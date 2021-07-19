Двое мужчин утонули в воскресенье на диких пляжах Силикатных озёр

Ещё троих человек спасателям удалось вернуть на берег невредимыми.





18 июля в Липецке – на Силикатных озёрах утонули двое мужчин 33-х и 45-ти лет. Тело одного из них поднято водолазами регионального управления государственной противопожарной спасательной службы с глубины около 12 метров в районе карьера, второго – в районе первого озера.



- Обе трагедии произошли днём в нескольких километрах от спасательного поста, впервые открытого и действующего нынешним летом на Силикатных озерах. Сообщение о гибели мужчин от очевидцев по телефонному номеру «112» приняли операторы управления по делам ГО и ЧС Липецка, после чего информация была экстренно передана областной спасательной службе.

Днём раньше после звонка на «112» с острова на тех же Силикатных озёрах спасателями УГПСС были приняты на борт двое мужчин 26-ти и 56-ти лет, которые пьяными залезли в воду, - сообщает пресс-служба управления по делам ГО и ЧС.



Воскресным вечером сотрудниками поста на Центральном пляже на берег был доставлен 42-летний мужчина, оказавшийся на надувном круге в реке Воронеж за Зелёным остром и не сумевшем вернуться из заплыва самостоятельно.



По информации, поступившей в управление по делам ГО и ЧС Липецка, с начала купального сезона-2021 на диких пляжах в черте города погибли 13 человек, в том числе трое несовершеннолетних. Самому младшему, утонувшему в пруду на улице Известковой, мальчику было всего шесть лет. Прошлогодняя статистика по погибшим на водных объектах за этот период аналогична.



Как показывает практика, одним из самых опасных для купания мест остаются Силикатные озёра. Они искусственного происхождения – в четырёх карьерах прежде промышленным способом добывали песок. Поэтому рельеф дна позже заполнившихся водой озер довольно непредсказуем и опасен для ныряльщиков. Глубина озёр в отдельных местах достигает 20 метров. В большинстве из них встречаются «термоклины», которые даже в жару сохраняют очень низкие температуры.



Несмотря на живописность этих мест, спасатели призывают липчан минимизировать риски, и, если уж очень хочется искупаться, делать это только рядом с организованным спасательным постом.



Горожанам напоминают, что использовать для отдыха на воде места, оборудованные предупреждающими аншлагами, категорически запрещается. Для этого надо выбирать официальные пляжи, где на помощь готовы прийти специалисты. К слову, в нынешнем сезоне она была востребована 23 раза.



Предупредить несчастье может неукоснительное соблюдение мер безопасности.



Ни в коем случае нельзя:



- заплывать за границы зоны купания;

- подплывать к движущимся судам, лодкам, катерам, гидроциклам;

- нырять и долго находиться под водой;

- прыгать в воду в незнакомых местах, с причалов и других сооружений, не приспособленных для этих целей;

- долго находиться в холодной воде;

- проводить в воде игры, связанные с нырянием и захватом друг друга;

- плавать на досках, лежаках, брёвнах, надувных матрасах и камерах (за пределы нормы заплыва);

- подавать крики ложной тревоги.



Если вы стали свидетелем чрезвычайной ситуации, не медля звоните по телефонам «01», «101» и «112».

