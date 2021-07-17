В Липецкой области до +34

В ближайшие сутки погода в Липецкой области будет неустойчивой, местами пройдут грозовые дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят 25-26 градусов тепла, что на 5-7 градусов выше климатической нормы.





В период с 14 по 18 июля на территории Липецкой области ожидаются опасные метеорологические явления погоды – аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха от 25 до 27 градусов тепла (это на 7 и более градусов выше средних многолетних значений).



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 июля в Липецкой области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северный, 3-8 м/сек, при грозе с порывами до 17 м/сек. Температура ночью составит от +16 до +21 градусов, днем будет от +29 до +34 градусов.



В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью составит от +18 до +20 градусов, днем будет от +32 до +34 градусов.



День 18 июля стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +36 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1996 году – 8 градусов тепла.

