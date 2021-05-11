Общество

53 минуты назад

Липецкие учителя будут мониторить соцсети

11 954
#Казань #школа
Липецкие учителя будут мониторить соцсети

Такое распоряжение им дали в городском департаменте образования.

После трагедии в Казани, перед руководителями организаций, охраняющих образовательные учреждения Липецка поставили задачу провести дополнительные инструктажи с сотрудниками по порядку действий в случае ЧС и усилению пропускного режима.

Кроме того, в школах состоятся педсоветы, основная цель которых — нарастить темпы профилактической работы и выработать порядок действий в экстренных ситуациях.

— Классным руководителям необходимо усилить работу в коллективах, направленную на выявление враждебности, агрессии и недовольства учащихся, в том числе посредством мониторинга социальных сетей, — сообщили в городском департаменте образования.
11 954
#Казань #школа

Комментарии (11)

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19 минут назад
Потому что недовольство и агрессия далеко не от хорошей жизни - проблема системная.
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ОЧЕНЬ ПРОСТО

20 минут назад
Ага, и ещё соцсети тех, кто уже выпустился. втечение 5 лет минимум...
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Билли Кид

22 минуты назад
При коммунистах соцсети учителя не мониторили. КГБ справлялся..
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Возмущенная жительница

27 минут назад
Да мониторте вы хоть сто раз,против лома - нет приема.Что может сделать в этой ситуации директор, учитель или тот же охранник,если эти уроды готовятся к этому заранее,они вооружены и идут напролом ,сметая всё и всех на пути..Просто ужас какой-то.
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Сергей

29 минут назад
Дай бог здоровья учителю, проверить домашние задания, подготовиться к урокам, а под утро просмотреть социальные сети и составить отсчет.
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Альтернативный взгляд

34 минуты назад
Что то за бред (на мой взгляд)... А жить то учителям когда? Когда своими детьми заниматься? И это за 15-20 тыс?... ДАЕШЬ ТОТАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ? ЗА КАЖДЫМ? Кто то разбирался с тем, почему и для чего кто то пришел с оружием? Откуда и главное ЗА ЧТО он его приобрел? КТО ВЫДАЛ СПРАВКУ неуравновешенному человеку? ИЛИ МОЖЕТ этого человека кто то довел до этого состояния? КТО? Одни вопросы, хотя....
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Николай

35 минут назад
Талдычили про школьных психологов, которые будут помогать решать проблемы школьников, а в итоге все спустили на учителей. А ничего, что этот стрелок школу уже давно закончил? Может быть, еще и соцсети всех бывших учеников просматривать? Когда учителю дадут возможность заниматься своим делом - учить детей, а не будут заставлять выявлять потенциальных террористов? У нас есть ФСБ, Росгвардия, еще куча бездельников, а выявлять психов должны учителя!
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Николай

39 минут назад
Самому департаменту образования делать нечего - сидят в социальных сетях. Бедному учителю кроме заполнения вороха ненужной макулатуры теперь еще придется и соцсети учеников просматривать? А когда он детей учить должен? Из-за двух идиотов (один пришел в школу с ружьем, другой ему справку выдал) теперь должны страдать все.
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гостья

42 минуты назад
Опять видимость деятельности. Какие конкретно соцсети должны мониторить учителя? Каким образом? Ученики могут создать любое количество чатов, о * знать не будет. Когда они предлагают такие меры, они понимают, что это бесполезно? Лучше бы устроили нормальную пропускную систему в школах вместо бабушек-охранниц. Но на это деньги нужны, и большие, поэтому сделают вид, что и так нормально.
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Вася

44 минуты назад
Предлагаю сотрудника это департамента лично мониторить соц. сети. Умники придумали, на учителей очередной "хомут" повесили.
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