сегодня, 17:05
Липецкий горсовет не стал голосовать за продажу комплекса электроснабжения ЛГЭКа
На заседании депутатской комиссии прозвучало заявление о поиске концессионера, который вложит в городскую энергетическую компанию 37 миллиардов рублей, сумму, равную трем годовым бюджетам Липецка!
На заседании постоянной комиссии горсовета по бюджету и муниципальной собственности гендиректор АО «ЛГЭК» Андрей Сорокин, который работает в должности с марта, еще раз резюмировал очевидную для него вещь: предприятие находится в критическом финансовом состоянии. Руководитель компании оперировал данными за первый квартал. Из них следовало, что объем денежных обязательств ЛГЭКа к апрелю превысил 2 млрд рублей. Из этой суммы 399 миллионов рублей – кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, 357 миллионов – долги перед отцами-основателями компании в лице трех МУПов («Горэлектросеть», «Липецктеплосеть» и «Липецкводоканал»), 709 миллионов – задолженность по банковским кредитам, 602 миллиона – сумма претензий со стороны ООО «НовитЭн» (ранее - ЛЭСК)…
Андрей Сорокин назвал погашение этих долгов делом нереальным. В частности, он обратил внимание на то, что из-за падения доходов в пандемию горожане не спешат оплачивать выставленные им ЛГЭКом счета. Не на руку компании – отмена в 2020 году пеней за просрочки платежей со стороны населения и невозможность проверок общедомовых и индивидуальных приборов учета. По этим причинам липчане накопили перед компанией 400-миллионный долг.
В условиях рынка потери одних – приобретения других. Сложившейся ситуацией воспользовался федеральный сетевой монополист ПАО «МРСК Центра». В этой дочке ПАО «Россети» хорошо знали, как обстоят дела в липецкой энергетической компании, поскольку с декабря 2019 года по февраль 2021 года директором «Липецкэнерго» («внучки» «Россетей) и гендиректором АО «ЛГЭК» был один человек - Константин Драчук. Такой конфликт интересов, в конце концов привел к отставке Константина Драчука в феврале этого года, а в марте ЛГЭК возглавил Андрей Сорокин. Которому только и осталось, что констатировать плачевные дела в городской энергетической компании. Именно он и сообщил депутатам, что ПАО «МРСК Центра» готово купить электросетевой комплекс ЛГЭКа.
Планируемое к продаже имущество – это 12 тысяч объектов остаточной стоимостью в 2,5 млрд рублей. Правда, по данным такого оценщика как ООО «ЛАИР», цена объектов не превышает 1 миллиард 785 миллионов рублей. То есть они стоят ровно столько, за сколько их собираются купить «Россети».
– Мы обратились к ещё одному аудитору – GEM Capital, и их оценка стоимости электросетевого комплекса ЛГЭКа – миллиард 706 миллионов рублей, – сказал Андрей Сорокин.
Из-за ежегодного недофинансирования сети и оборудование изнашиваются в пять раз быстрее, чем их восстанавливают. По словам гендиректора компании, если не продать электросетевой комплекс сейчас, ЛГЭКу не миновать банкротства.
– Сегодня единственный стабильный источник дохода компании – вода и услуги по водоотведению. Только за этот счёт мы пока держимся на плаву. Но изношенность коммуникаций такова, что в среднем в день у нас – две аварии. Наша годовая инвестиционная программа составляет по воде и водоотведению 69 миллионов рублей, которую мы не выполняем из-за отсутствия средств, а надо вкладывать в обновление сетей не менее 400 миллионов, – сказал гендиректор ЛГЭКа.
По словам Андрея Сорокина, компания получит от сделки 2 миллиарда 142 миллиона рублей. Этих денег, как считает гендиректор ЛГЭКа, достаточно, чтобы рассчитаться с подрядчиками, поставщиками, МУПами, «НовитЭном», а остатки отдать банкам-кредиторам.
Председатель Счетной палаты Липецка Марина Зиборова подтвердила, что у ЛГЭКа нет средств, чтобы качественно исполнять свои обязательства перед горожанами. Например, в 2020 году компания по этой причине отработала свою же инвестпрограмму всего на 67,8%. В ЛГЭКе буквально носят воду в решете: до потребителей по причине изношенности основных фондов не доходит каждый третий литр воды и каждый пятый киловатт-час электроэнергии!
В Счетной палате, правда, отметили, что стоимость предлагаемого к продаже имущества - на 753 миллиона рублей меньше, чем оно оценивается по бухгалтерскому учету. Но ревизоры заявили, во-первых, о том, что все делается по закону – еще в 2012 году указом президента РФ «Об открытом акционерном обществе «Российские сети» предполагалась консолидация этой госмонополией всех сетевых активов страны. Во-вторых, ЛГЭК сейчас – подрядчик ПАО «МРСК Центра», по сути, посредническая организация. В-третьих, целью сделки купли-продажи является «создание экономических методов стимулирования сетевых организаций, а также привлечение нового капитала в электросетевой комплекс в объеме, достаточном для модернизации и реконструкции электрических сетей для обеспечения надежности качественного электроснабжения потребителей».
Первый вице-мэр Липецка Константин Востриков заявил, что беды ЛГЭКа носят хронический характер. Они усугублялись с момента создания организации в 2004 году из трех отдельных муниципальных предприятий: «Липецкводоканал», «Липецктеплосеть» и «Горэлектросеть». Потеря компанией в 2014 году комплекса теплоснабжения (из-за накопленного перед ПАО «Квадра» 500-миллионного долга) привела к получению большой финансовой пробоины - на балансе ЛГЭКа остались убыточные котельные «Сокольская» и «Центролит» (на их модернизацию требуется 900 млн рублей). Сейчас в городской администрации думают над тем, как выйти из убытков по теплу, сведя их к нулю - приносящий хронический убыток компании комплекс теплоснабжения в мэрии мечтают продать ПАО «Квадра». Перекрестное субсидирование по сферам деятельности, чем в компании занимались годами и что ее держало на плаву, недавно было законодательно запрещено, что мгновенно сделало финансовое положение компании критической. А в 2019 году тариф на передачу электроэнергии регулятор снизил для ЛГЭКа на 16,8% (если до 2018 года электросетевой комплекс приносил 300 млн рублей прибыли, то в первом квартале этого года ЛГЭК получил от него же 150 миллионов рублей убытка).
Выслушав, в том числе, привлечённых экспертов и представителя ПАО «МРСК Центра», члены депутатской комиссии решили оставить сделку с «Россетями» без рассмотрения! По той причине, что она не относится к компетенции горсовета.
– Администрация Липецка приняла правильное решение: донести до горсовета и населения эту информацию. Мы хотим, чтобы нам как можно скорее доложили о том, что будет дальше, после осуществления сделки купли-продажи, чего ждать горожанам, – резюмировал спикер горсовета Александр Афанасьев.
На этом же заседании депутаты дали добро мэрии на другую сделку: продажу тому же ПАО «МРСК Центра» МУПа «Горэлектросеть», объекты которого являются, по сути, частью единого электросетевого комплекса города. Этот МУП, как и его дитя ЛГЭК, также убыточное предприятие. Оно живет за счет сдачи имущества в аренду ЛГЭКу и тому же ПАО «МРСК Центра». Но расходы «Горэлектросети» на 6,8 млн рублей превышают его доходы. Поэтому в мэрии и решили поступить с организацией по поговорке: «Сгорел сарай – гори и хата!». Председатель Счетной палаты Липецка Марина Зиборова сказала о сделке прямо: логично продать и МУП, раз у «Россетей» есть желание купить ЛГЭК.
Остаточная стоимость МУП «Горэлекторсеть» – 506,2 млн рублей, оценочная – 420 миллионов. ПАО «МРСК Центра» готово приобрести 2644 объектов МУПа за 400 миллионов рублей. Мэрия и Счетная палата Липецка - не против. Марина Зиборова сделала только несколько замечаний к этой сделке. В частности, она удивилась, что 1762 единицы своего движимого и недвижимого имущества МУП оценил в… 1 рубль, хотя некоторые из них по бухгалтерскому учету стоят больше (например, трансформаторная подстанция №163А оценивается в 89,5 тысяч рублей).
Шкурку же МУПа после его продажи сначала реорганизуют, потом присоединят к МУП «Липецкводоканал», а к 2025 году вообще ликвидируют.
– Есть ли риски после этих сделок для роста тарифов для населения? – спросил у продавцов вице-спикер горсовета Борис Понаморев.
– Таких рисков нет. Увеличение тарифов – прерогатива регулятора. Этот процесс жестко регламентирован, – ответил на вопрос первый вице-мэр Липецка Константин Востриков.
Игорь Луговой
P. S. На этом же заседании генеральный директор ЛГЭКа сообщил, что подготавливает почву для привлечения концессионера, который может инвестировать в компанию за 49 лет 37 млрд рублей! При этом первые 10 миллиардов концессионер должен вложить в первые 10 лет после подписания соглашения. Эти суммы позволят переложить водопроводные сети и канализационные коллекторы, большая часть которых по состоянию на сегодня изношена на 100%, снизив количество утечек вдвое от существующих.
Акула Додсон
Просто мимо проходил
Гость