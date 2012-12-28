Угроза атак БПЛА действовала в Липецкой области всю ночь

Красный уровень отменили утром.

С вечера пятницы в Липецкой области области действовал красный уровень воздушной опасности. Его объявили в 23:51 следом за желтым, объявленным в 23:35.Красный уровень воздушной угрозы отменили в 06:10 субботы. Следом сняли и желтый уровень, в 06:30.