Происшествия

14 минут назад

Ребенок с аварии на улице Краснозаводской находится в стабильно тяжелом состоянии

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#ДТП #дети
Ребенок с аварии на улице Краснозаводской находится в стабильно тяжелом состоянии

Но 8-летнего мальчика уже перевели из реанимации в обычную больничную палату.

Как уже писал GOROD48, в Липецке вечером 21 июля на улице Краснозаводской столкнулись автомобили «BMW» и «Сузуки»: машина немецкого производства выбила с дороги на трамвайные рельсы «японку». В аварии пострадали оба водителя и два пассажира второй иномарки, в том числе 8-летний мальчик. Сегодня GOROD48 выяснил, что ребенка перевели из реанимации в обычную больничную палату.

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- У мальчика с аварии на улице Краснозаводской - сочетанная травма тела. Он находится в стабильно тяжелом состоянии. Но мы считаем, что в состоянии его здоровья все же есть положительная динамика, - сообщили нам в детской областной больнице.

В отношении 31-летней женщины, управлявшей автомобилем «BMW» и считающейся виновной в аварии, пока возбуждено лишь административное дело. Предполагаемая виновница аварии отказалась от прохождения медицинского освидетельствования после. Данный факт зафиксирован в установленном законом порядке. Расследование ДТП с пострадавшим ребенком взяла на особый контроль прокуратура области.
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#ДТП #дети

Комментарии (1)

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Я

7 минут назад
Надо вакцинировать всех от 20 и до 35 лет.
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