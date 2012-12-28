19-летняя девушка перевела мошенникам около 280 тысяч рублей

Молодая ельчанка искала способ заработать, но вместо дохода лишилась денег и оформила кредиты.

В полицию Ельца поступило заявление о мошенничестве от 19-летней местной жительницы. Она рассказала, что искала подработку и обнаружила в мессенджере объявление о вакансии фрилансера на удалёнке. Девушка заполнила анкету и прошла собеседование по видеосвязи, однако лица «работодателей» так и остались скрытыми — камеры у них были выключены.Сначала рекрутеры убедили её оформить кредитную карту якобы для «бонусной активации», без которой зарабатывать на фрилансе не получится. Девушка поверила, вывела с карты 13 707 рублей, перевела их на баланс телефона, а оттуда — на «биржу фриланса». Перейдя по ссылке от виртуального работодателя, она увидела, что деньги конвертированы в валюту. Ельчанке пообещали помочь вернуть вложения, но для этого требовалось подать документы в «Центробанк». Заодно ей пригрозили уголовной ответственностью и потребовали предоставить выписки по счетам во всех банках. Девушка выполнила все указания. Затем под предлогом проверки кредитной истории её убедили подать заявки на кредиты в пять банков — два из них одобрили заём. Звонившие уверяли, что деньги им не нужны и кредиты они помогут закрыть сами. Для этого девушку уговорили перевести заемные средства брату как «доверенному лицу», а тот отправил их по реквизитам, которые дали неизвестные. Общая сумма переводов составила почти 280 тысяч рублей. После этого жертве сказали ждать семь дней — якобы за это время кредиты закроются. Когда долг не списался, девушка поняла, что стала жертвой обмана.Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».