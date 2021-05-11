Липецкие учителя будут мониторить соцсети

Такое распоряжение им дали в городском департаменте образования.

После трагедии в Казани, перед руководителями организаций, охраняющих образовательные учреждения Липецка поставили задачу провести дополнительные инструктажи с сотрудниками по порядку действий в случае ЧС и усилению пропускного режима.



Кроме того, в школах состоятся педсоветы, основная цель которых — нарастить темпы профилактической работы и выработать порядок действий в экстренных ситуациях.



— Классным руководителям необходимо усилить работу в коллективах, направленную на выявление враждебности, агрессии и недовольства учащихся, в том числе посредством мониторинга социальных сетей, — сообщили в городском департаменте образования.