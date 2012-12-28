Раненому при атаке БПЛА становится лучше: он начал есть и поговорил по телефону с матерью
Липецкая вечЁрка: как спасали раненого в сердце, грибы все еще атакуют и перерасчет за тепло
Липецкая вечЁрка: как спасали раненого в сердце, грибы все еще атакуют и перерасчет за тепло
Полицейские задержали в Ельце подозреваемого в пособничестве телефонным мошенникам иностранца
Происшествия
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56 минут назад
Угроза атак БПЛА действовала в Липецкой области всю ночь
Красный уровень отменили утром.
Красный уровень воздушной угрозы отменили в 06:10 субботы. Следом сняли и желтый уровень, в 06:30.
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