Полицейские задержали в Ельце подозреваемого в пособничестве телефонным мошенникам иностранца

Деньги вернули обманутой женщине.

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Оперативники уголовного розыска ОМВД России «Елецкий» задержали иностранного гражданина, которого подозревают в помощи телефонным аферистам.Как сообщили в УМВД России по Липецкой области, мошенники позвонили 78-летней ельчанке, запугав обвинениями уголовной ответственности за якобы финансирование ВСУ, убедили в необходимости сохранить сбережения, провести их декларирование.В условленный день женщина отдала незнакомому мужчине 400 тысяч рублей в подъезде собственного дома.В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативники уголовного розыска выявили и задержали предполагаемого пособника мошенников. Задержанным оказался ранее судимый 21-летний иностранный гражданин.В ОМВД России «Елецкий» возбудили в отношении задержанного уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество).Изъятые деньги вернули ельчанке. Расследование уголовного дела продолжается.