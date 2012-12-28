Липецкая вечЁрка: как спасали раненого в сердце, грибы все еще атакуют и перерасчет за тепло

Сегодня, 23 октября, врачи сообщили, что раненый в сердце при атаке БПЛА начал говорить, поевшие грибов супруги оказались в реанимации, и Госжилинспекция рассказала, кому должны пересчитать плату за отопление.