Задонского района консультанты банка предупредили о возможном несанкционированном списании средств с банковской карты. Чтобы сохранить деньги на счете, потерпевшему нужно было все накопления перевести на безопасный счет. В итоге молодой человек лишился 92 900 рублей.



Под таким же предлогом мошенники похитили у 63-летней пенсионерки из Липецкого района 88 200 рублей.



Также жертвой мошенников стал 16-летний подросток, у которого была собственная карта. Ему позвонили от имени сотрудников банка и заявили, что по его счету проходят сомнительные операции. Для проверки данных злоумышленники попросили у юноши реквизиты карты. Подросток продиктовал данные и, в итоге, лишился всех своих накоплений – 6666 рублей.



Кроме того, мошенники обманули 75-летнюю жительницу Липецка с помощью необычной схемы. Женщине позвонили от имени сотрудников полиции и сообщили, что неизвестные пытаются продать ее квартиру. Чтобы отменить эту операцию, пенсионерке предложи перевести деньги на банковский счет. Пожилая женщина, следуя указаниям преступников, потеряла 20 тысяч рублей.



По всем фактам возбуждены уголовные дела.



Региональное управление МВД напоминает:



- Злоумышленники часто используют технологии IP-телефонии для подмены номеров.



- Сотрудники банков никогда не будут вам предлагать «обезопасить» ваши накопления.



- Нельзя передавать реквизиты своих банковских карт и счетов незнакомцам.



- Сотрудники правоохранительных органов никогда не проводят «заочных» оперативных мероприятий (по телефону/интернету) с участием граждан.



- Лжесотрудники банка направляют часто потенциальных жертв в терминалы, избегая официальных банковских офисов.



- Сотрудники банков никогда не будут вам предлагать переводить средства на телефонные номера.

