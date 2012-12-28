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Происшествия
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13 минут назад
В Липецке школьник сорвал планы друга устроить нападение на учеников
Подросток сообщил классному руководителю о намерениях приятеля. Это позволило предотвратить трагедию.
Все время общения молодой человек пытался отговорить друга от преступления и убеждал его обратиться к психологу. Переломным моментом стала фотография с ножом-бабочкой у спины соседа по парте и признание, что он хотел вонзить нож. Тогда школьник осознал, что старый знакомый действительно способен на тяжкое преступление. Он показал переписку матери и классному руководителю.
Информация своевременно поступила в правоохранительные органы, и трагедию удалось предотвратить, отметили в региональном Следкоме.
«Молодому человеку потребовались смелость и ответственность, чтобы поставить безопасность окружающих выше страха испортить отношения с другом. Он для себя понял, что сообщить взрослым об опасной угрозе — не предательство, а возможность спасти человеческие жизни», — подчеркнули в ведомстве.
Во время следствия выяснилось, что на протяжении нескольких подросток интересовался деятельностью запрещённой террористической организации и шок-контентом.
Несовершенноелтний, планировавший тяжкое преступление, сейчас находится в СИЗО и ждёт суда. Ему вменяют участие в деятельности террористической организации и приготовление к совершению теракта, максимальное наказание, которое грозит несовершеннолетнему, — вплоть до десяти лет лишения свободы.
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