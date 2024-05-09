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сегодня, 09:00
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Выходные в Липецке: памяти маэстро, местные сказки, в конце сезона наградят не футболистов, а болельщиков

Главные анонсы и события наступившего уикенда.

Мастер ушел, но музыка осталась

На этой неделе культурная общественность Липецка понесла тяжёлую утрату – на 60-м году жизни скончался художественный руководитель Липецкого симфонического оркестра Константин Барков.

Его памяти мы посвящаем музыкальный номер в исполнении оркестра, дирижирует которым сам Константин Владимирович. Это его творческое и жизненное завещание – концерт «Месса мира» по произведениям Карла Дженкинса в Липецком Доме музыки, состоявшийся почти год назад – в октябре 2025 г.


А ещё опубликуем строчки липецкого поэта и музыканта Сергея Гудаева, написанные на этой неделе и посвящённые памяти Маэстро.

Ушёл Маэстро в тихий час зари,
Погасли в мире звуков фонари.
В нём жил не просто точный жест руки,
А шёпот волн и сила для реки.

Оркестр застыл. Грустят у нас сердца,
Не встретить нам любимого лица...
Но в памяти звучит мотив живой,
Как добрый свет, что светит над землёй.

Пусть будет лёгким Ваш святой полёт
Туда, где вечность песнь свою поёт.
Земная смолкла, но душа летит
Туда, где небо музыку хранит.

Светлая память…

Зима близко

В Липецке прекрасная осенняя погода, но всё-таки уже начинает холодать. В субботу температура составит от +12 до +14 градусов, а в воскресенье уже прохладнее – от +11 до 13 градусов. Но оба выходных пройдут без дождей.

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Отключение воды

24 октября с 10:00 до окончания ремонтных работ:
- ул. 15-й микрорайон, 16, 22, 23, 24, 25, 36, 37, 35, 35а, 35б;
- ул. Вермишева, 2, 3, 4, 4а, 5а, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11/1, 11/2, 13, 14, 15, 16, 16а, 16б, 17/2, 18/1, 18/2, 22, 22а, 23, 23а, 23б, 24, 26, 27, 28, 29, 31;
- ул. Я. Березина 2, 4, 6;

В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц Котовского и Нагорной.

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25 октября проведут дивный воскресный день без удобств жители улиц Гусева, Железнякова, Лебедянской, Одесской, Пугачёва, Селекционной, Совхозной, Станционной, Трубной, Чаплыгина, переулка Джамбула, проезда Цветочного.

Отключение света

25 октября 9:00 до 17:00 обесточат:

– ул. К. Маркса;
– ул. Октябрьская, 1, 1а, 3;
– пл. Петра Великого, 4а, 5.

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Страсть

24 октября в 17:00 в зале «Унион» (ул. К. Маркса, 2) пройдёт концерт «Танец страсти» (12+).

Зажигательные мелодии и ритмы в исполнении солистки Липецкой филармонии Ульяны Уладовой и квинтета «Либерти» в составе, в котором выступают Алёна Молчанова (домра), Наталья Солдатова (домра), Станислав Сачков (баян), Владислав Богданов (контрабас) и Дмитрий Стульнев (ударные).

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В программе произведения всемирно известных авторов Германа Бифтинга, Карлоса Гарделя, Астора Пяццолы, Освальдо Фарреса и других.

Встреча с музыкантом

24 октября в 14:00 в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) можно будет не только послушать музыку, но и задать вопросы, поинтересоваться творчеством на встрече с автором исполнителем собственных песен Александром Грипиничем (12+).

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Фото vk.ru/lib48ru

Вход свободный.

Городской романс

24 октября в 18:00 в музее «Городская управа» (ул. Октябрьская, 57) состоится вечер городского романса (12+).

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Выступят солисты Липецкой филармонии Максим Рихтер (баритон), Михаил Вербицкой (тенор), Галина Освянникова (сопрано), Игорь Пронин (баритон), концертмейстер Ольга Пронина, ведущая (бессменная) Анна Аникеева.

Мульт, мульт, мульт!

24 октября в 17:00 в Школе креативных индустрий (ул. Гагарина, 35) устроят показ мультфильмов знаменитого режиссёра Гарри Бардина (6+).

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Киноклуб «Ностальгия» проводит это мероприятие к 85-летию со дня рождения Бардина. «Летучий корабль», «Приключения Хомы», «Шайбу, шайбу», «Серый Волк энд Красная шапочка» – знаменитые работы мастера ждут вас.

Кино

24 и 25 октября в 12:00 и в 15:00 Областной Центр культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) устроят сеансы фильма «Семейный призрак». Россия, 2025. Комедия. Режиссёр Александр Бабаев (6+).

Василий Кирсанов — бывший банковский клерк, а теперь иллюзионист-неудачник, мечтающий устроить шоу «почти как у Копперфильда». Ради сцены он уговаривает жену Светлану продать просторную квартиру и переехать с двумя детьми в тесную однушку. Шоу проваливается, а в новой квартире жить невозможно. В отчаянных поисках решения Кирсанов находит подозрительно выгодное объявление и покупает просторную трёшку на последние деньги. Вот только квартира оказывается не пустой — в ней живёт самый настоящий призрак.


В ролях: Максим Лагашкин, Никита Кирсанов, Оксана Акиньшина.

Сказки Липецкого края

25 октября в 11:00 в библиотеке им. П. П. Бартенева (ул. Ленина, 31а) пройдёт мероприятие «Ожившие сказки Липецкого края» (6+).

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Фото vk.ru/bartenevka

Состоится презентация книги Татьяны Марковой «Сказки Хранительницы Липецкого края Липушки», а также постановки детского театра «Счастье» и театра «ЧЧЧ». Душевные песни в исполнении юных артистов Фёдора Душина, Виолетты Пановой, Екатерины Маликовой и Арианы Мелехиной.

Куклы без лиц

25 октября в 12:00 в Липецком историко-культурном музее (ул. Космонавтов, 2) пройдёт мастер-класс «Свадебная кукла «Неразлучники» (6+).

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Фото vk.ru/likm48

Эти двое ссориться не умеют — у них даже лиц нет! Зато умеют крепко держаться за руки и символизировать семейное счастье. Можно подарить своей второй половинке со словами «Мы теперь, как неразлучники!».

Памяти легендарного директора

23 и 24 октября дворец спорта «Молодёжный» (ул. Космонавтов, 6б) отдадут в распоряжение борцов греко-римского стиля, которые проведут всероссийские соревнования «Стальное дерево» (6+).

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Параллельно пройдёт и первенство Липецка по греко-римской борьбе. Соревнования будут посвящены памяти Героя Труда и бывшего директора Новолипецкого металлургического комбината Ивана Франценюка, а также металлургам Липецка.

Праздник к концу футбольного сезона

24 октября в 14:00 на Центральном стадионе «Металлург» (ул. Первомайская, 59) липецкие футболисты проведут заключительную домашнюю игру сезона, соперником станет «Орёл» (6+).

Вчера раменский «Сатурн» проиграл дома «Родине-3» – 1:2 и утратил шансы догнать нашу команду. Это значит, что задача-минимум на сезон выполнены: «сталевары» финишируют в «пятёрке». Правда, есть ещё шанс на 3-е место и «бронзовые» медали, за которые нужно побороться сегодня и через неделю в заключительной игре сезона в Старом Осколе с белгородским «Салютом».

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А ещё сегодня «Металлург» разыграет много призов на фан-зоне, которая начнёт свою работу за час до матча – в 13:00. По случаю закрытия сезона в Липецке обещают огромное количество подарков болельщикам.

Дорогие липчане! Вот уже и второй месяц осени подходит к концу, воскресенье станет последним в октябре. Но новости идут сплошным потоком, жаль только радуют не всегда, однако следить на ними нужно. GOROD48 и на выходных и в будние дни обеспечит новостями. У нас вы 24/7 сможете найти самые свежие новости и актуальную информацию о жизни родного региона. Мы ждём вас на главных электронных страницах Липецка и области!
Сегодня в Липецке
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Комментарии (1)

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Гагарина 2
30 минут назад
Дайте наконец отопление! Сколько можно издеваться над людьми? Батареи сухие, и них даже воздух не идёт!
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