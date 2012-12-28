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Липецкая вечЁрка: как спасали раненого в сердце, грибы все еще атакуют и перерасчет за тепло
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сегодня, 20:26

Липецкая вечЁрка: как спасали раненого в сердце, грибы все еще атакуют и перерасчет за тепло

Сегодня, 23 октября, врачи сообщили, что раненый в сердце при атаке БПЛА начал говорить, поевшие грибов супруги оказались в реанимации, и Госжилинспекция рассказала, кому должны пересчитать плату за отопление.

Самой популярной сегодня стала новость о том, что над Липецкой областью снова сбили беспилотники. Никакого ущерба они, к счастью, не принесли, но интерес, видимо, не остыл после вчерашнего кошмара.

Раненый накануне в грудь и голову 25-летний липчанин Иван до сих пор реанимации, но врачи отмечают у него положительную динамику.

«Пациенту лучше, он в сознании. Вчера вечером смог даже поговорить по телефону с матерью. Мужчина начал есть самостоятельно. Но травмы серьёзные, и в реанимации он пробудет как минимум до понедельника», — рассказали нам в региональном министерстве здравоохранения.

Оказалось, за жизнь Ивана, которому поражающий элемент беспилотника — шарик от подшипника попал в сердце — боролись 12 медиков. Врачей и медсестер областной клинической больницы ночью 22 октября экстренно вызвали в клинику. Операция продолжалась четыре часа

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«В кратчайшее время была развёрнута операционная кардиохирургии, собрана бригада специалистов: кардиохирурги, анестезиологи-реаниматологи, торакальный хирург, операционные сёстры, анестезистки. Больному выполнена успешная операция по извлечению поражающего элемента. Операция проводилась с использованием аппарата искусственного кровообращения», — рассказала региональный министр здравоохранения Лилия Самошина.

«Удивительно, просто удивительно, что у нас в Липецке есть такие врачи, которые могут успешно оперировать пробитое сердце! Снимаю шляпу в низком поклоне!» — написал Садовод.

«Повезло парню. В рубашке родился. Врачи — молодцы. Спасибо всем медикам — врачам и медсестрам, что спасли. Да хранит вас Господь», — добавила Гостья.

Сегодня Россия и Украина обменялись военнопленными. Среди 270 освобождённых российских военных  двое липчан. Сейчас они находятся в Белоруссии.  


Видео: Минобороны РФ

Днем из центра города можно было наблюдать столб густого черного дыма.



Оказалось районе старого студёновского карьера горел мусор.

Врачи БСМП№ 1 спасают  49-летнюю женщину и 59-летнего мужчину. Супруги из из села Капитанщино поужинали грибами, среди которых, предположительно, оказалась бледная поганка.

Напомним, с начала сезона грибами отравились уже 28 жителей области. Четыре человека умерли — все от отравления бледной поганкой. Этот гриб, расплодившийся в лесах, как четверть века назад, умеет маскироваться под шампиньоны или толкачики, а также сыроежки или зеленушки.

«Ну зачем? Не знаешь грибы — не рви. В магазинах шампиньоны продают, бери и жарь, сколько влезет, нет, нужно поганок нажраться. Спаси, Господи», — написал Эх.

Плату за отсутсвующее в домах тепло должны пересчитать тем, у кого нет теплосчетчиков. Об этом GOROD48 рассказали в Госжилинспецкии Липецкой области.

— Госжилинспекция Липецкой области ещё 1 октября в качестве меры профилактики внесла предостережение Липецкому филиалу компании «РИР-Энерго» о необходимости перерасчёта платы за те дни, когда услуги по отоплению были фактически не оказаны. Речь идёт об абонентах, рассчитывающихся по нормативу. Им должны пересчитать плату по специальной формуле за каждый час отсутствия отопления, — рассказала GOROD48 начальник отдела Наталья Ишевских.

Читатели GOROD48 в перерасчет не поверили, а комментарии под новостью больше походили на сводки с коммунального фронта.

«Должны, и обязательно пересчитают — разные понятия», — считает Колян.

«Платежки по скидке можно потом послать в юмористический журнал», — добавил читатель.

«Конечно пересчитаем! Рублей по 5-10 скинем!» — съязвил ЖЭК.

«Быстрее деньги с банковской карты спишут, чем пересчитают», — посмеялся Вадим.

«Всем, кто платит по нормативу надо по-честному не начислять плату за полмесяца. Хватит уже платить. Сколько же можно наживаться на неоказанных услугах!» — предложил комментатор.

«Сегодня у Толстого, 4 (Областная детская библиотека социально-значимое учреждение) появился Третий Котлован. ГВС и отопление в пяти ближайших дома нет с 21 октября. Из сотрудников только водила и всё! Не забудьте за весь месяц перерасчёт сделать. Возьмите ГЖИ на контроль наши адреса», — попросила Ворошилова.

«Архангельская, дом 16 нет отопления в 7 и 8 подъездах, нам пересчитают, или только вы там видимость бурной деятельности изображаете?» — спросил Силикатный.

«А нашего дома в списке домов, где отсутствует отпление нет! Нам перерасчет не положен? Отопления нет с 14 октября и не обещают! Горячей воды нет 3 дня. А УК отчиталась, что в дом запущено отпление по графику», — написали с Катукова, 30.

«Отопления нет. И, кажется, никто и не собирается подавать. Вот и начался отопительный сезон с 14.10. Многим жарко было, а теперь мёрзнем. Сомневаюсь, что перерасчет сделают. Надо перерасчет и на УКелать, за ненадлежащие содержание дома. И за плохую подготовку к отопительному сезону», — сообщили с З.Космодемьянской, д. 4а.

«Дали тепло в доме сегодня, мэру респект и уважуха!» — написал едиснственный довольный отзыв Вася с 11-го.

Напомним, накануне мэр Михаил Щербаков проехал по домам, где до сих пор не дали отопление. Вчера таких было  порядка 90. Сегодня замерзающие липчане звонили в редакцию GOROD48 и звали мэра в гости. Другие предлагали в последнюю очередь включать отопление в здании мэрии. Хотя затягивают с включением энергетики и коммунальщики.

Надежда у тех, кому в дом еще не дали отопление, больше на погоду. Завтра в Липецке, по прогнозам синоптиков, от +14 до +16 градусов. Хотя это примерно столько же, сколько сейчас в неотапливаемой квартире.

И обратите внмиание, установилась сухая погода, при которой повышается опасность пожара в лесах.

Воскресенье — последний день работы садоводческих маршрутов. С 27-го в садоводства можно будет добраться отдельными ежедневными рейсами маршрутов № 343, 37, а автобус маршрута № 13 вновь будет заезжать на улицу Яблоневую.

вечЁрка
БПЛА
отравление грибами
отопительный сезон
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