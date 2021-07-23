Происшествия
14 минут назад
Ребенок с аварии на улице Краснозаводской находится в стабильно тяжелом состоянии
Но 8-летнего мальчика уже перевели из реанимации в обычную больничную палату.
Как уже писал GOROD48, в Липецке вечером 21 июля на улице Краснозаводской столкнулись автомобили «BMW» и «Сузуки»: машина немецкого производства выбила с дороги на трамвайные рельсы «японку». В аварии пострадали оба водителя и два пассажира второй иномарки, в том числе 8-летний мальчик. Сегодня GOROD48 выяснил, что ребенка перевели из реанимации в обычную больничную палату.
- У мальчика с аварии на улице Краснозаводской - сочетанная травма тела. Он находится в стабильно тяжелом состоянии. Но мы считаем, что в состоянии его здоровья все же есть положительная динамика, - сообщили нам в детской областной больнице.
В отношении 31-летней женщины, управлявшей автомобилем «BMW» и считающейся виновной в аварии, пока возбуждено лишь административное дело. Предполагаемая виновница аварии отказалась от прохождения медицинского освидетельствования после. Данный факт зафиксирован в установленном законом порядке. Расследование ДТП с пострадавшим ребенком взяла на особый контроль прокуратура области.
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- У мальчика с аварии на улице Краснозаводской - сочетанная травма тела. Он находится в стабильно тяжелом состоянии. Но мы считаем, что в состоянии его здоровья все же есть положительная динамика, - сообщили нам в детской областной больнице.
В отношении 31-летней женщины, управлявшей автомобилем «BMW» и считающейся виновной в аварии, пока возбуждено лишь административное дело. Предполагаемая виновница аварии отказалась от прохождения медицинского освидетельствования после. Данный факт зафиксирован в установленном законом порядке. Расследование ДТП с пострадавшим ребенком взяла на особый контроль прокуратура области.
Я