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56 минут назад

Угроза атак БПЛА действовала в Липецкой области всю ночь

Красный уровень отменили утром.

С вечера пятницы в Липецкой области области действовал красный уровень воздушной опасности. Его объявили в 23:51 следом за желтым, объявленным в 23:35.

Красный уровень воздушной угрозы отменили в 06:10 субботы. Следом сняли и желтый уровень, в 06:30.
БПЛА
воздушная тревога
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