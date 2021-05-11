Общество
53 минуты назад
Липецкие учителя будут мониторить соцсети
Такое распоряжение им дали в городском департаменте образования.
После трагедии в Казани, перед руководителями организаций, охраняющих образовательные учреждения Липецка поставили задачу провести дополнительные инструктажи с сотрудниками по порядку действий в случае ЧС и усилению пропускного режима.
Кроме того, в школах состоятся педсоветы, основная цель которых — нарастить темпы профилактической работы и выработать порядок действий в экстренных ситуациях.
— Классным руководителям необходимо усилить работу в коллективах, направленную на выявление враждебности, агрессии и недовольства учащихся, в том числе посредством мониторинга социальных сетей, — сообщили в городском департаменте образования.
Кроме того, в школах состоятся педсоветы, основная цель которых — нарастить темпы профилактической работы и выработать порядок действий в экстренных ситуациях.
— Классным руководителям необходимо усилить работу в коллективах, направленную на выявление враждебности, агрессии и недовольства учащихся, в том числе посредством мониторинга социальных сетей, — сообщили в городском департаменте образования.
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