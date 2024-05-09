Выходные в Липецке: памяти маэстро, местные сказки, в конце сезона наградят не футболистов, а болельщиков

Главные анонсы и события наступившего уикенда.

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В Липецке прекрасная осенняя погода, но всё-таки уже начинает холодать. В субботу температура составит от +12 до +14 градусов, а в воскресенье уже прохладнее – от +11 до 13 градусов. Но оба выходных пройдут без дождей.









В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц Котовского и Нагорной.









– пл. Петра Великого, 4а, 5.













Страсть













В программе произведения всемирно известных авторов Германа Бифтинга, Карлоса Гарделя, Астора Пяццолы, Освальдо Фарреса и других.

24 октября в 14:00 в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) можно будет не только послушать музыку, но и задать вопросы, поинтересоваться творчеством на встрече с автором исполнителем собственных песен Александром Грипиничем (12+).













Фото vk.ru/lib48ru

24 октября в 18:00 в музее «Городская управа» (ул. Октябрьская, 57) состоится вечер городского романса (12+).









24 октября в 17:00 в Школе креативных индустрий (ул. Гагарина, 35) устроят показ мультфильмов знаменитого режиссёра Гарри Бардина (6+).









Василий Кирсанов — бывший банковский клерк, а теперь иллюзионист-неудачник, мечтающий устроить шоу «почти как у Копперфильда». Ради сцены он уговаривает жену Светлану продать просторную квартиру и переехать с двумя детьми в тесную однушку. Шоу проваливается, а в новой квартире жить невозможно. В отчаянных поисках решения Кирсанов находит подозрительно выгодное объявление и покупает просторную трёшку на последние деньги. Вот только квартира оказывается не пустой — в ней живёт самый настоящий призрак.





25 октября в 11:00 в библиотеке им. П. П. Бартенева (ул. Ленина, 31а) пройдёт мероприятие «Ожившие сказки Липецкого края» (6+).









Фото vk.ru/bartenevka

25 октября в 12:00 в Липецком историко-культурном музее (ул. Космонавтов, 2) пройдёт мастер-класс «Свадебная кукла «Неразлучники» (6+).













Фото vk.ru/likm48

23 и 24 октября дворец спорта «Молодёжный» (ул. Космонавтов, 6б) отдадут в распоряжение борцов греко-римского стиля, которые проведут всероссийские соревнования «Стальное дерево» (6+).









Вчера раменский «Сатурн» проиграл дома «Родине-3» – 1:2 и утратил шансы догнать нашу команду. Это значит, что задача-минимум на сезон выполнены: «сталевары» финишируют в «пятёрке». Правда, есть ещё шанс на 3-е место и «бронзовые» медали, за которые нужно побороться сегодня и через неделю в заключительной игре сезона в Старом Осколе с белгородским «Салютом».









На этой неделе культурная общественность Липецка понесла тяжёлую утрату – на 60-м году жизни скончался художественный руководитель Липецкого симфонического оркестра Константин Барков.Его памяти мы посвящаем музыкальный номер в исполнении оркестра, дирижирует которым сам Константин Владимирович. Это его творческое и жизненное завещание – концерт «Месса мира» по произведениям Карла Дженкинса в Липецком Доме музыки, состоявшийся почти год назад – в октябре 2025 г.А ещё опубликуем строчки липецкого поэта и музыканта Сергея Гудаева, написанные на этой неделе и посвящённые памяти Маэстро.Ушёл Маэстро в тихий час зари,Погасли в мире звуков фонари.В нём жил не просто точный жест руки,А шёпот волн и сила для реки.Оркестр застыл. Грустят у нас сердца,Не встретить нам любимого лица...Но в памяти звучит мотив живой,Как добрый свет, что светит над землёй.Пусть будет лёгким Ваш святой полётТуда, где вечность песнь свою поёт.Земная смолкла, но душа летитТуда, где небо музыку хранит.Светлая память…24 октября с 10:00 до окончания ремонтных работ:- ул. 15-й микрорайон, 16, 22, 23, 24, 25, 36, 37, 35, 35а, 35б;- ул. Вермишева, 2, 3, 4, 4а, 5а, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11/1, 11/2, 13, 14, 15, 16, 16а, 16б, 17/2, 18/1, 18/2, 22, 22а, 23, 23а, 23б, 24, 26, 27, 28, 29, 31;- ул. Я. Березина 2, 4, 6;25 октября проведут дивный воскресный день без удобств жители улиц Гусева, Железнякова, Лебедянской, Одесской, Пугачёва, Селекционной, Совхозной, Станционной, Трубной, Чаплыгина, переулка Джамбула, проезда Цветочного.25 октября 9:00 до 17:00 обесточат:– ул. К. Маркса;– ул. Октябрьская, 1, 1а, 3;24 октября в 17:00 в зале «Унион» (ул. К. Маркса, 2) пройдёт концерт «Танец страсти» (12+).Зажигательные мелодии и ритмы в исполнении солистки Липецкой филармонии Ульяны Уладовой и квинтета «Либерти» в составе, в котором выступают Алёна Молчанова (домра), Наталья Солдатова (домра), Станислав Сачков (баян), Владислав Богданов (контрабас) и Дмитрий Стульнев (ударные).Вход свободный.Выступят солисты Липецкой филармонии Максим Рихтер (баритон), Михаил Вербицкой (тенор), Галина Освянникова (сопрано), Игорь Пронин (баритон), концертмейстер Ольга Пронина, ведущая (бессменная) Анна Аникеева.Киноклуб «Ностальгия» проводит это мероприятие к 85-летию со дня рождения Бардина. «Летучий корабль», «Приключения Хомы», «Шайбу, шайбу», «Серый Волк энд Красная шапочка» – знаменитые работы мастера ждут вас.24 и 25 октября в 12:00 и в 15:00 Областной Центр культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) устроят сеансы фильма «Семейный призрак». Россия, 2025. Комедия. Режиссёр Александр БабаевМаксим Лагашкин, Никита Кирсанов, Оксана Акиньшина.Состоится презентация книги Татьяны Марковой «Сказки Хранительницы Липецкого края Липушки», а также постановки детского театра «Счастье» и театра «ЧЧЧ». Душевные песни в исполнении юных артистов Фёдора Душина, Виолетты Пановой, Екатерины Маликовой и Арианы Мелехиной.Эти двое ссориться не умеют — у них даже лиц нет! Зато умеют крепко держаться за руки и символизировать семейное счастье. Можно подарить своей второй половинке со словами «Мы теперь, как неразлучники!».Параллельно пройдёт и первенство Липецка по греко-римской борьбе. Соревнования будут посвящены памяти Героя Труда и бывшего директора Новолипецкого металлургического комбината Ивана Франценюка, а также металлургам Липецка.24 октября в 14:00 на Центральном стадионе «Металлург» (ул. Первомайская, 59) липецкие футболисты проведут заключительную домашнюю игру сезона, соперником станет «Орёл»А ещё сегодня «Металлург» разыграет много призов на фан-зоне, которая начнёт свою работу за час до матча – в 13:00. По случаю закрытия сезона в Липецке обещают огромное количество подарков болельщикам.