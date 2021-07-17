Погода в Липецке

33 минуты назад

В Липецкой области до +34

2 280
#жара
В Липецкой области до +34

В ближайшие сутки погода в Липецкой области будет неустойчивой, местами пройдут грозовые дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят 25-26 градусов тепла, что на 5-7 градусов выше климатической нормы.  

В период с 14 по 18 июля на территории Липецкой области ожидаются опасные метеорологические явления погоды – аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха от 25 до 27 градусов тепла (это на 7 и более градусов выше средних многолетних значений).  

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 июля в Липецкой области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северный, 3-8 м/сек, при грозе с порывами до 17 м/сек. Температура ночью составит от +16 до +21 градусов, днем будет от +29 до +34 градусов. 

В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью составит от +18 до +20 градусов, днем будет от +32 до +34 градусов. 

День 18 июля стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +36 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1996 году – 8 градусов тепла.  
2 280
#жара

Комментарии (2)

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Игорь

4 минуты назад
Максим, Это не лето, это парниковый эффект от распыления химтрасс.
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Максим

16 минут назад
Надоела эта ваше уже лето... Хочу осени или зимы... Морозов, снега, дождей...
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