Происшествия

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Останки погибших из смятой «семерки» доставали спасатели

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#ДТП #грузовик #семечки
Останки погибших из смятой «семерки» доставали спасатели

8 мая на трассе Тербуны - Долгоруково в столкновении грузовика «Исузу» и «ВАЗ 2107» погибли два человека.

По предварительной версии, грузовик двигался от Ельца. «ВАЗ» ехал в город со стороны села Волово. На 45 км трассы Елец-Долгоруково-Тербуны «ВАЗ» выехал на встречную полосу, где столкнулся с фурой. 

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- Водитель «ВАЗ 2107» и его 47-летняя пассажирка погибли на месте, водитель грузовика, 56-летний мужчина, не пострадал. Обстоятельства аварии выясняются, - сообщили ранее в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. 

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Судя по присланным в редакцию GOROD48 фотографиям, останки людей из искорёженной "семерки" с помощью специнструментов извлекали спасатели.

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14 3074
#ДТП #грузовик #семечки

Комментарии (14)

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Wert

3 минуты назад
автоледи, вот не надо этого. Большинство летунов и страшных аварий совершают летуны, которые считают себя опытными водителями.
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Wert

4 минуты назад
Культурный, а, ну если в посте указано, что выехал - значит так и было, без вариантов) Если задний привод самый управляемый - что же от него отказываться стали, не подскажешь? Попробуй зимой на заднем приводе покататься - зад таскает некисло на самом управляемом приводе))
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YES

9 минут назад
Мне не дают спокойно ехать летуны, мешаю им я, не нравится им моя скорость 60 км/ч в населённых пунктах, постоянно моргают и сигналят, мол подвинься к обочине, дай проеду, хотя дорога с односторонним движением. Показывают своим пассажирам свою крутость и отправляют на тот свет... Дебилы!!! (((
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автоледи

43 минуты назад
Неопытным водителям постоянно что то мешает,особенно привод.......
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Город мастеров

45 минут назад
У меня был хроший знакомый,вместе рыбачили.Ездил на пирожке и всё было прекрасно.Затем он купил себе Ларгус и что то сменилось в поведении человека.Он начал рассказывать о том что из Воронежа добираться стал намного быстрее.В прошлом году схоронили.Жаль что с собой забрал пассажирку и наверное сделал инвалидом водителя встречной машины
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Культурный

46 минут назад
Wert, Задний привод самый управляемый,если ты не в курсе.Либо ты на нем не ездил,либо тебя дезинформировали некомпетентные водители.В посте указано,что ваз ВЫЕХАЛ на встречную,а не выбросили его,зачем фантазировать.
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перекуп

51 минуту назад
Wert, Твоя первая десятка была кривая,после дтп,вот ее и таскало.
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Wert

53 минуты назад
Культурный, ну ее как бы вынесло на встречку. Или это тебя не смущает. Или ты думаешь он спецом на таран пошел? Тут явно несоответствие скорости дорожным условиям. И задний привод тут сыграл не последнюю роль. Возможно колдун неисправен. Ну и покрышки в каком состоянии тоже вопрос.
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Wert

57 минут назад
Таксист, сотка на иномарке и на семёрке по мокрой дороге ощущается по разному - поверь) Я на десятке (моя первая машина) - сотку боялся ездить - ее таскать начинало по дороге. Так что не равняй.
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Сергей 13

57 минут назад
Wert, безопасные дороги должны начинаться с людей,шо,если корыто раз в семь лет менять и гонять>100,оно сразу безопасным становится?Купят корыто за сорок тысяч,и строят из себя Шумахером,а стройматериалы с рождения не те были
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