Происшествия
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Останки погибших из смятой «семерки» доставали спасатели
8 мая на трассе Тербуны - Долгоруково в столкновении грузовика «Исузу» и «ВАЗ 2107» погибли два человека.
По предварительной версии, грузовик двигался от Ельца. «ВАЗ» ехал в город со стороны села Волово. На 45 км трассы Елец-Долгоруково-Тербуны «ВАЗ» выехал на встречную полосу, где столкнулся с фурой.
- Водитель «ВАЗ 2107» и его 47-летняя пассажирка погибли на месте, водитель грузовика, 56-летний мужчина, не пострадал. Обстоятельства аварии выясняются, - сообщили ранее в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Судя по присланным в редакцию GOROD48 фотографиям, останки людей из искорёженной "семерки" с помощью специнструментов извлекали спасатели.
- Водитель «ВАЗ 2107» и его 47-летняя пассажирка погибли на месте, водитель грузовика, 56-летний мужчина, не пострадал. Обстоятельства аварии выясняются, - сообщили ранее в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Судя по присланным в редакцию GOROD48 фотографиям, останки людей из искорёженной "семерки" с помощью специнструментов извлекали спасатели.
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